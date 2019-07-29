Онлайн-микрозаймы облюбовали мошенники. Как защититься?

«Узнал от коллекторов, что на меня взяли кредит», — все чаще жалуются пользователи на форуме Банки.ру. Выдача микрозаймов без визита в офис МФО лишь усугубляет ситуацию.

18 июня жителю Подмосковья Санжару позвонили из отдела взыскания ООО «МКК Метрокредит» (бывший «Метрофинанс») и спросили, когда он планирует оплатить кредит. Звонивший напомнил Санжару, что тот 3 мая взял 12 тыс. рублей под 547% годовых. «Я удивился и подумал развод. Но когда начали называть мои персональные данные, я был в шоке. В этом разговоре удалось выяснить, что кредит был оформлен по моему паспорту. Более того, у этой организации имеется фотография, где я держу паспорт в руке на уровне лица», — рассказывает Санжар. Написал заявление в полицию, но устно получил отказ в возбуждении дела, мол, пострадавшая сторона в этом деле — микрофинансовая организация.

Санжар попытался и сам прояснить ситуацию. Запросил «Метрокредит» предоставить документы, по которым ему якобы предоставили заем — то самое селфи с паспортом, которое требуется для оформления кредита онлайн. Но организация запросы оставила без ответа. Поэтому остается открытым главный вопрос — кто на этой фотографии? Мошенник ли с поддельным паспортом или сам Санжар со своим настоящим документом? Теоретически мошенники могли завладеть такой фотографией. Селфи с паспортом Санжар делал при регистрации на сервисах каршеринга: CAR4YOU, AnyTime (сервис закрылся), «Делимобиль», «Карусель», «Яндекс.Драйв». Ни одна из компаний на запрос Банки.ру не ответила.

Выяснить, была ли утечка данных из сервисов каршеринга, пока «Метрокредит» не предоставляет фотографии Санжару, не удается. Однако непричастность сотрудников каршеринговых компаний косвенно подтверждается другим случаем.

В «должниках» перед «Метрокредитом» оказались еще несколько человек, которые утверждают, что за займом в эту организацию не обращались. Еще двое пользователей форума Банки.ру в похожей ситуации написали Санжару и организовали совместный чат. С одним из них — пользователем под ником shadow14 — корреспонденту Банки.ру также удалось связаться. Он тоже не может добиться от «Метрокредита» документов, подтверждающих, что именно ему был предоставлен заем. При этом организация уже передала его долг коллекторскому агентству «М.Б.А. Финансы».

Так вот shadow14 выяснил, что мошенники от его имени подавали заявку на кредит не только в «Метрофинанс». В его кредитной истории на «Эквифаксе» стоит отметка об отклоненной заявке в «еКапусте». По запросу shadow14 микрокредитная организация прислала загруженное в анкету фото. На нем, утверждает пользователь, был совершенно другой человек.

В самом «Метрокредите» на запросы Банки.ру не ответили. В СРО «МиР» всплеска жалоб конкретно на эту компанию не зафиксировали. «Доля жалоб на компанию в общем количестве жалоб, поступающих в МФО, находится в среднем значении», — сообщили в саморегулируемой организации.

А пострадавший кто?

Пользователь форума Банки.ру под ником kmvbad выяснил, что мошенники подали заявки на кредит от его имени в 13 микрофинансовых организаций. Проверить свою кредитную историю он решил после того, как ему позвонили из МФК «Мани Мен» и спросили, не он ли оставил заявку на получение кредита. Т. е. сотрудники компании проверили данные заявителя по БКИ, телефон не совпал, поэтому перезвонили и уточнили информацию. Остальные организации с kmvbad не связывались.



Ситуации, когда мошенники берут заем онлайн на третье лицо, происходят часто. Вопрос в том, как сработает процедура проверки потенциального заемщика. Если служба безопасности сработала не очень хорошо и кредит мошенники все-таки взяли, то пострадавшая сторона в таких случаях — сама МФО. Ведь если человек деньги от МФО не получал и может это доказать, то и платить он ничего не должен. В таком случае именно микрофинансовая организация остается с невозвратным долгом.

Однако и человек, на имя которого заем оформлен, тоже оказывается пострадавшим. Это ему названивают коллекторы, ему необходимо самому заявлять о мошенничестве в правоохранительные органы, самому оспаривать в гражданском порядке сделки займов.

«Необходимо сразу же написать заявление в полицию о мошеннических действиях в отношении своих документов (паспорта) и персональных данных. В микрофинансовую организацию также необходимо оперативно подать или отправить по почте запрос с требованием предоставить все необходимые документы, подтверждающие оформление займа», — рассказывает управляющий партнер «ВМ-Право и Консалтинг» Владимир Чувашов.

Как доказать, что ты не заемщик

«Пострадавшее лицо может обратиться с заявлением в Центробанк России либо прокуратуру, но это затянет процесс рассмотрения проблемы из-за сроков пересылки заявления пострадавшего, процедуры его рассмотрения и тому подобного», — отмечает генеральный директор «Честное слово» Андрей Петков. Кроме заявления в полицию он советует подать запрос в банк — на получение справки-выписки с информацией об отсутствии у пострадавшего банковского счета либо карты, на которую был переведен микрозаем. С талоном-уведомлением из полиции и выпиской из банка следует обратиться в саму МФО. «По результатам внутренней проверки и при наличии достаточных данных, указывающих о признаках мошенничества, требования пострадавшего могут быть удовлетворены в течение одного-двух дней», — уверяет Андрей Петков. Если у компании возникли сомнения в доводах пострадавшего, она сама обратится в полицию с заявлением о проведении расследования по факту получения микрозайма.

Если дело дошло до суда, пострадавшему также нужно будет доказать, что не он получил деньги по договору. В качестве доказательства он может предоставить подтверждение, что номер телефона, с помощью которого был оформлен договор займа, ему не принадлежал, добавляет Владимир Чувашов.

Как защититься от кредитных мошенников

«С внедрением цифровизации мошеннические схемы в сфере микрозаймов переходят на новый уровень», — отмечает руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова.

Защититься от вероятности оказаться должником по кредиту, который ты не брал, на 100% невозможно. Опасность возрастает, если человек пользовался сервисами, требующими «селфи с паспортом». Единственный выход — проверять кредитную историю в БКИ. И конечно, не пользоваться без большой необходимости сервисами, требующими фотографий с паспортом.

У самих МФО куда больше возможностей предотвращать такие мошенничества. ЦБ рекомендует МФО проверять паспортные данные потенциального заемщика в БКИ и сервисах ГУ МВД по вопросам миграции, соотносить фамилию и имя подавшего заявку на кредит с указанными на банковской карте фамилией и именем получателя средств, задавать быстрые контрольные вопросы, связанные с личными данными потенциального заемщика, и требовать фотографии или видео человека с паспортом.

Несмотря на рекомендации ЦБ, МФО и граждане все равно становятся жертвами мошенников. «Зачастую мошенники используют украденные паспорта с переклеенными фотографиями. Поэтому обязательное требование к МФО использовать для идентификации селфи клиентов с паспортом в руке — не панацея для профилактики мошенничества», — считает Андрей Петков.

Нурида Ибрагимова, напротив, отмечает, что использование фальшивых паспортов встречается достаточно редко, поскольку обман может вскрыться при первой же проверке действительности паспортных данных с использованием открытых источников. Поэтому мошенники стараются использовать данные настоящих паспортов. «Мошенники могут получать такие данные не только путем переговоров и введения гражданина в заблуждение, но и незаконно скупая базы данных организаций, которые требуют фото паспорта на фоне лица человека», — добавляет глава департамента контроля качества «Амулекс».

Возможно, на ситуацию смогут повлиять законодатели. 24 июля Госдума в третьем чтении приняла закон, по которому МФО получают право делегировать идентификацию клиентов кредитным организациям или проводить самостоятельно идентификацию посредством государственных баз данных.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

