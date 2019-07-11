Последние из могикан: какие банки пока держат повышенные ставки по вкладам

Некоторые банки еще не урезали депозитные ставки Фото: winiki/Depositphotos.com

Банки всерьез взяли курс на снижение ставок по депозитам — и рублевым, и валютным. На что могут надеяться вкладчики? Банки.ру выбрал лучшие предложения, актуальные для этого лета.

Курс на снижение

Решение Сбербанка резко сократить процентные ставки по рублевым и валютным депозитам можно воспринимать как четкий сигнал для вкладчиков: время доходных вкладов точно прошло. Крупнейший банк страны теперь предлагает разместить рубли всего под 5,05% годовых. Такой шаг кредитная организация, в частности, объяснила снижением ключевой ставки ЦБ. Резонный вопрос: будут ли другие игроки следовать за Сбербанком? На самом деле многие уже пересмотрели свои планы.

Банк России принял решение опустить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта 14 июня. С тех пор о снижении депозитных ставок объявили: «Русский Стандарт», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, Кредит Европа Банк, «Открытие», Ситибанк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Связь-Банк, Мособлбанк, Хоум Кредит Банк и еще около десяти организаций. Так что нельзя сказать, что Сбербанк «первый начал», хотя шаги крупнейшего игрока на рынок повлияют.

Возможности сокращения доходности депозитов, в частности, не исключают Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ и «Ак Барс».

«Рынок ставок по накопительным продуктам сейчас крайне динамичен, и мы стараемся реагировать на изменения рынка», — объясняет директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. Кредитная организация обновила свои предложения 10 июля.

По словам зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, динамика инфляции и рыночных ставок неизбежно повлияет на доходность банковских депозитов. «Наш банк в этом процессе старается держать ставки несколько выше крупнейших конкурентов, но все же снижение ставок в июле запланировано», — признает топ-менеджер.

В ВТБ отметили, что пока изучают ситуацию на рынке пассивов. К слову, в июне банк продлил срок действия вклада «Время роста».

Руководитель развития пассивных и комиссионных продуктов банка «Ак Барс» Юрий Соколов анонсировал обновление предложений по депозитам с 15 июля.

Тенденция к снижению ставок по вкладам сохранится как минимум до конца лета, говорят опрошенные Банки.ру эксперты. Основной ориентир для участников рынка сейчас — ключевая ставка ЦБ. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина уже давала сигналы о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

До конца лета основные игроки могут снизить ставки по рублевым депозитам на 0,25—0,5 п. п., прогнозирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович ждет более заметного сокращения доходностей: «Мы ожидаем, что ключевая ставка к концу этого года может находиться на уровне 7%. При развитии событий по данному сценарию полагаем, что рублевые максимальные процентные ставки по вкладам будут тяготеть к отметкам 6,5—6,75% в перспективе второй половины третьего квартала — в четвертом квартале этого года». Агрессивные действия ЦБ могут оказать более серьезное давление на депозитные ставки, к концу года они могут упасть ниже 6,5%, констатирует Покатович.

Движение в этом сегменте рынка будет неравномерным, оно будет зависеть от конкурентной среды и бизнес-модели конкретных организаций, считают аналитики банка «Русский Стандарт».

Задел на урезание ставок есть у многих, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Большинство банков имеют ограниченные возможности расширения кредитования, что позволяет им ограничивать прием вкладов, снижая ставку», — объясняет он. Впрочем, Пивень не ожидает существенного падения доходностей: «Ставки по вкладам физлиц в целом по системе достаточно устойчивы в последнее время, что может говорить об определенном балансе спроса и предложения».

От 8% и выше в рублях

Согласно базе Банки.ру, клиенты кредитных организаций еще могут рассчитывать на предложения со ставкой выше 8% годовых. Но нередко вклады с повышенной доходностью требуют оформления дополнительных продуктов, например полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или карты рассрочки (такие предложения в подборку не включались). На процентную ставку также может повлиять способ оформления продукта — открытие депозита онлайн, как правило, выгоднее.

В подборке представлены вклады как для новых клиентов, так и для действующих. В итоговый список не включены накопительные счета и депозиты с лестничным начислением процентов, ставка по которым может меняться в разные периоды действия договора. Также в перечень не вошли предложения для VIP-клиентов, где для получения максимальной заявленной доходности нужно разместить в банке сумму выше страхового покрытия в 1,4 млн рублей. Такие вклады, в частности, есть в линейках Инбанка («Конструктор Симпл», 8,65% годовых), «Восточного» («VIP-вклад», «Летнее настроение VIP», до 8,45% годовых), Росдорбанка («Накопительный», 8,3%), ББР Банка («Накопительный-Вип», 8,3%), Банка Жилищного Финансирования («Высший уровень», 8,15%) и Еврофинанс Моснарбанка («Классический», 8,15%).

Лучшие предложения по рублевым вкладам

* Минимальные сумма и срок размещения вклада, необходимые для получения заявленной максимальной доходности. Доходность при этом указана годовая.

Условия по вкладам актуальны на момент написания статьи — 10 июля 2019 года, 15:00 мск.

Для некоторых регионов открытие конкретного вклада может быть недоступно, либо такой вклад может иметь условия, отличные от заявленных.

Отбить аппетит к валюте

Падение доходностей затронуло не только рублевые депозиты. Банки не менее активно пересматривают условия по сберегательным продуктам в долларах и евро. С 1 июля ставка отчисления в Фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц увеличилась с 7% до 8%. С помощью этого шага ЦБ рассчитывал активизировать девалютизацию банковских балансов. По данным Банка России, в мае доля валютных депозитов в общем объеме пассивов составила 21,3%. Показатель незначительно колеблется в последние месяцы. Рост взносов за валютные вклады увеличит нагрузку для системы на 170 млрд рублей, подсчитали ранее аналитики Сбербанка для «Ведомостей». По их оценкам, ужесточение регулирования сократит прибыль сектора на 12 млрд рублей в год.

Повышение ставки отчисления в ФОР — один из основных факторов, которые будут влиять на политику банков в отношении ставок по валютным депозитам, считает Екатерина Щурихина. Но решения конкретных игроков также будут зависеть от их потребностей в валютной ликвидности. «У большинства участников рынка нет необходимости в большом объеме валютных средств в связи с ограниченными возможностями их размещения», — отмечает эксперт.

Низкая потребность в привлечении валюты будет иметь решающее значение, считает Валерий Пивень из АКРА. «Повышение отчислений в ФОР, безусловно, влияет на готовность кредитных организаций устанавливать приемлемую ставку по привлеченным средствам, однако для большинства кредитных организаций предоставление валютных кредитов не является основным направлением бизнеса», — поясняет аналитик. По его оценкам, средняя стоимость привлечения средств физлиц в долларах к концу года может приблизиться к 1%.

Следует учитывать не только внутренние факторы, но и действия Федеральной резервной системы США, полагает Антон Покатович. «Если ФРС до конца года все же реализует шаг по снижению ставки, то ставки по долларовым вкладам сроком свыше одного года могут устремиться в диапазон 1,8—2% во втором полугодии 2019 года. По вкладам в евро с такой же срочностью ставки могут демонстрировать снижение до уровней, близких к 0,3%», — прогнозирует главный аналитик «БКС Премьер». Он замечает, что падение доходностей сейчас наблюдается в сегменте краткосрочных долларовых депозитов.

Некоторые игроки изменяют не ставки по уже существующим вкладам, а свой взгляд на продуктовую линейку. Например, банк «Авангард» прекратил принимать депозиты физлиц в евро. А банк «Восточный» пошел еще дальше — предложил клиентам конвертировать действующие валютные депозиты в рублевые. Кредитная организация объяснила это как раз снижением интереса к привлечению валюты.

Креативный подход к девалютизации баланса — исключительные решения отдельных игроков, говорит Покатович. По его словам, большинство банков пока далеки от этого. Масштабной конвертации депозитов не ждет и Екатерина Щурихина из «Эксперт РА». Это может вызвать недовольство клиентов и только привлечь излишнее внимание регулятора, полагает аналитик.



Лидеры по ставкам в долларах

Согласно базе Банки.ру, доходность отдельных долларовых депозитов пока превышает 3% годовых. Правда, такие ставки предлагаются в основном для вложений от 100 тыс. долларов, что гораздо больше суммы, которая покрывается страховкой АСВ. Если же размещать сумму в долларах, эквивалентную 1,4 млн рублей, то возможная доходность падает до 2,5—2,75%.

В подборке представлены вклады как для новых клиентов, так и для действующих. В итоговый список не включены депозиты с лестничным начислением процентов, ставка по которым может меняться в разные периоды действия договора. Кроме того, в перечень не вошли вклады, которые предусматривают оформление дополнительных продуктов. Ограничение по сумме не применялось.

Лучшие предложения по долларовым вкладам

* Минимальные сумма и срок размещения вклада, необходимые для получения заявленной максимальной доходности. Доходность при этом указана годовая.

Условия по вкладам актуальны на момент написания статьи — 10 июля 2019 года, 17:00 мск.

Для некоторых регионов открытие конкретного вклада может быть недоступно, либо такой вклад может иметь условия, отличные от заявленных.

Юлия КОШКИНА, Юлия ПРОШИНА, Banki.ru