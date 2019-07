Государство заглянет в твой кошелек

Опыт США: патриотизм и тотальные декларации

«Классический пример всеобщего декларирования доходов и расходов — налоговая система США, — поясняет Евгений Мандрашов. — Декларации обязаны подавать почти все американцы. За исключением разве что бездомных и других категорий малообеспеченных граждан. В США декларацию подают все, кто относится к категории «налоговый резидент». Это прежде всего работающие граждане США, обладатели рабочей визы, а также лица, получающие нетрудовые доходы (алименты, дивиденды, ренту, авторские отчисления)». Но и между ежегодными заполнениями деклараций траты американцев не пропадают из поля зрения налоговиков. «В США Office of the Comptroller of the Currency (Управление по контролю денежного обращения) может «взять на карандаш» и при трансакциях в 5 000 долларов», — говорит Олег Богданов. Налоговый контроль в США регулируется несколькими законами, перечисляет Людмила Пронина из РАНХиГС. Закон о банковской тайне (1970 год) дает государству возможность контроля операций по любым банковским счетам. С его помощью государство борется с отмыванием денег и использованием секретных счетов, создает «бумажный след» для возможных расследований операций с крупной суммой наличности. Закон о контроле над отмыванием денег придает этому преступлению статус федерального уголовного. Закон «Патриот США» предоставляет беспрецедентные полномочия спецслужбам по сбору необходимой им информации, в том числе по прослушиванию телефонных переговоров и контролю электронной почты. «На практике принудительные меры взыскания задолженности (удержание имущества, арест банковского счета, удержание из зарплаты до 10% и тому подобное) не применяются, пока не будут исчерпаны все возможности обсудить с налогоплательщиком (по почте, телефону, при собеседовании) варианты добровольного внесения причитающихся с него сумм», — говорит Людмила Пронина.