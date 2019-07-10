оденьгахпросто: как расплачиваться за границей

Снятие наличных в банкомате за рубежом проигрывает безналичной оплате Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos.com

Собираясь в отпуск за границу, мы часто задаемся вопросом, как выгоднее расплачиваться за границей. Открыть валютный счет или лететь с рублевой картой? Стоит ли снимать наличные в местных банкоматах? Какую валюту выбрать, если в магазине предлагают рассчитать сумму покупки сразу в рублях? Расскажем, как платить за границей, чтобы избежать дополнительных расходов.

Разберемся для начала в том, как происходит безналичный платеж. Когда вы оплачиваете покупку картой за рубежом, терминал в магазине отправляет запрос местному банку, который его обслуживает. Далее запрос переадресовывается платежной системе (Visa, Mastercard или другие). Та, в свою очередь, обращается в ваш российский банк. Финучреждение проверяет, есть ли необходимая сумма на вашем счете, и блокирует ее. Платежная система передает эту информацию в иностранный банк, который подтверждает списание. В итоге терминал проводит операцию и печатает вам чек.

Как будет происходить конвертация и сколько вы за нее заплатите, зависит от того, в какой валюте ваш счет, в какой вы покупаете товар (валюта операции), а в какой ваш банк рассчитывается с платежной системой (валюта биллинга). Если одна валюта из трех отличается, конвертация происходит один раз. Если в процессе участвуют три разных валюты, средства конвертируются дважды. И с каждой конвертацией вы теряете деньги.

Рассмотрим подробнее различные сценарии.

По миру с рублевой картой

Допустим, вы в еврозоне и расплачиваетесь в магазинах рублевой картой. Если ваш банк рассчитывается с платежной системой в рублях, сумму покупки из евро в рубли конвертирует платежная система по своему курсу. Ваш банк может добавить к нему до 3% комиссии за трансграничный платеж. Если банк рассчитывается с платежной системой в евро, конвертацию проводит сама кредитная организация по своему внутреннему курсу, который может отличаться от курса для операций с наличной валютой.

А что, если вы оказались с рублевой картой в стране, где валюта не доллар и не евро? Предположим, вы на Пхукете и оплачиваете покупку в тайских батах, а ваш банк рассчитывается с платежной системой в долларах. Тогда платежная система сначала переведет стоимость покупки из национальной валюты в доллары по своему курсу, затем ваш банк проведет конвертацию из долларов в рубли — по своему. Получится двойная конвертация.

В отпуск с валютной картой

При оплате в еврозоне евровой картой расчет будет один к одному. Даже если ваш банк рассчитывается с платежной системой в долларах или рублях, клиент за конвертацию платить не будет — обычно кредитная организация берет такие расходы на себя.

А вот с «экзотическими» валютами без конвертации не обойтись. Допустим, вы в том же Таиланде, но уже с долларовой картой, и ваш банк с платежной системой рассчитывается в долларах. Тогда для вас будет одна конвертация, и проведет ее платежная система — пересчитает сумму покупки из тайских батов в доллары и столько запросит у вашего банка.

Коварный DCC, или Как не попасть на тройную конвертацию

В некоторых магазинах вам могут предложить выбрать, в какой валюте вы хотите оплатить покупку: в местной или в российской. Это мгновенная конвертация валюты, или DCC (Dynamic Currency Conversion), — сервис удобный, но коварный. Если выберете рубли, попадете на тройную конвертацию и двойную комиссию.

Происходит это так. В тайском супермаркете вы покупаете манго и расплачиваетесь рублевой картой. Продавец вам предлагает счет в рублях, и вы соглашаетесь. Во-первых, за удобство в виде DCC вы заплатите тайскому банку комиссию. При этом местный банк все равно переведет рубли в баты по своему курсу, чтобы запросить деньги у платежной системы. Платежная система переводит баты в доллары и начисляет комиссию за трансграничный платеж. Российский банк получает запрос в долларах и конвертирует сумму в рубли. Таким образом, происходит тройная конвертация (рубль — бат — доллар — рубль) и взимается двойная комиссия (за DCC и трансграничный платеж). В сумме они съедят от 1,5% до 10% от суммы выданных денег. Вывод: если продавец предлагает выбрать валюту расчета, всегда останавливайтесь на местной.

Снявший в банкомате платит дважды

Снятие наличных в банкомате за рубежом проигрывает безналичной оплате. Конвертация валюты в этом случае происходит по тем же принципам, что и при оплате картой, при этом вы заплатите дополнительные комиссии. Во-первых, свой процент от суммы удержит местный банк. Во-вторых, ваш российский банк может взимать комиссию за снятие денег в «чужом» банкомате. Добавьте к этому ограничения по сумме, которую вы можете снять за один раз, и выбор в пользу оплаты картой станет очевидным.

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