​Пять причин продать доллары

Аналитики Bank of America предупредили, что власти США могут девальвировать доллар Фото: Syda_Productions/Depositphotos.com

Россиянам, делающим ставку на рост американской валюты, возможно, стоит пересмотреть свою точку зрения. У доллара достаточно причин, чтобы еще больше ослабнуть к российскому рублю.

Bank of America недавно напугал инвесторов, сообщив в обзоре, что власти США могут решиться на валютные интервенции, чтобы поддержать экономику. Точнее, предотвратить ее замедление: по прогнозу S&P, в этом году ВВП страны вырастет на 2,5%, а в следующем — на 1,8%.

Прогнозы банковских аналитиков вышли как нельзя вовремя: доллар в июне слабел по отношению к большинству основных валют. Пара EUR/USD за месяц поднялась в цене на 0,8%. Доллар остается сильным во многом благодаря притоку капитала инвесторов, пытающихся защитить вложения в период геополитической нестабильности.

Есть повод задуматься: а стоит ли рассчитывать на продолжение роста курса доллара? Не исключено, что для тех, кто уже успел заработать на ослаблении рубля, осталась последняя возможность и уже в этом году мы увидим доллар по 60 рублей и ниже. Но достаточно ли поводов для того, чтобы продавать доллары прямо сейчас?

Повод первый: спрос на ОФЗ

По оценкам экспертов, это наиболее активно влияющий на курс российской валюты фактор. По данным ЦБ, доля иностранцев в госдолге достигла 30%, с начала года они вложили в ОФЗ около 670 млрд рублей. В результате Минфин рапортовал, что перевыполнил план размещений.

Причем в мае приток денег в ОФЗ заметно вырос, что напрямую связано с ожиданиями снижения ключевой ставки. Упавшие в конце 2018 года цены длинных гособлигаций вернулись на прежний уровень. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в III квартале регулятор вновь может пойти на этот шаг, поскольку, по ее словам, инфляция, спровоцированная повышением НДС, замедлилась. Это может повысить интерес к рынку российского долга.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

«Доходность операций carry trade остается высокой за счет того, что ставки по ОФЗ более 7%, и того, что рубль с начала года прибавил 10% к доллару. Пока нет намеков на резкое ослабление рубля (например, на фоне роста тарифов или внешних сырьевых и фондовых шоков), то интерес будет сохраняться, а возможно, и усиливаться. Проблема — в потенциале понижения ставки ЦБ. Но в условиях низкой монетизации нашей экономики значительный спрос нерезидентов может вызвать существенное отклонение ставок ОФЗ от уровней потенциально возможной инфляции в РФ (и ставок ЦБ). Это, в свою очередь, грозит резким сжатием рынка при ослаблении внешнего спроса и в отсутствие реакции финансовых властей РФ на проблему».

Повод второй: отсутствие новых санкций

Со времен последнего билля, авторы которого предложили ввести санкции против госдолга и российских банков, мало что изменилось. Несмотря на то что сенаторы-демократы периодически возвращаются в этой теме (в частности, в связи с вмешательством в выборы в США), дальше разговоров и точечных мер разговоры не ведутся. Европейские политики все чаще высказываются в таком духе, что «санкции не вечны и их в любой момент можно отменить». К тому же пока внимание Белого дома больше приковано к Китаю, Россия остается на периферии геополитического конфликта. Разумеется, только при условии, что не произойдут новые военные конфликты или не возникнут ситуации вроде «дела отравленных Скрипалей». И тем более, если переговоры президентов России и США на G20 будут иметь продолжение.

Повод третий: снижение ставки ФРС

Доходности американских долговых бумаг сейчас поддерживаются решимостью главы ФРС Джерома Пауэлла не спешить с понижением процентной ставки. Однако большинство игроков все же считают, что уже в июле политика Федрезерва может измениться. В комментарии Blooomberg глава глобального валютного отдела инвестфонда Amundi, который управляет более чем 1,6 трлн долларов, заявил, что «бычий цикл» жизни доллара подходит к завершению и американская валюта может просесть еще больше.

Еще большее значение для курса доллара может иметь политика «количественного смягчения». Именно на это намекали аналитики из Bank of America.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов:

«Прозрачные намеки крупнейших мировых центробанков на смягчение монетарной политики в июне уже привели к росту активности нерезидентов на российских фондовых и долговых площадках, что способствовало укреплению рубля. При усилении позитивных настроений на внешних и сырьевых площадках российская валюта вполне способна вплотную приблизиться к уровню 60 по отношению к доллару. В более низком курсе не заинтересованы власти страны».

Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев:

«Мы не исключаем, что ФРС будет вынуждена снизить базовую ставку на 0,5 процентного пункта совокупно в текущем году. При этом усиление роста инфляции в Штатах будет выдавливать доходности по облигациям Казначейства США. Такая ситуация может стимулировать снижение доллара и рост спроса глобальных инвесторов на рисковые активы».

Повод четвертый: дорожающая нефть

С начала года стоимость барреля Brent выросла на 17%. История со сбитым беспилотником сыграла на руку странам-экспортерам. Тем более что, пока действует соглашение по ограничению добычи нефти, Россия продолжает удерживать лидерство по добыче. Одним из факторов, который может поддержать цены на сырье, в том числе и нефть, может стать ослабление торгового конфликта между CША и Китаем. Единственное, что мешает сейчас рублю более активно реагировать на рост нефтяных цен, — бюджетное правило, согласно которому Минфин выкупает валюту с внутреннего рынка. Кроме того, не стоит забывать, что часть компаний и крупных банков держат поступающие от экспорта нефтедоллары на счетах западных банков. То есть в страну эта валюта не поступает.

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»:

«Движение нефтяных цен в районе 60—75 рублей не является драйвером, который позволил бы укрепиться российской валюте, а доллару упасть до 60 рублей. В случае падения цен на нефть ниже 50 долларов рубль может отреагировать негативно, а вот если цены поднимаются к 80 долларам, то рубль обычно демонстрирует склонность к укреплению».

Повод пятый: дедолларизация

Как бы это ни выглядело со стороны россиян, со скепсисом взирающих на инициативы государства и продолжающих нести валюту в банковские вклады, тенденция к отказу от доллара в расчетах характерна не только для России. Например, введение санкций против Ирана и выход США из ядерной программы сподвигнули Германию, Францию и Великобританию начать разрабатывать платежный механизм INSTEX для торговли с Ираном. Все расчеты будут производиться в евро. Независимую от доллара расчетную систему создала Индия — сделки проходят в рупиях. Китай также активно продвигает юани: за 2013—2018 годы доля юаня в российском экспорте выросла с 1,7% до 4,5%, а в импорте — с 2,2% до 19,3%.

Сокращение расчетов в долларах сопровождается и тем, что мировые ЦБ также стараются сократить долю американских бумаг и валюты в своих резервах. Лидирует Россия: по данным ЕЦБ, по итогам года наш регулятор продал более 100 млрд долларов. Китайский центробанк избавился от 60 млрд долларов, при этом оставаясь главным держателем американского госдолга. Аналитики не исключают, что в случае обострения конфликта с США Китай может прибегнуть к более активным распродажам, что автоматически вызовет падение цен US Treasuries и обрушит курс доллара. Место американской валюты в резервах центробанков занимает золото. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центральных банков за прошлый год вырос на 651 тонну — это самый высокий показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта. Первенство у России, на втором месте китайский ЦБ.

Аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб:

«Отказ от расчетов в долларах не влияет на курсы. На рубль влияет совокупный спрос/предложение всех иностранных валют. Если, например, в России уменьшается спрос на доллары, но вырастает — на евро, то на паре «доллар/рубль» это никак не сказывается. Соотношение стоимости евро и доллара или доллара и юаня складывается на внешних рынках».

Впрочем, не исключено, что текущая слабость доллара и укрепление рубля — это лишь временное явление. И те, кто купит доллар по текущей цене (в районе 63 рублей), выиграют. Например, если снова всплывет тема санкций или замедления мировой экономики. По мнению Покатовича, негативное влияние на рубль может оказать и отток капитала в рамках дивидендных выплат, а также сезонное ослабление профицита (и возможного появления дефицита) счета текущих операций. Но главный риск для рубля — его непредсказуемость и незащищенность от любых катаклизмов. Очевидно, этот страх является сейчас главным аргументом для граждан, которые продолжают активно нести свои доллары и евро в банковские вклады. По данным ЦБ, их доля в общей структуре депозитов физлиц превысила 21%, а всего с начала года граждане вложили 6,7 млрд долларов.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru