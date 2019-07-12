Отменный результат

Запрет на повышенные комиссии при межрегиональных переводах облегчит жизнь клиентам банков Фото: nito103/Depositphotos.com

Ассоциация российских банков поддержала отмену повышенных комиссий за перевод денег между счетами и вкладами, открытыми в разных территориальных подразделениях одной кредитной организации. Кто выиграет и кто проиграет от введения такого запрета?

«Что за комиссия, создатель»



Законодательно запретить повышенные комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка предложила Федеральная антимонопольная служба. Совместно с Минфином и при участии Банка России ФАС разработала проект федерального закона «О внесении изменения в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

«Предусматриваемые законопроектом изменения направлены на устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг, которая выражается в установлении отдельными кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения за осуществление операций по межрегиональным переводам денежных средств между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по отношению к внутрирегиональным переводам», — сказала Банки.ру начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.



Текст законопроекта прошел согласительные процедуры, а также публичные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу regulation.gov.ru. В настоящее время документ направлен в Минэкономразвития, Минюст, а также Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве для получения заключений. В ФАС уточнили, что законопроект должен быть внесен в Кабмин до 15 августа. Предполагается, что в случае принятия он вступит в силу в июле 2020 года.

Проект закона уже поддержала Ассоциация российских банков. «Это вопрос не о том, что какие-то банки потеряют доходы, а о здравом смысле. Если в рамках одного банка за платежи взимаются комиссии, это может себе позволить только монополист. Очевидно, что таких банков единицы. 99% банков минимизируют комиссии за платежи в другие банки, чтобы не потерять клиентов, а тут взимается плата за внутрибанковские платежи», — пояснил председатель АРБ Гарегин Тосунян.



«Когда законопроект поступит в Госдуму, внимательно рассмотрим, в том числе обоснования от тех банков, которые взимают такие комиссии», — пообещал Банки.ру председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Сейчас из крупнейших российских банков комиссии за переводы физлиц между разными регионами взимает Сбербанк. Размер комиссии за переводы между территориальными отделениями через банкоматы, «Сбербанк Онлайн» и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» составляет 1% от суммы перевода, но не больше 1 000 рублей. Через офис Сбербанка — 1,5% от суммы перевода, минимум 30 рублей, но не больше 1 000 рублей. В Сбербанке отказались комментировать, сколько потеряет банк, если будет введен запрет на подобные комиссии. Из отчетности банка следует, что в 2018 году комиссионные доходы по банковским картам выросли на 33,6% и составили 296,5 млрд рублей.

Богатый внутренний мир



Если у банка большая филиальная сеть, то переводы между разными отделениями, действительно, могут требовать дополнительных расходов, говорит генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. «Если банк широко территориально распределен, то каждый регион — отдельная коммерческая структура со своими расчетами, инкассацией, счетами и так далее. И переводы между отделениями требуют дополнительных затрат. Другое дело, что в рамках одного банка возможно упрощение внутренних взаиморасчетов и вычетов. Например, когда поток денег из одного отделения в другой примерно равнозначен», — отмечает он.

В банке «Русский Стандарт» заверили, что если операции обрабатываются в едином операционном центре, то никаких дополнительных затрат нет. «Все p2p-переводы собственных средств внутри банка «Русский Стандарт» бесплатны для клиентов. Такой подход принят у большинства игроков на рынке. Такие операции не требуют от банка дополнительных затрат на переводы внутри отделений, поскольку они обслуживаются в едином процессинговом центре», — прокомментировали в кредитной организации.

«В теории банк не должен нести расходы на переводы между собственными отделениями, так как у него, скорее всего, существует единая автоматизированная банковская система для всех подразделений. Но на практике некоторые банки не всегда были едиными с одной общей для всех IT-системой. Например, у них могли быть различные системы для каждого филиала. Из-за этого переводы между отделениями одного банка могли быть затратны для него. Чтобы компенсировать эти расходы, и появились такие комиссии», — объясняет руководитель отдела анализа и бизнес-планирования «Рокетбанка» Алексей Кудиш.

Комиссия неприменима

Эксперты считают, что введение подобного запрета не приведет к падению комиссионных доходов банковской системы, а клиенты от него только выиграют.

«Принятие законопроекта ФАС вряд ли повлечет падение доходов банковской системы, зато точно облегчит жизнь клиентам. Во-первых, доля поступлений от подобных операций в общей структуре комиссионных доходов несущественна. Во-вторых, выстраивать бизнес-процессы станет значительно удобнее, что повысит общую лояльность клиентов. В-третьих, у лидеров банковского сектора такой механизм уже реализован», — указывает эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов.

«Наличие комиссии за переводы внутри банка из разных регионов, действительно, дискриминирует потребителей, речь идет даже не о бизнес-сообществе, а о простых гражданах, которые, например, после переезда поддерживают своих родных, оставшихся в другом регионе», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru