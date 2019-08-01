Скоро ставка сказывается?

Россияне задолжали банкам уже свыше 16 трлн рублей, а среднему заемщику требуется почти 11 месячных зарплат, чтобы рассчитаться с кредитной организацией. Поможет ли снижение ключевой ставки ЦБ уменьшить проценты по рефинансированию кредитов и ослабить долговую нагрузку граждан?

Банк России в конце июля ожидаемо понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,25% годовых и предупредил о возможности ее дальнейшего уменьшения. Это уже второе снижение ключевой ставки в этом году. Как правило, ее изменение влияет на ставки по депозитам и кредитам. Отразились ли решения регулятора на процентах по рефинансированию?

В Сбербанке, Почта Банке, Альфа-Банке, Росбанке, «Уралсибе», УБРиР, МТС Банке и многих других кредитных организациях, которые опросил Банки.ру, отметили, что на текущий момент ставки по рефинансированию кредитов на рынке в целом стабильны и за последний год существенно не изменились. «В рамках акционных предложений некоторые игроки на рынке снижают ставки, но базовый прайсинг довольно стабилен», — уточняет директор по развитию бизнеса потребительского кредитования Альфа-Банка Ирина Баранова.

Впрочем, некоторое снижение все же можно отметить, но оно действительно незначительное, на десятые доли процентного пункта. Ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова приводит пример: 2018 год в плане динамики ставок делился на два периода — снижение на фоне уменьшения ключевой ставки в первом полугодии и повышение на фоне роста ключевой ставки во втором полугодии. «В 2019 году эта тенденция также продолжилась, — указывает она. — Так, на фоне снижения ключевой ставки средняя ставка по потребкредитам, в том числе и по рефинансированию, по нашим расчетам, снизилась с 17,62% по итогам первого квартала до 17,38% по итогам второго квартала».

Эксперт также отмечает, что в большей степени к этому фактору чувствительны ставки по вкладам, в то время как на ставки по кредитам, прежде всего по ипотеке, преимущественно влияет ряд других факторов — например, ужесточение резервирования или удорожание секьюритизации.

Долг рефинансированием красен

По данным Банка России, на начало лета объем выданных гражданам кредитов превысил 16 трлн рублей. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что среднему российскому заемщику для погашения обязательств перед банком потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. А денежные власти всерьез обеспокоены уровнем закредитованности россиян. По мнению банкиров, высокий уровень долговой нагрузки стимулирует людей пытаться рефинансировать свои кредиты.

Директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян указывает, что на текущий момент наблюдается высокий спрос на эту услугу. «Каждый клиент ищет свою выгоду в рефинансировании: одни хотят сэкономить за счет снижения ставки, вторые — получить дополнительную сумму на руки и при этом сделать обслуживание кредитов более удобным, переведя их все в один банк, третьи снижают долговую нагрузку при получении кредита на длительный срок при малом оставшемся сроке по рефинансируемому кредиту и так далее», — говорит он.

Впрочем, ключевые причины, по которым граждане интересовались и интересуются рефинансированием, с годами меняются, считает директор по маркетингу Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) Алексей Мерзляков. Предыдущие два года клиенты прибегали к этой услуге, чтобы снизить нагрузку по кредитам, которые были оформлены в 2014—2015 годах по высоким ставкам, полагает он. «В то время средняя ставка достигала 25% годовых, — напоминает Мерзляков. — Рефинансировавшись, клиенты уменьшали переплату по дорогим кредитам, сокращая или сумму платежа, или срок кредита. В 2019 году рынок кредитования стабилизировался, и сейчас клиенты оформляют рефинансирование в основном для того, чтобы снизить ежемесячную кредитную нагрузку на свой бюджет за счет увеличения срока кредитования. Или ради удобства от объединения нескольких кредитов в один».

От каждого по кредитоспособности, каждому по потребности

Программы рефинансирования в разных банках различаются не только уровнем ставок, но и «набором» кредитов. Например, в Сбербанке ставка составляет 13,9% годовых (до 500 тыс. рублей) и 12,9% (от 500 тыс. до 3 млн рублей), в банке рефинансируют всю линейку рублевых розничных кредитов (автокредиты, ипотека, кредиты наличными, кредитные карты и карты рассрочки), кроме собственных кредитных карт. Альфа-Банк рефинансирует любые кредиты в рублях.

В «Уралсибе» рефинансируют все виды кредитов, кроме тех, где есть созаемщик или просрочка. Откажут, если заемщик просит рефинансировать часть кредита. Ставка составляет 11,9% со страхованием жизни, 17,9% — без страховки. Райффайзенбанк рефинансирует до пяти кредитных обязательств (необеспеченный кредит, ипотека, кредитная карта). Ставка зависит от страховки и суммы кредита. Например, при наличии страховки она составит 10,99—12,99% годовых. Суммы для Москвы и Санкт-Петербурга отличаются от сумм в регионах в большую сторону.

Банк ПСБ рефинансирует потребительские кредиты, POS-кредиты, автокредиты, кредитные карты и ипотеку. Процентная ставка определяется индивидуально для каждого клиента и составляет от 9,9% годовых. Те же условия и в МТС Банке — на данный момент минимальная ставка составляет 9,9% годовых. ВТБ предлагает программы рефинансирования как залоговых, так и беззалоговых кредитов. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 3% годовых, ипотечных — от 5%, других видов займов — под 11%.

В банке «Возрождение» рефинансируют ипотечные (от 9,69% годовых, с господдержкой — от 6%), потребительские кредиты и кредитные карты (от 9,8% годовых). В Связь-Банке — потребительские кредиты, автокредиты и кредитные карты. Ставка составляет 11,5% годовых и устанавливается после предоставления документов, подтверждающих погашение рефинансируемого кредита, и при условии страхования двух видов рисков. На момент выдачи кредита ставка равна 15,5% годовых.

В УБРиР рефинансируют потребкредиты (от 13% годовых) и ипотеку (от 9,9% годовых). В Ситибанке сообщили, что рефинансируют только рублевые потребительские кредиты под 11,9% годовых.

Кредит доверия

Некоторые банки предлагают особые условия рефинансирования «для своих». Например, Почта Банк, который в середине июля снизил проценты в рамках своей соответствующей программы. Теперь средства предоставляются заемщикам по ставкам 12,9% и 14,9% годовых. При этом, если человек получает заработную плату или пенсию на счет в Почта Банке или является активным клиентом (тратит ежемесячно не менее 10 тыс. рублей по карте или в «Почта Банк Онлайн»), то для него ставка будет снижена еще на 2% годовых в рамках акции «Особые условия» — до 10,9% и 12,9% годовых соответственно. Почта Банк рефинансирует нецелевые потребительские кредиты, POS-кредиты и автокредиты (за исключением кредитов, выданных банками группы ВТБ).

Отдельный вопрос — кредиты в валюте. Все кредитные организации, опрошенные Банки.ру, заявили, что такие не рефинансируют. Исключением оказался Тинькофф Банк. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, услуга рефинансирования распространяется на любые типы кредитов, оформленных на физическое лицо. Ограничений или специальных условий для валютных кредитов нет — клиент может их рефинансировать на тех же условиях, что и рублевые, по ставке от 9,9% годовых. «Она формируется индивидуально для каждого клиента, в зависимости от его персональных критериев», — подчеркнули в банке.

Рефинансированию выпала спорная доля

Во многих крупных банках говорят, что, несмотря на интерес граждан к рефинансированию, его доля в кредитных портфелях «относительно невелика» и сильно не меняется. Например, об этом заявили в Сбербанке, указав, что портфель потребительских кредитов у него сейчас превышает 2,1 трлн рублей.

Ряд кредитных организаций, наоборот, отмечает рост доли таких кредитов. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что наибольшей популярностью пользуется рефинансирование потребительских займов: четверть клиентов, которые обращаются в ВТБ за кредитом, оформляют его в рамках этой программы. По итогам первого полугодия 2019 года портфель кредитов наличными составил 1,3 трлн рублей, на рефинансирование пришлось 14%. За последний год их доля увеличилась на 3 п. п.

В УБРиР также наблюдают рост: в первом полугодии этого года количество выданных кредитов на рефинансирование выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент доля таких займов в общем портфеле кредитов, выданных физлицам, составляет 5,2%, средняя сумма рефинансированного кредита — 650 тыс. рублей. В ПСБ кредиты на рефинансирование составляют 25% от портфеля, за последний год их доля выросла на 10 п. п. А в МТС Банке указывают, что за последний год доля таких кредитов выросла в 10 раз, и объясняют это выгодными условиями, упрощением процесса оформления и улучшением работы с новыми и текущими заемщиками.

Вместе с тем есть банки, которые констатируют уменьшение доли кредитов на рефинансирование в общем объеме новых выдач. Например, Райффайзенбанк. По словам старшего вице-президента управления кредитных продуктов банка Василия Шиленкова, это вызвано общим снижением объема рефинансирования на рынке необеспеченного кредитования, связанным со стабильно низким уровнем ставок по потребительскому кредитованию. «Заемщикам нет смысла рефинансировать кредиты по ставке, аналогичной действующему договору», — подчеркивает он. Отмечают уменьшение этой доли и в Связь Банке, объясняя это высокой конкуренцией среди финансовых институтов по данному виду кредитования и многообразием предложений.

Впрочем, есть мнение, что рост возобновится. По словам заместителя председателя правления банка «Возрождение» Натальи Шабуниной, снижение доли выдачи кредитов, направленных на рефинансирование, в первую очередь связано со сверхактивным периодом рефинансирования во II—IV кварталах прошлого года, когда многие банки стали предлагать эту услугу по сниженным ставкам. «Учитывая возобновившуюся тенденцию к снижению ставок начиная с третьего квартала 2019 года, ожидаем новую волну роста доли рефинансирования», — говорит она.

Ставки на будущее

В большинстве опрошенных Банки.ру кредитных организаций не сообщили, собираются ли снижать ставки по рефинансированию, указав, что все будет зависеть от ситуации на рынке. Однако в банке «Уралсиб» обещают уменьшить проценты по этой услуге уже в августе.

Есть такие планы и у МТС Банка, в кредитной организации подчеркивают, что «ставка по рефинансированию — один из ключевых факторов, определяющих выбор клиента». А вот Ирина Баранова из Альфа-Банка считает, что рефинансирование имеет наибольший потенциал именно как сервисный инструмент, делающий платежи по кредитам удобнее.

Практически все банки согласны с тем, что рефинансирование будет пользоваться спросом на протяжении как минимум ближайших трех лет. «Услуга востребованна и останется популярной в ближайшие три — пять лет, пока на рынке будут заемщики, взявшие ранее кредиты по более высокой ставке и желающие снизить свою кредитную нагрузку», — указывают в Тинькофф Банке. «Несмотря на то что массовый всплеск рефинансирования уже прошел, продукт будет оставаться востребованным, — уверена Наталья Шабунина. — Текущий рынок кредитования можно назвать «рынком клиента»: при появлении наилучшего предложения по условиям и сервису клиент им обязательно воспользуется».

Алексей Мерзляков из УБРиР напоминает, что пока уровень жизни населения не растет, а количество оформленных кредитов на человека увеличивается. Это создает еще большее давление на семейный бюджет. «Чтобы снизить чрезмерную кредитную нагрузку, люди будут обращаться за рефинансированием. Думаю, что в перспективе трех лет эти кредиты будут востребованны», — говорит он. А Григорий Бабаджанян из Почта Банка полагает, что востребованность рефинансирования кредитов физлиц может вырасти после введения показателя долговой нагрузки. Этот показатель ограничит возможность получения кредита для некоторых граждан, имеющих нагрузку, близкую к предельной.

«По нашим оценкам, рефинансирование не теряет своей значимости в продуктовых линейках банков уже третий год подряд, и кредитные организации постоянно улучшают условия этих продуктов, запуская различные акции, — резюмирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова. — Мы прогнозируем, что дальнейшее снижение регулятором ключевой ставки также положительно отразится на повышении привлекательности рефинансирования для населения за счет снижения ставок. Это, в свою очередь, позволит уменьшить среднее значение показателя долговой нагрузки, а следовательно, будет являться одним из механизмов решения проблемы закредитованности».

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru