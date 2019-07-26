Осадочек остался. Почему россиянам так плохо, если в экономике все хорошо

Экономика стабильна, а граждане не рады. Что не так с этим населением? Фото: Professor25/Depositphotos.com

Уже десять лет россияне не ждут ничего хорошего от экономики. Почему стабильность вызывает такой пессимизм?



У России одно из самых низких соотношений внешнего госдолга и ВВП, бюджет исполняется с профицитом, объем средств Фонда национального благосостояния на достаточном уровне, на валютном рынке все спокойно, перечисляет макроэкономические показатели директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ» Георгий Остапкович. При этом большинство россиян упорно оценивают свое материальное положение негативно и не ожидают роста личных доходов. Такие выводы содержатся в исследовании Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ».

Пессимизм в цифрах

Хорошая новость: индекс потребительской уверенности по итогам II квартала 2019 года вырос на 1 процентный пункт. Плохая: его значение по-прежнему ниже нуля, на отметке минус 15%. «Очень благоприятными» условия для крупных покупок называют менее 1% опрошенных ВШЭ граждан. Умеренно позитивные ощущения по поводу возможности приобрести недвижимость или автомобиль лишь у одного из десяти респондентов. Нейтральные и умеренно негативные настроения — у абсолютного большинства. Более 90% респондентов ожидают роста цен, причем каждый второй опасается значительного подорожания потребительских товаров. Примерно такое же распределение мнений наблюдалось и в предыдущем квартале, однако в годовом интервале оценки доля оптимистов заметно упала: в начале 2018 года на стабильность цен надеялись 14% респондентов против 8,5% в анализируемом квартале. За эти полтора года в годовом выражении инфляция действительно ускорилась вдвое, но по-прежнему оставалась ниже 5% в июне 2019 года, по данным Росстата.

Экономисты видят минимум три повода для россиян настороженно относиться к своему финансовому настоящему и будущему.

Стабильность за наш счет

Во-первых, государство пока не слишком усердно заботится о финансовом благополучии жителей. Власти действительно добились макроэкономической стабильности, согласны эксперты, но отчасти именно за счет доходов своих граждан. Это и пенсионная реформа, и рост налоговой нагрузки. НДС подняли с 18% до 20%, налог на дивиденды вырос с 9% до 13%, ФНС тщательно следит за уплатой налога на имущество, транспорт и землю, да и кадастровая стоимость недвижимости растет, перечисляет статьи расходов управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. «Граждане это чувствуют на фоне стагнации доходов. С 2021 года также планируется отмена ЕНВД, специального налогового режима, популярного у предпринимателей. Кроме того, рядовые граждане это не всегда замечают, но за последние пять — семь лет ФНС серьезно улучшила качество налогового администрирования, направленного на выявление схем налоговой оптимизации бизнесом. Это опосредованно сказывается и на работниках», — указал управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. Результат фиксирует даже официальная статистика: реальные доходы населения падают пятый год подряд. Так, в I квартале 2019 года доходы снизились на 2,2%.

Во-вторых, свою роль играет растущая закредитованность, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По данным НАПКА, около 58 млн россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России, или две трети экономически активных россиян. Платеж по кредитам у трети заемщиков превышает 60% от их ежемесячного дохода (данные ЦБ за IV квартал 2018 года). «На данном этапе россиянам необходимо расквитаться с долговыми обязательствами, поэтому радостно будет воспринято повышение реальных располагаемых доходов», — отметил Артем Деев.

В-третьих, куда больше оптимизма в граждан вселяет номинальный рост доходов, даже если он сопровождается более высокой инфляцией. «Когда нефть стоила больше 100 долларов за баррель, доходы у людей росли чуть ли не двухзначными темпами, и даже при инфляции в 8—9% люди ощущали, что их доходы растут», — отметил Георгий Остапкович.

Потребительская уверенность — важный макроэкономический показатель, но пессимизм далеко не всегда означает, что в экономике все будет плохо на самом деле, равно как и оптимизм — не повод расслабляться. В конце концов, единственный период, в течение которого индекс потребительской уверенности в России находился в положительной зоне — 2007—2008 годы, накануне одного из сильнейших экономических кризисов.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru