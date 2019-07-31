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Кому банк может отказать?

Воспользоваться правом на ипотечные каникулы заемщик может только раз в рамках одного кредитного договора. «Если по кредитному договору заемщика была проведена реструктуризация, это является основанием для отказа в удовлетворении требования клиента», — отмечают в пресс-службе Альфа-Банка. Предыдущие реструктуризации по иным программам банка или рефинансирование не являются основанием для отказа, поясняет руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев. Есть также ограничения по сумме кредита: если она превышает 15 млн рублей, в каникулах откажут. Наконец, ипотечное жилье должно быть единственным. Если у заемщика есть еще недвижимость, например дача, зарегистрированная как жилое помещение, то ипотечные каникулы предоставлены не будут. «Есть лишь одно исключение. Допускается дополнительно наличие доли в другой собственности, но только в том случае, если она не превышает нормативную для того или иного региона», — подчеркивает директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов.