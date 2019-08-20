Балет, ядерная энергетика и магия: куда инвестируют россияне, которым скучно на бирже

Как устроен рынок «народного кредитования» и какую доходность он может принести? Банки.ру разбирался в том, как работает краудфандинг в России.

Танцуют все!

В небоскребе «Башни «Федерация» легко потеряться, особенно если ищешь компанию с не самым известным брендом. Несмотря на название, Pazzle Capital к фондовому рынку отношения не имеет, в реестре брокеров и управляющих ЦБ компании с таким названием нет. Впрочем, наш диалог с менеджером Романом вовсе не о фондовом рынке.

Роман рассказывает мне о проекте, вложив в который миллион рублей, можно зарабатывать высокий доход. Как ни удивительно, но разговор идет о... балете, точнее о сети школ-студий. «Мы открываем новые школы и привлекаем деньги инвесторов. Для них это пассивные инвестиции, все операционное управление компания берет на себя. Средства распределяются в пять проектов, с каждой школы вы получаете часть прибыли», — перечисляет условия Роман. Размер выплат не гарантирован, но, по словам менеджера, можно получить около 40—60%. При этом, как утверждает менеджер, Pazzle Capital вкладывает и собственные средства — до 50% от суммы инвестиций в проект.

Удивляюсь такой доходности и интересуюсь: неужели вложения в обучение детей танцам приносят такую прибыль? «Балет — это классика, и она не умрет никогда», — уверяет Роман и рассказывает о планах компании. По его словам, до конца года планируется довести число студий в Москве до двадцати. При желании инвестор также может получить долю в бизнесе, но потребуется более крупная сумма. Все условия прописываются в «Договоре инвестирования» (целевого займа), согласно которому компания обещает вернуть деньги через пять лет, а в течение этого срока платить проценты. Интересный пункт: если инвестору не вернут деньги в указанный срок, договор автоматически продлевается.

Обещаю подумать. Тем более что предложение у меня не единственное. В компании Seven Capital, помимо инвестиций в сеть компьютерных клубов и кофеен, также предлагают зарабатывать на балете. Правда, на их сайте указано, что инвестору достаточно иметь полмиллиона рублей. В презентации, присланной мне менеджером компании Мариной, указано, что речь идет о проекте «Балет с 2 лет», участники которого могут получить долю в прибыли в зависимости от вложенной суммы. В приложении — инвестиционный план одной из школ с примерными затратами и планами выручки. Особо подчеркнуто, что, поскольку инвестиции распределяются в пять разных студий, это делает их «практически безрисковыми».

Меня смущает то, что на сайте самого проекта «Балет с 2 лет», принадлежащего известным столичным предпринимателям Ирине и Дмитрию Корнеевым, ни о Pazzle Capital, ни о Seven Capital нет ни слова. Правда, про такие компании все же там знают. Представитель сети сообщила, что их партнером является компания «Пазл Брокер», со второй компанией велись переговоры о сотрудничестве. Из системы «СПАРК» узнаем, что уставный капитал ООО «Пазл Брокер» составляет 500 тыс. рублей, а ее единственный владелец — Ваган Абелян. Seven Capital или компании с похожим названием обнаружить не удалось, зато выяснилось, что один из ее учредителей, указанных на сайте, является владельцем доли в небольшом ООО в Краснодаре, а второй зарегистрирован как ИП в Екатеринбурге.

Ядерные инвестиции

В прошлом году рядовые инвесторы вложили в непубличные проекты порядка 15 млрд рублей. По оценке заместителя руководителя одной из крупнейших в России краудфандинговых платформ Penenza.ru Ивана Васильева, ожидается, что в этом году рынок вырастет до 20 млрд рублей. При этом, по его словам, произойдут качественные изменения на рынке — появятся новые платформы и продукты. С ним согласен и директор департамента бизнеса компании «Город Денег» Армен Минасян, который отмечает появление крупных инвесторов, отказывающихся от банков и биржи в пользу краудлендинга. «Ставка по вкладам падает, в то время как степень риска на фондовой бирже выше, чем в краудлендинге. Инвесторы готовы предпочесть низкий риск более высокой доходности», — говорит он.

Что такое краудфандинг Краудфандинг — способ коллективного инвестирования через специальные платформы. Платформы выполняют роль посредника между бизнес-проектами (заемщиками) и инвесторами (кредиторами), получая за это комиссионное вознаграждение. В зависимости от вида инвесторов и способа участия в бизнесе краудфандинг разделяется на краудлендинг: p2p-кредитование (физлица кредитуют других физлиц) и p2b-кредитование (физлица кредитуют бизнес), а также краудинвестинг (участие инвесторов в акционерном капитале).

По оценкам экспертов, рынок краудфандинга будет расти в ближайшие годы ускоренными темпами. Причем будут появляться все новые и новые платформы. Сейчас привлечением частных инвесторов в бизнес в нашей стране занимается около десятка игроков, клиентская база которых исчисляется тысячами инвесторов, а инвестиции — миллиардами. Например, проект StartTrack сообщает, что у него более 10 тыс. инвесторов, которые вложили 2,76 млрд рублей. Объем инвестиций, собранных одним из самых популярных сервисов «Альфа-поток», — 6,4 млрд рублей, а число активных инвесторов — более 10 тыс. человек. Лидер на рынке p2b — платформа Penenz, клиентами которой являются 27 тыс. человек, а объем профинансированных проектов составляет 26 млрд рублей.

Свои краудфандинговые проекты создают крупные торговые компании (Ozon.Invest) и даже госкорпорации. Например, инвестиционная платформа «АтомИнвест» работает под крылом «Росатома». На сайте проекта сказано, что его целью является создание инфраструктуры коллективного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса России, а также поиск высокотехнологичных проектов для интеграции в ГК «Росатом». Поддержать отечественных атомщиков или поучаствовать в разработке видеоигр, купив коммерческие облигации под 20%, можно при наличии 50 тыс. рублей.





Проекты других крупных краудфандинговых площадок блещут не меньшим разнообразием. От инвестиций в компании по благоустройству и озеленению до event-агентств.

При желании инвестор может поучаствовать в бизнесе известных людей — например, поддержать производство безалкогольных напитков компании «Академия спорта Кости Цзю». Или помочь энтузиастам из «Науки и Магии» создать интерактивные выставки по произведениям Льюиса Кэррола и Джоан Роулинг. Платформа «МодульДеньги» предлагает инвесторам зарабатывать на государстве, вкладывая деньги в бизнес компаний, выигравших государственные тендеры.

Помимо крупных участников, краудфандинговые проекты организуют мелкие частные компании. Их численность, по разным оценкам, может достигать нескольких сотен. В основном они предлагают инвестировать либо в ретейл, либо в какие-то технологические стартапы. Вплоть до настоящего времени их деятельность никак не регулировалась, поэтому рынок «народного инвестирования» стал настоящим оазисом для финансовых пирамид и компаний-однодневок.

Скажем, еще в прошлом году в Интернете без труда можно было найти компанию с громким названием «Интел Финанс». Ничего общего с почти одноименным американским производителем компьютерных комплектующих она не имела. Бизнес «Интел Финанс» строился на привлечении денег граждан в фармацевтические проекты. Инвесторам, которые готовы были вложить от 50 тыс. рублей, сулили доходность до 56%, причем при желании они могли получать регулярные выплаты. Чтобы вкладчики не беспокоились, в «Интел Финанс» заверяли, что их деньги будут застрахованы в страховых компаниях. А тем, кому доходность в 56% казалась недостаточно привлекательной, в качестве бонуса предлагали еще и лотерею с главным призом — квартирой в Москве. В начале января 2019-го компания исчезла, а ее сайт перестал работать. Скольким вкладчикам «Интел Финанс» не удалось дождаться своих процентов, осталось неизвестным, в поисковых системах первая же ссылка направляет к юристам, которые обещают эти деньги вернуть. Очевидно, за небольшое вознаграждение.

Выбирай, но проверяй

В конце июля 2019 года Госдума наконец приняла закон о краудфандинге, переводящий взаимоотношения инвесторов и компаний (платформ), занимающихся привлечением инвестиций в бизнес-проекты, в легальную плоскость. Теперь, чтобы официально привлекать деньги физлиц, недостаточно будет просто соблюдать Гражданский кодекс. Операторы краудфандинговых проектов должны будут иметь капитал не менее 5 млн рублей, а также состоять в реестре ЦБ. От платформ будут требовать раскрывать информацию о комиссиях, публиковать финансовую отчетность, а граждане, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут вкладывать в проекты не более 600 тыс. рублей в год. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Вложения в растущий бизнес априори означают не только высокий потенциальный доход, но и значительные риски. Представители краудфандинговых площадок уверяют, что тщательно отбирают проекты (некоторые компании, например, предлагают вкладывать деньги исключительно в партнерские проекты или бизнес контрагентов), однако все это не страхует инвестора от потерь. Если компания, в которую вложился инвестор, обанкротится, то никто не обязан возвращать ему вложенные деньги — ни основатель проекта, ни платформа, ни государство. Правда, некоторые участники готовы выкупить проблемные активы заемщика в случае дефолта. Скажем, сервис Karma заявляет на сайте, что готов вернуть инвестору до 80% от взысканной суммы.

Самые массовые краудинвестинговые площадки в РФ*

Площадка Минимальная сумма, руб. Комиссия Возможность выбора проекта Доходность** «Альфа-поток» 10 000 Отсутствует Нет До 27,3% Ozon.Invest 10 000 Банковская комиссия — 28 рублей Нет До 18% StartTrack 100 000 5% Да До 25% Karma 5 000 Комиссия за вывод средств — 50 рублей Да Средняя доходность — 19,6% Penenza 5 000 Отсутствует Да Зависит от категории заемщика «Город Денег» 50 000 2% Да От 20% «МодульДеньги» Нет 2% Нет 25—35% Aktivo 300 000 2% Да 15—17% SIMEX 1 доллар 0,1% за пополнение счета Да 24—65% «АтомИнвест» 50 000 Отсутствует Да До 30%

Источник: информация на сайтах краудфандинговых платформ

* Не является инвестиционной рекомендацией.

** Доходность, которую, по оценке платформы, может получить инвестор.

Риски возрастают, если речь об инвестициях в проекты, уже отобранные платформой. Ведь далеко не все участники рынка краудфандинга предлагают клиентам самостоятельно выбрать проекты и составить портфель. Например, в «Альфа-потоке» средства инвестора распределяются в 20 компаний, которые, как уверяет платформа, прошли проверку на платежеспособность. Некоторые площадки выставляют своим заемщикам рейтинги (Penenza.ru, «Город Денег»), однако это также не повышает прозрачность вложений. Ведь выставлением рейтингов, по сути, выступает сам продавец проектов, независимыми такие рейтинги никак не назовешь. По факту инвестор не знает, какую реальную доходность приносят его вложения (не путать с доходностью, которую показывает инвестору краудфандинговая площадка), какие проекты оказались убыточными и сколько времени его деньги работают, а не лежат на счетах площадки в ожидании проектов. Соответственно, оценить, насколько высокие риски берет на себя инвестор, пользуясь той или оной платформой, практически невозможно.

С другой стороны, качественную оценку заемщика может провести только сам оператор, считает вице-президент по цифровым финансовым сервисам компании Ozon.ru Никита Сагутин. По его словам, заемщиками Ozon.Invest выступают продавцы и поставщики Ozon, которых проверяют более чем по 200 параметрам, включая кредитную историю и стабильность трансакций. «Инвесторам можно посоветовать тщательно изучать информацию о самой платформе», — отмечает эксперт.

Однако оценить, насколько качественный и безопасный сервис предлагает тот или иной краудфандинговый оператор, не так-то просто. Далеко не все участники готовы раскрывать своим клиентам данные по просрочкам и дефолтам. По оценке Васильева из Penenza.ru, в целом по рынку доля просроченных займов составляет 7—10%, что заметно ниже просрочки по банковским кредитам. «Хорошая статистика, если доля дефолтов не выше 5%. Но, к сожалению, доля проблемных займов на рынке краудфандинга растет и уже достигла 15%», — обращает внимание Армен Минасян. По его словам, это прежде всего связано с появлением новых игроков, да и новых финансовых продуктов, которые «не всегда попадают в рынок».

Поэтому, говорят эксперты, если вы решили заработать, инвестируя в развивающийся бизнес через краудфандинговые платформы или частные компании, привлекающие займы граждан, стоит поискать ответы минимум на четыре вопроса:

1. Насколько информационно открытой является платформа, раскрывает ли она бенефициаров, предоставляет ли статистику по дефолтам и просрочке? Насколько подробно рассказывается о бизнесе, в который будут инвестированы деньги клиентов?

2. Участвует ли сама компания в проектах?

3. На каких условиях можно досрочно вывести деньги? Последнее особенно важно, если речь идет о длительных сроках инвестирования.

4. Как происходят трансакции? Если это банковский счет в крупном банке, то высока вероятность, что оператор, предоставляющий краудфандинговый сервис, прошел проверку службы безопасности банка. Тем более если в договоре указано, что деньги находятся на номинальном счете. В этом случае де-юре инвестор остается их владельцем, их невозможно арестовать за долги платформы или перечислить лицам, не указанным в договоре.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru