Ничего личного: как защитить свои персональные данные от излишнего любопытства банков

Защита персональных данных все больше заботит банковских клиентов Фото: коллаж Banki.ru

Клиенты все чаще подозревают банки в некорректной работе с персональными данными. Где границы дозволенного законом и как на них указать финансовым организациям?

В 2018 году россияне подали свыше 10 тыс. жалоб на банки по причине некорректной работы с персональными данными, следует из статистики Роскомнадзора. По данным ведомства, последние пару лет количество таких обращений снижается, но кредитные организации по-прежнему остаются в топ-листе «нарушителей». В отчете за прошлый год нет информации о доле поданных банковскими клиентами жалоб, которые были признаны обоснованными. В 2015-м по итогам проверок нарушения подтвердились в 35% случаев.

Банки.ру изучил отзывы на форуме и в «Народном рейтинге» и выявил пять распространенных поводов для недовольства клиентов.

Атака рекламой

«Достали уже! Никакой управы на них нет! Постоянно звонят и предлагают свои кредитные карты и кредиты!! Сколько можно уже?! Когда уже все это закончится!» — возмущался один из пользователей «Народного рейтинга». Он, как и многие клиенты банков, готов получать услуги, но без лишнего рекламного сопровождения.

«Угораздило меня полгода назад открыть в Восточном Банке депозит на небольшую сумму. С тех пор на мой телефон регулярно идут холодные звонки с различными предложениями финансовых услуг от банка. При этом я ставлю контакт в черный список, но в следующий раз мне звонят с другого номера. <…> Присылаете СМС, шлете спам в почту, ну этого хватит. Зачем человеку мешать работать?» — писала еще одна недовольная клиентка.



Согласно законодательству, кредитные организации считаются в России операторами персональных данных, то есть той информации, которая необходима для однозначной идентификации клиента. К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, семейное, социальное или имущественное положение, образование, профессия, уровень дохода, перечисляет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Сюда же попадает биометрическая информация, банковская и кредитная история, если верить условиям обработки персональных данных на сайтах финансовых организаций. И это только очевидная часть обрабатываемых персональных данных, подчеркивает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

Подобные сведения необходимы не только для проверки личности, но и для оценки платежеспособности клиента, замечает зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев. Банки, как и любые операторы персональных данных, могут работать с личной информацией клиента только с его согласия, которое он дает, как правило, при первом обращении в кредитную организацию. «Согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным», — подчеркивает руководитель практики интеллектуального и информационного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова.

Кредитные организации включают в подобные документы весь перечень действий, которые они хотели бы совершать с информацией о клиенте. Речь может идти в том числе о передаче данных партнерам, использовании их для рекламной рассылки или для анализа.

«Все, под чем подпишется клиент, тем и распоряжаются. Передают внутри своей группы компаний, в маркетинг, коллекторам — в зависимости от того, какой список компаний присутствует в соглашении на обработку персональных данных», — отмечает руководитель практики «ИТ-безопасность» «КСК Групп» Алексей Работягов.

Если бланк согласия не предусматривает точных формулировок, стоит выяснить пределы этого согласия, рекомендует Никитова. По словам специалистов, человек может одобрить одни операции и запретить другие. Например, клиент может отказаться от получения рекламной рассылки, говорит Королев из «Ренессанс Кредита». Наличие такой опции также подтвердили в Сбербанке. Еще порядка 15 крупных кредитных организаций, в которые обратился корреспондент Банки.ру, не дали ответа на этот вопрос.

Отказаться только от рекламной рассылки получается не всегда и не сразу. Чаще приходится сначала согласиться со всем, а потом отзывать согласие на использование персональных данных для рекламных целей, поясняет Работягов. Юрист Дмитрий Шевченко сомневается, что такие отказы дадут эффект: «Направление банком СМС-сообщения не может нарушить прав клиента применительно к положениям закона о персональных данных. Более того, в направляемых сообщениях обычно не указываются персональные данные либо другая информация, по которой возможно идентифицировать конкретного клиента банка».

Прости-прощай

Если клиент хочет расстаться с кредитной организацией, это не означает автоматического удаления персональных данных. В теории они хранятся и используются, пока действует договор сторон. А в реальности многие игроки не спешат избавляться от ценной информации.

«Столкнулся с такой проблемой: не могу отозвать из ряда банков свои персональные данные! Прихожу в офис Россельхозбанка, озвучиваю свое пожелание, а на меня таким взглядом смотрят и говорят, что они про такое не слышали! Я, конечно, настоял на заявлении, но ответа не получил по истечении уже четырех месяцев!» — делился негативным опытом на форуме Банки.ру пользователь под ником savelich74.

Просьба удалить персональные данные должна подаваться в письменной форме — сразу в отделении или по почте. При этом банк должен уведомить клиента, что требование выполнено, объясняет Никитова. Закон определяет 11 случаев, когда банк может обрабатывать персональные данные без согласия клиента, подчеркивает Дмитрий Кузнецов. Например, если информация необходима для защиты законных интересов банка.

Даже при отзыве согласия банк будет хранить данные в связи с требованиями исковой давности и финансового контроля, замечает Работягов. «Персональные данные хранятся в течение сроков, установленных действующим законодательством, например, при отсутствии действующего договора — в течение пяти лет с даты прекращения договора», — подтвердили в Райффайзенбанке. В Сбербанке озвучили тот же срок хранения личной информации клиента, сославшись на требования 115-ФЗ (закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». — Прим. ред.).

Получается, что право на отзыв своих персональных данных у клиента есть, а вот шансов на положительный результат — гораздо меньше.

Предложение от незнакомца

Рекламные и продуктовые предложения поступают клиентам от банков и организаций, с которыми те никогда не связывались.

«Прекратите названивать с различных номеров с вашими предложениями! Согласие на обработку данных в вашем банке я не давала!» — жаловалась пользователь «Народного рейтинга» на Тинькофф Банк.



Зачастую подобное взаимодействие с клиентом дает обратный эффект. Вместо интереса к продукту банк провоцирует раздражение.

«Сегодня на почту приходит предложение оформить кредит. Никаких контактов с банком у меня не было. С чего бы банк стал предлагать мне кредиты? В общем, крупный банк занимается рассылкой спама. Всех бесят спамерские рассылки с любыми предложениями. Теперь я ни за что не обращусь в этот банк для получения банковских услуг», — писала несостоявшаяся клиентка Хоум Кредит Банка.

Закон не запрещает банкам получать персональные данные граждан из общедоступных источников. Аналогичный пункт есть в большинстве документов, которые описывают политику кредитных организаций в отношении персональных данных. Вопрос в том, что считать общедоступным источником.

Например, в 2017 году Сбербанк сообщал о намерении проверять заемщиков по «цифровому следу» — открытым данным из соцсетей. Неясно, широко ли это применяется на практике госбанком и другими игроками, но некоторые участники рынка обращают внимание на то, что такой подход несет определенные риски.

Национальное бюро кредитных историй пробовало собирать открытую информацию в соцсетях, но в итоге столкнулось с судебным иском, рассказал на Scoring Case Forum директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Дело даже не в вопросе, чьи это данные, а в вопросе самого субъекта и его согласия. Суд решил, что данные в соцсетях не являются открытыми, кто бы что ни считал. Исходя из понимания, что для нас как для бюро, для структуры сверхпубличной, продолжение этой практики является токсичным, мы этот проект свернули», — пояснил эксперт.

Использование открытых данных для «холодных звонков» — это тоже нарушение закона, утверждают собеседники Банки.ру. «Организация должна получить ваше согласие еще до того, как сотрудник кол-центра наберет ваш телефонный номер», — поясняет Кузнецов. Другой вопрос, как пресечь эту активность банка.

«Можно оставить требование о прекращении обработки по телефонному номеру, а также получить информацию о юридическом адресе, на который вы впоследствии направите письменное заявление об удалении ваших персональных данных. А также предупредить об ответственности за нарушение законодательства (КоАП РФ, статья 13.11) и обозначить намерение направить жалобу в Роскомнадзор», — советует Никитова. Все так, но банки изворачиваются, замечает Работягов: «Говорят, что по телефону такой информации не дадим, приходите, пишите официально. Клиенты «забивают», а банк тихонько удаляет их из обзвонной базы».

По словам Кузнецова, обзвоны, как правило, делают не банки, а сторонние организации, поэтому привлечь к ответственности такой кол-центр крайне сложно.

За того парня

Посторонним может оказаться не только банк, но и клиент. Нередко людям поступают сообщения, которые их вообще не касаются. Например, банк звонит по поводу чужого долга. «Названивают каждый день. Какой-то человек оставил в качестве контактного мой номер телефона. Ищут должника, выпытывают мою личную информацию, разговаривают так, как будто это я им должна, грубо, требовательно. Почему при взятии кредита вы не обзваниваете оставленные вам дополнительные номера телефонов??? Я запрещаю вам беспокоить меня, человека, который не знает никаких ваших должников», — жаловалась пользователь «Народного рейтинга» на банк «Восточный».

Кредитные организации могут попросить заемщика оставить контакты третьих лиц для связи. У экспертов нет единого мнения, считается ли это нарушением закона «О персональных данных». «Банк может попросить предоставить телефоны родственников для связи с самим клиентом, в случае если по предоставленным прямым номерам банк не сможет до него дозвониться. Отдельного согласия от них не требуется: либо клиент сам уведомляет третьих лиц о дальнейшей обработке их персональных данных банком, либо их уведомляет непосредственно банк», — поясняет зампред «Ренессанс Кредита». В Райффайзенбанке противоречия также не увидели: «Набор таких данных, как имя и телефон, не позволяет определить конкретное физлицо».

«Такой подход не совпадает с основной идеей закона, но банки изворачиваются. Иногда платят штрафы, но в целом принимают риски», — резюмирует Работягов. В таких случаях юристы рекомендуют клиентам обращаться в банк и писать заявление на отзыв персональных данных. Основанием, в частности, может служить то, что вы не являетесь стороной договора.

Утечка без доказательств

Реклама — меньшая из бед, которые могут произойти. Клиентов банков больше волнуют ситуации, когда есть признаки утечки персональных данных из банка.

«Уже несколько лет храню вклады в Московском Кредитном Банке, вклады достаточно крупные. И каждый раз, стоит мне пополнить вклад, как через день начинают поступать звонки от всяких коммерческих организаций с предложениями вложить мои деньги на более выгодных условиях, ситуация тянется не первый год... <…> Посоветуйте, пожалуйста, что делать?! Получается, что сотрудники продают или передают бесплатно информацию о моих счетах, мой адрес и т. д.!» — писала пользователь форума Банки.ру под ником KateV.

Аналогичные подозрения возникают у клиентов, когда от имени банка им начинают звонить мошенники. «Когда звонят конкретно клиенту банка, владея персональными данными, звонят высокопрофессиональные подготовленные мошенники, как в моем случае, звонили с номеров горячей линии банка (на другой номер я бы не повелась).<…> Многие пишут, что работники банка слили инфу (в некоторых банках мне сказали, что за деньги купить можно все)», — отмечала форумчанка под ником 777kolibri_2010.

Российское законодательство предусматривает ответственность оператора за утечку персональных данных или некорректную работу с ними. Это может быть административный штраф до 75 тыс. рублей за каждое нарушение, говорит Дмитрий Шевченко. В 2018 году Роскомнадзор выписал таких штрафов на 3,9 млрд рублей. «Если разглашение персональных данных привело к гражданско-правовым последствиям, к примеру, причинен моральный вред, либо разглашение привело к убыткам субъекта персональных данных, то может быть предъявлен иск о возмещении убытков и компенсации морального вреда», — отмечает Никитова.

Однако утечку личной информации еще нужно доказать, подчеркивают собеседники Банки.ру. «Это практически нереально, так как не доказать, что есть ущерб. Вот утекут данные и деньги, тогда другой вопрос», — констатирует Работягов. «Чтобы привлечь оператора, допустившего утечку, к ответственности, придется доказывать, что он или нарушил требования по обеспечению безопасности, или слил данные сознательно», — заключает Кузнецов из Positive Technologies.

Мнения экспертов подтверждает статистика. По данным Право.ru , в прошлом году российские суды рассмотрели всего 160 исков клиентов к банкам, которые касались нарушения закона «О персональных данных». Лишь 16% обращений были удовлетворены полностью или частично. В 2017-м этот показатель был на уровне 15,5%, хотя самих споров суды рассмотрели в пять раз больше. В последние годы россияне стали с большим трепетом относиться к теме персональных данных, говорит Никитова. Кроме того, ужесточилась ответственность бизнеса за нарушения закона. Это влияет на судебную практику, хотя с цифрами не поспоришь: россияне редко идут в суд для защиты своих персональных данных и еще реже выигрывают в спорах.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru