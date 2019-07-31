Главные вопросы о девальвации доллара

Ждать краха доллара — традиционная русская забава. Даже периодически случающийся обвал рубля не отнимает оптимизма у тех, кто надеется однажды дождаться обвала и американской валюты. Поэтому к новой волне разговоров о девальвации доллара многие умные люди отнеслись скептически. А зря. На этот раз все по-другому, и возможная девальвация — это реальность. Причем первый шаг к ней может быть сделан уже 31 июля на заседании ФРС США. Правда, само слово «девальвация» имеет свои национальные особенности. Насколько обоснованны новые прогнозы, как низко может упасть американская валюта и чем нам грозит ее ослабление? Банки.ру собрал ответы на самые животрепещущие вопросы.

Кто распускает слухи о девальвации?

Первым начал Дональд Трамп, как только пришел к власти. Если раньше президенты не вмешивались в курс национальной валюты, то с 2017 года из Белого дома все чаще стали доноситься заявления о том, что политика сильного доллара изжила себя.

«Разговоры о девальвации доллара идут от неоднократно озвученных желаний Трампа ослабить доллар США, с тем чтобы поддержать американских экспортеров», — говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Многократные призывы снизить ставки, обращенные к ФРС, а также обвинения других стран в намеренном ослаблении своих валют создают опасный фон, считает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

О необходимости ослабить доллар можно не только услышать в заявлениях Белого дома, но и прочитать в микроблоге президента в Twitter. «Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Европейский центробанк проводит политику нулевых процентных ставок для ослабления курса евро, — поясняет ведущий аналитик QBF Олег Богданов. — Трамп обвинял в сознательном занижении курса национальных валют Китай и Японию, даже Россия фигурировала в списке манипуляторов на валютном рынке».

Однако в последние месяцы вербальные интервенции Белого дома в пользу ослабления американской валюты стали значительно более жесткими, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Кроме того, аналитики Bank of America заявили в июне, что Трамп может принять решение о девальвации доллара в ближайшем будущем, — говорит директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин. — По их мнению, курс доллара завышен на 13%».

Почему на этот раз все серьезно?

Во-первых, изменилась причина ожидаемой девальвации. Раньше о ней говорили в контексте мировой дедолларизации, обращает внимание Антон Покатович. Во-вторых, это больше не домыслы: администрация президента США открыто демонстрирует готовность к решительным действиям.

Беспрецедентное давление, которое Трамп оказывал на ФРС, несмотря на ее независимый статус, и на ее председателя, называя его «главным врагом американской экономики», не прошло даром. «В конце 2018 года политика ФРС предусматривала два-три повышения ставки на 2019 год», — говорит персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин. Но буквально за один месяц и риторика, и планы ФРС кардинально изменились.

«В декабре 2018 года финансисты всего мира стали свидетелями неожиданного и резкого разворота монетарной политики США, — поясняет управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов. — Если четыре предыдущих года и Бен Бернанке, и сменившая его на посту председателя ФРС Джанет Йеллен шли курсом сжатия ликвидности и постепенного повышения ставок, то буквально за один месяц Джером Пауэлл изменил позицию на ровно противоположную. Он заявил, что текущая ставка близка к справедливой и возможно не только прекращение ее повышения, но даже ее снижение и остановка сокращения баланса ФРС, которое шло до декабря темпами 50 миллиардов долларов ежемесячно».

На текущий момент рынок ожидает двух снижений ставки до конца года, говорит Евгений Маришин. Первое из них ожидается уже в среду, 31 июля, — на 25 базисных пунктов. И вероятно, снижением ставки дело не ограничится, ведь пока добиться желаемого Трампу не удалось. «Критика Трампа в отношении действий ФРС пока никак не отразилась на стоимости доллара, наоборот, индекс доллара по отношению к корзине основных валют с начала года вырос на 2,2%», — говорит Максим Тимошенко. Но действительно ли Америке нужно девальвировать свою валюту?

Зачем это нужно США?

«В настоящий же момент девальвация доллара может стать мощным инструментом стимуляции роста американской экономики», — говорит Антон Покатович. Дело в том, что курс доллара к евро находится на максимуме за два года.

Самое заметное последствие сильного доллара — это сильно отрицательный чистый экспорт.

«Сильный доллар позволяет американским потребителям покупать товары за рубежом дешевле, — уточняет управляющий филиала Фора-Банка в Санкт-Петербурге Алина Бажулина. — С другой стороны, сильный доллар делает американские экспортные товары слишком дорогими, а потому менее конкурентоспособными на мировом рынке. Для роста экспорта необходимо ослабление доллара, чтобы покупателям было выгодно выбирать именно американские товары». Другими словами, более слабый доллар поможет американским экспортерам, а также ускорит возвращение американского бизнеса в Штаты.

И это очень важно для Трампа. «Одно из предвыборных обещаний президента США — новые рабочие места, — отмечает Алина Бажулина. — То есть программа Трампа предполагала, что количественный рост рабочих мест в национальной экономике более важен, чем рост покупательской способности всех потребителей». Поэтому нынешние проблемы совершенно недопустимы на фоне фактически начавшейся кампании по выдвижению Трампа на второй президентский срок, считает Михаил Ханов.

Когда начнется девальвация и сколько она продлится?

«На предстоящем заседании 31 июля уже практически со 100-процентной вероятностью ФРС понизит ставку на 25 базисных пунктов», — говорит Евгений Маришин из ИФК «Солид». К концу года ставка может снизиться на 75 б. п. от текущего значения, предполагает Константин Кочергин.

«Однако для масштабного снижения курса доллара, например к евро до уровней 1,2—1,25, постепенного снижения ставок ФРС может оказаться недостаточно, так как другие мировые центробанки, включая сам ЕЦБ, также будут бороться за свой экспорт с помощью ослабления своих валют через смягчение монетарной политики, — поясняет Антон Покатович. — Для полноценной девальвации доллара ФРС должна не только агрессивно снизить ставки, но и вернуться к программе количественного смягчения, значительно расширив объемы долларовой ликвидности. Более быстрым путем могут стать валютные интервенции США, однако мы не ожидаем использования данного инструмента в перспективе ближайших четырех — восьми месяцев».

Для интервенций Штаты могут воспользоваться специальным стабилизационным фондом, поясняет Евгений Маришин. «По заявлению министра финансов США Мнучина, стабилизационный фонд, в котором находится 94,6 миллиарда долларов, до сих пор неприкосновенен, — объясняет эксперт. — Этот фонд был создан для вмешательства на валютный рынок в неспокойные периоды. По мнению Минфина США, причин менять политику по отношению к доллару все еще нет. Либо это действительно так, и слова Трампа лишь очередные словесные угрозы, либо заявления о стабилизационном фонде — лишь для отвода глаз. Время покажет».

Однако мнение министра финансов может измениться уже в начале будущего года. «Вероятно, рецессия в США может начаться в 2020—2023 годах, — говорит Алексей Кириенко. — Рост национального ВВП окажется отрицательным. США опустят ставку до 0—0,25% и запустят очередную программу количественного смягчения (QE4)».

Как долго власти будут ослаблять доллар? Оценки экспертов разнятся — от нескольких месяцев до нескольких лет. Причем первый вариант более вероятен.

«Длительное ослабление национальной валюты сложно организовать искусственно, особенно для очень крупной экономики, — говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. — Для этого потребуется либо формирование валютных резервов, а в случае с США это резервы из евро, юаней, иен, мексиканских песо и так далее, либо долгая и целенаправленная работа властей над разрушением собственной экономики и разгоном инфляции, чтобы инвесторы потеряли интерес к доллару. В остальных случаях последствия разовых интервенций на валютном рынке очень быстро будут ликвидированы рынком».

Насколько сильной окажется девальвация?

Сразу успокоим. То, что западные аналитики называют девальвацией, не имеет отношения к тому ужасу, что творился с российским рублем. «Речь не идет о девальвации в привычном для нас, переживших кризис 1998 года, смысле слова, — уверяет руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. — И речь не идет о девальвации, подобной девальвации рубля в 2008 — начале 2009 года, когда российская валюта за шесть месяцев потеряла почти 30% стоимости». Скорее, учитывая наши реалии, на русском языке было бы уместнее использовать слово «ослабление». Насколько слабым станет доллар?

Оценки расходятся. Например, МВФ считает, что доллар переоценен на 6—12%, а Bank of America, напомним, полагает, что курс доллара завышен на 13%. «Трамп, активно призывая к девальвации, называет конкретные цифры: 15—20%, что означает для пары евро-доллар уход с текущего курса 1,11—1,12 в область 1,3—1,35», — говорит Михаил Ханов.

С такими оценками соглашаются многие эксперты. «В недавней истории были примеры и укрепления, и ослабления доллара на 10—15% за 12 месяцев по индексу DXY», — говорит Владимир Брагин, называя такое ослабление вполне рыночным. Алина Бажулина напоминает, что в результате валютных интервенций в 1970—1990 годах доллар потерял 13%.

Правда, есть риск, что этим дело не ограничится. Девальвация может достигать 20%, предполагает Антон Покатович. Самое важное — понять, по какому сценарию она будет проходить, поясняет Олег Богданов. Падение валюты, вызванное масштабными программами количественного смягчения, может быть смягчено рынком. Другое дело — масштабные интервенции. Оценить их объем, время проведения и направление очень сложно.

Средств Стабилизационного фонда для корректировки курса явно недостаточно. «Совсем недавно появились спекуляции на тему монеты в 1 триллион долларов, — говорит Олег Богданов. — Казначейство США может выпустить платиновую (по американским законам только платиновые монеты не имеют ограничений по номиналу) монету номиналом 1 триллион долларов, заложить ее в ФРС и таким образом получить средства для девальвации доллара. Пока все это выглядит очень нереально».

Более реалистичный вариант, учитывая, что торговые партнеры США не будут бездействовать и примут ответные меры по снижению ставок, — это то, что до конца 2019 года доллар ограничится уровнем 1,14—1,18 к евро, считает Михаил Ханов.

Как это повлияет на экономику других стран?

Спешим успокоить читателей: «Доллар останется основной резервной валютой мира, равно как и финансовые инструменты, номинированные в долларах, останутся наиболее ликвидными», — говорит Антон Покатович.

Тем не менее можно говорить о двух негативных последствиях ослабления доллара.

Во-первых, масштабное снижение курса американской валюты негативно скажется на экономиках стран — партнеров США и побудит их центробанки также ослаблять свои валюты. По сути, это будет означать начало валютных войн, негативные последствия которых почувствуют на себе не только развивающиеся рынки, включая Китай и Россию, но и экономики развитых стран, например ЕС и Японии.

Во-вторых, «смягчение денежно-кредитной политики США и снижение ставок ФРС будет означать признание начала экономической рецессии, о которой уже давно все говорят», отмечает Евгений Маришин. «К сожалению, в этом случае проиграют все, особенно экономики развивающих стран, в частности Россия со своей валютой», — продолжает эксперт.

«Исторически слабеющий доллар — это хорошая новость для мировой экономики и для России в частности, — поясняет ситуацию Алексей Кириенко. — Его ослабление поддерживает мировой экономический рост и, как следствие, вызывает рост продаж и цен на нефть и другие сырьевые товары. Однако, говоря о позитивном влиянии, мы рассматриваем период последних 30 лет, когда доллар снижался плавно. Девальвация 1970-х стала шоком для мировых финансовых рынков и выбила почву из-под ног многих развивающихся экономик. В случае резкого изменения курса рубль и другие валюты развивающихся стран могут получить значительно больший удар, чем американский доллар».

«Любая конкурентная девальвация естественно чревата усилением политической напряженности, в то время как продолжительно низкие процентные ставки несут риск формирования пузырей на рынке активов, что заканчивается финансовыми потрясениями», — говорит главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров. Правда, есть надежда, что продолжительным период низких ставок не будет. «Главное свойство глобальных финансовых рынков — это адаптация к новым реалиям после периода турбулентности и поиска точки баланса», — отмечает финансовый директор Росгосстрах Банка Анна Гольдина.

Если курс доллара пойдет вниз, будет ли это означать, что курс рубля пойдет вверх? Необязательно.

Чем павший доллар грозит России и российскому рублю?

«Курс рубля получит значительный стимул к укреплению, — говорит Константин Кочергин. — Тем не менее для России как для экспортно ориентированной экономики это не совсем выгодно». Поэтому наш Центробанк будет следить за тем, чтобы слишком сильное укрепление национальной валюты не навредило российскому бюджету. В противном случае ЦБ будет проводить валютные интервенции. «Сомневаюсь, что наш мегарегулятор позволит курсу рубля выйти за рамки диапазона 61—68», — полагает Михаил Ханов.

Тут важно будет сказать, что курсу рубля в настоящее время угрожает не доллар, а состояние российской экономики. Рубль в последние месяцы заметно укрепляется, но причина — в росте нефтяных цен, в спросе на ОФЗ и в ослаблении санкционного давления с весны этого года. И есть весьма существенный риск, что в недалеком будущем курс рубля развернется и пойдет резко вниз. Независимо от того, куда пойдет доллар.

«Скорее, не доллар повлияет на рубль, а сам рубль повлияет на себя, — говорит Евгений Маришин. — И внутреннее положение дел в стране, которое на текущий момент далеко не позитивное. Тут два важных момента. В первую очередь, это долговая нагрузка россиян, которая выросла в 1,5 раза за пять лет. ЦБ уже отчетливо видит надвигающуюся угрозу в секторе потребительского кредитования, называя это «пузырем». С ростом закредитованности населения и снижением реальных доходов слово «пузырь» здесь более чем уместно. По оценкам экспертов, пик придется на середину-конец 2020 года. Второй важный момент заключается в том, что мировой экономике в 2020 году предстоит пережить системный кризис из-за тарифных войн и резкого замедления глобальной торговли. Для России это выльется в падение спроса на сырьевые товары, сокращение экспортных доходов и в конечном итоге в новую, масштабную девальвацию рубля».

Как спасать свои деньги?

«Если вы долгосрочный инвестор, то ничего делать не нужно, — считает Евгений Маришин. — Ваш союзник — это время. Любые спады и периоды нестабильности нужно использовать для наращивания позиций в портфеле». Классический совет дает Владимир Брагин: «Широкая диверсификация, в том числе по валютам, чтобы не было избыточного риска на одну позицию, класс активов или валюту».

«Если же вы из тех, кто ежегодно ищет наиболее выгодные вложения, то в вашем случае нужно обратить внимание на защитные активы, — советует Маришин. — Это государственные, муниципальные и корпоративные облигации с хорошим рейтингом и вложения в устойчивые активы, такие как, например, золото. Если взглянуть на карту мировых кризисов начиная с 1800-х годов, становится очевидно, что именно золото является наиболее привлекательным и устойчивым инструментом для ухода от рисков, при этом оно обеспечивает хорошую доходность».

Однако помимо вечных ценностей, то есть золота, есть смысл приглядеться и к совершенно новым активам. «Для небольшой части портфеля стоит также рассмотреть инвестиции в биткоин — этот инструмент не подвержен инфляции из-за ограниченной эмиссии и постепенно входит в традиционную финансовую систему», — рекомендует Алексей Кириенко. Кроме того, криптовалюты в текущий момент слабо зависят от колебаний в глобальной экономике, добавляет директор по развитию продуктов компании Zichain Данил Яковлев. «Стоит ожидать, что как только риски девальвации доллара станут высокими, многие инвесторы задумаются о покупке криптовалют — а это напрямую приведет к росту курса и биткоина, и других альткоинов», — считает эксперт.

А какой валюте отдать предпочтение? «Свои личные инвестиции еще в первом квартале я перепрофилировал таким образом, что валютная часть долгосрочного портфеля (вклады, финансовые инструменты и наличные) практически полностью номинирована в евро, — рассказывает Михаил Ханов. — Естественно, не существует универсальных и постоянно работающих инвестиционных рекомендаций. Но точно такие же советы я даю своим знакомым и клиентам. Инвестиционные инструменты с фиксированной доходностью, то есть бонды, предпочтительнее покупать номинированные в евро. Наличные доллары тоже лучше конвертировать в эту валюту на срок один-два года как минимум». Алексей Кириенко в качестве тихих гаваней рекомендует также японскую иену и швейцарский франк.

Ну и конечно, нужно следить за новостями политики. «В случае обострения санкционной риторики надо переводить деньги из банков в стеклянные банки. Со времен краха СССР этот метод еще ни разу не подводил», — советует доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru

