С 31 июля вступает в силу закон об ипотечных каникулах. Теперь заемщик, попавший в сложную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи или снизить их размер на срок до полугода. И один раз кредитная организация будет обязана такую возможность предоставить. Забрать залоговое жилье во время ипотечных каникул банк не имеет права.
«Выйти на каникулы» могут заемщики, лишившиеся работы, получившие инвалидность I или II группы или утратившие трудоспособность на срок более двух месяцев подряд. Под последний критерий, например, попадает продолжительная болезнь или отпуск по беременности. Право на отсрочку платежей также получают те, чей среднемесячный доход за два месяца снизился как минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год — с тем условием, что ипотечный платеж превышает 50% дохода. Наконец, основанием для получения ипотечных каникул может стать увеличение количества иждивенцев у заемщика — например, рождение детей. При этом одновременно доход такого заемщика должен снизиться более чем на 20%, а ежемесячный платеж по ипотеке — превышать 40% дохода.
Воспользоваться правом на ипотечные каникулы заемщик может только раз в рамках одного кредитного договора. «Если по кредитному договору заемщика была проведена реструктуризация, это является основанием для отказа в удовлетворении требования клиента», — отмечают в пресс-службе Альфа-Банка. Предыдущие реструктуризации по иным программам банка или рефинансирование не являются основанием для отказа, поясняет руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев. Есть также ограничения по сумме кредита: если она превышает 15 млн рублей, в каникулах откажут. Наконец, ипотечное жилье должно быть единственным. Если у заемщика есть еще недвижимость, например дача, зарегистрированная как жилое помещение, то ипотечные каникулы предоставлены не будут. «Есть лишь одно исключение. Допускается дополнительно наличие доли в другой собственности, но только в том случае, если она не превышает нормативную для того или иного региона», — подчеркивает директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов.
Заемщик сам выбирает, в каком виде хочет воспользоваться ипотечными каникулами: это либо приостановка платежей на период до шести месяцев, либо сокращение ежемесячного платежа. Платежи, которые клиент не вносит в льготный период, фиксируются и переносятся на дополнительный срок. Таким образом, переплаты не возникает — увеличивается только срок ипотечного кредита.
Под каждую «тяжелую жизненную ситуацию» — свой набор документов. В зависимости от обстоятельств, которые дают право на ипотечные каникулы, может понадобиться выписка об официальной регистрации в качестве безработного, справка об инвалидности, листок нетрудоспособности, справка о доходах 2-НДФЛ, свидетельство о рождении или об усыновлении, акт о назначении опекуна/попечителя. Также клиенту нужно будет предоставить выписку из ЕГРН, которая доказывает, что взятое в ипотеку жилье — единственное. По закону при наличии всех необходимых документов требование заемщика банк рассматривает не более пяти дней.
Максимальный срок ипотечных каникул — шесть месяцев. Однако его заемщику для восстановления платежеспособности может не хватить. Даже поиск работы может занять больше времени — в среднем на это уходит 6,9 месяца (данные Росстата за 2018 год). Если за льготный период финансовая ситуация у заемщика не улучшится, будет обсуждаться план дальнейшего обслуживания задолженности. И реструктуризация в этом случае — наиболее вероятный вариант, рассказывает Денис Кузнецов. «Вследствие кризисных явлений 2008—2009 годов во многих банках появились программы реструктуризации, условия которых в некоторых случаях зачастую шире, чем предусмотренные законом об ипотечных каникулах», — отмечает Денис Ковалев.
В бюро кредитных историй будет фиксироваться факт того, что заемщик воспользовался своим правом на ипотечные каникулы. Это не должно влиять на индивидуальный кредитный рейтинг заемщика, который рассчитывают сами БКИ. Однако банк может учитывать эту информацию при оценке платежеспособности клиента. «Каждый кредитор будет самостоятельно принимать решение, как учитывать данную информацию при оказании банковских услуг», — отмечают в Банке ДОМ.РФ.
По Налоговому кодексу ипотечные каникулы — это материальная выгода, поскольку налогоплательщик экономит на процентах за пользование банковскими средствами. По определению такой доход должен облагаться максимальной ставкой НДФЛ — 35%. Это немного противоречило бы концепции помощи ипотечным заемщикам в сложной ситуации. Поэтому был принят отдельный закон, который освобождает от подоходного налога материальную выгоду, получаемую в ходе ипотечных каникул.
Высокого спроса на ипотечные каникулы банки не ожидают. Во-первых, услуга достаточно специфичная, и круг лиц, которые могут ею воспользоваться, ограничен законом. Во-вторых, у банков есть свои, более гибкие программы реструктуризации. Тем не менее новый закон может стимулировать спрос на саму ипотеку. «Возможность получения ипотечных каникул повысит уверенность граждан, которые сомневаются при принятии решения о покупке жилья с помощью ипотеки, и увеличит спрос на ипотечные кредиты», — отмечает пресс-служба Банка ДОМ.РФ. При этом влияния на ипотечные ставки нововведение иметь не будет. «Мы не видим существенных оснований к пересмотру ставок из-за вступления в силу закона об ипотечных каникулах», — сообщают в Райффайзенбанке.
Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru