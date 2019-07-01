4

Как переход на эскроу повлияет на стоимость жилья?

Поскольку теперь застройщик не может распоряжаться деньгами дольщиков до завершения строительства, ему придется возводить объект на собственные деньги или обращаться в банк за кредитом. Ставка по проектному финансированию для застройщика зависит от того, сколько денег он привлек на счета эскроу. «Это может быть и ключевая ставка +2,5—4,00% годовых. Чем больше средств на эскроу, тем ниже ставка, вплоть до 0,1% годовых при покрытии кредита остатками средств на счетах эскроу на 170% и выше», — поясняет пресс-служба ВТБ.

В любом случае, расходы на строительство возрастают, что отразится и на стоимости квадратного метра. Так, по самым скромным оценкам Минстроя, после перехода на проектное финансирование жилье может подорожать в среднем на 5—6%. По подсчетам консалтинговой компании PwC, квартиры на «уровне котлована» могут подорожать на 9%.

«Постоянное внимание в СМИ к теме подорожания новостроек после введения эскроу уже в достаточной степени подстегнуло спрос на новостройки, включая отложенный спрос. Все, кто ожидал повышения цен, старались купить квартиры до вступления закона в силу», — отмечает руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко. Сам по себе высокий спрос уже поднял цены. Квартиры в новостройках дорожают быстрее, чем жилье на вторичном рынке, еще с конца прошлого года.