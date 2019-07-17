оденьгахпросто: как вернуть пропавшие с карты деньги

При исчезновении средств со счета нужно не поддаваться панике, а попытаться вернуть деньги Фото: arkusha/Depositphotos.com

Деньги с карты могут пропасть из-за ошибки банка, вашей невнимательности или действий мошенников. В каких случаях исчезнувшие средства можно вернуть?

Деньги списались несколько раз

При обработке платежа деньги за одну и ту же операцию могут списаться дважды. Паниковать не стоит — эта проблема решается через chargeback.

Chargeback — процесс оспаривания банком операции по карте, проведенной в торговой точке или интернет-магазине. Обычно эта процедура инициируется держателем карты. Чтобы вернуть деньги, нужно написать в свой банк заявление и приложить к нему все имеющиеся по этой операции документы (чеки, счета, переписку).

Вы по ошибке перевели деньги не тому человеку

Если вводить номер счета для перевода вручную, немудрено ошибиться. Одна неверная цифра — и деньги ушли незнакомому человеку. С переводом по номеру телефона проще — адресата можно выбрать из телефонной книги, но и в этом случае ошибки не исключены.

Если вы случайно отправили деньги на несуществующий счет, перевод будет возвращен автоматически, объясняют в пресс-службе Сбербанка. Если перевод отправлен реальному, но не тому человеку, нужно обратиться в банк — тот направит получателю запрос на возврат денег. При этом стоит понимать, что банк вернет вам средства только с согласия получателя.

Можно попробовать и самостоятельно связаться с ошибочным адресатом. Например, отправить ему рубль и в сопровождающем сообщении попросить выйти на связь. Если получатель не вернет деньги, можно подать на его банк в суд на основании статьи 1102 Гражданского кодекса (обязанность возвратить необоснованное обогащение).

Оплата прошла, а товар вы не получили

Если вы не получили товар или услугу, но заплатили за него, можете рассчитывать на chargeback. То же касается случаев, когда вы оформили возврат, но продавец не вернул вам деньги.

Chargeback также возможен, если стоимость покупки и сумма списания отличаются или полученный товар не соответствует обещанному.

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Деньги украли мошенники

С украденными деньгами все несколько сложнее. Если вы сами перевели деньги мошеннику или сообщили ему реквизиты карты, ПИН-код, логин и пароль или код из СМС, шансов на то, что банк вам эти деньги вернет, практически нет. Ответственность за сохранение данных карты возлагается только на ее владельца. Можно подать заявление в полицию и надеяться, что преступник будет найден, а ваши средства после суда над ним — возвращены.

Если вы не виновны в утечке данных карты и сообщили о краже в течение суток после получения уведомления о несанкционированной операции, шансы на возврат средств есть. Например, если вы стали жертвой мошенничества с использованием скиммеров — устройств, которые злоумышленники устанавливают на банкоматы для считывания информации с карт.

В части 15 статьи 9 закона «О национальной платежной системе» говорится, что банк «обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа». Однако на практике клиенту стоит самому озаботиться сбором доказательств, ведь это только в его интересах. Например, можно предоставить любые факты, документы и показания свидетелей, подтверждающие ваше местонахождение в момент несанкционированного снятия наличных. Если вы находились в этот момент в другой стране, подойдет загранпаспорт с отсутствием отметок о пересечении границы.

«Если в процессе проверки будет определено, что хищение произошло не по вине клиента, то есть клиент не нарушал условия договора, где четко определены обязанности клиента по неразглашению конфиденциальной информации, необходимой для совершения операций от его имени, банк в соответствии с законом возмещает средства», — отмечают в Сбербанке.

Если дело дойдет до суда, вам придется доказать факт совершения операции без вашего согласия и противоправность действий банка (например, если банк не проинформировал вас об операции). «Иначе говоря, если в рамках судебного заседания не будет установлено, что деньги были сняты именно мошенниками, и банк при этом совершил все необходимые формальные процедуры проверки платежей, предусмотренные договором, внутренними документами банка и нормами законодательства, взыскать украденные со счета деньги с банка будет весьма проблематично», — считает старший юрист «ВМ-Право и Консалтинг» Алексей Охлопков.

Каждый случай мошенничества банк рассматривает отдельно. И исход будет во многом зависеть от правильности ваших действий.