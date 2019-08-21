оденьгахпросто: откуда появляются непрошеные кредитки и что с ними делать

Банк может выпустить на имя клиента кредитку, даже если он об этом не просил. Как такое возможно, чем чревато и что делать дальше?

Несколько лет назад кредитная карта вполне могла оказаться в почтовом ящике ничего о ней не подозревающего клиента. Финансовые организации рассылали такой «рекламный» пластик довольно активно. Это были предодобренные кредитки с уже установленным лимитом, клиенту их оставалось только активировать.

Поскольку практика рассылки карточек с данными клиентов по почте была не всегда безопасна, крупные банки от нее постепенно отказались. Но предодобренные кредитки остались. Например, банк может прислать такую с курьером или персональным менеджером — в довесок к другим продуктам, которые заказал клиент. Еще один вариант — когда банк в рамках маркетинговой кампании присылает СМС-сообщение о выпуске предодобренной кредитки и приглашает прийти за ней в офис. Наконец, клиент и вовсе может внезапно для себя обнаружить новый кредитный счет в своем мобильном банке.

Предодобренный пластик банки обычно предлагают потенциально качественным заемщикам — зарплатникам, с хорошей кредитной историей и открытыми вкладами. «Преимуществом для клиента является льготное обслуживание, пониженная процентная ставка или другие специальные условия по сравнению со стандартными карточными продуктами», — рассказывает эксперт Банки.ру Ольга Станчак. Однако далеко не все клиенты рады оказаться в числе «избранных» заемщиков, тем более если они не планировали становиться заемщиками вовсе.

Неожиданная кредитка — не всегда предодобренная и необязательно выпущена по инициативе банка. Клиент может и не догадываться, что сам попросил выпустить ему карту. Например, если он подписал заявление на получение потребкредита, не заметив в нем пункта о выпуске пластика.

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Опасна ли непрошеная кредитка?

Сюрпризу в виде кредитной карты, даже с самыми выгодными условиями обслуживания, обрадуется не каждый. В «Народном рейтинге» Банки.ру можно обнаружить множество жалоб на такие непрошеные кредитки.

Некоторые люди опасаются, что им придется платить за обслуживание выпущенной карты или идти в отделение банка для отказа от нее. На самом деле, пока клиент не подписал договор и не активировал карту, обязательств перед банком у него не возникает. То есть никаких комиссий за выпуск предодобренного пластика или платы за обслуживание неактивированной карты быть не должно.

Еще одно распространенное опасение — это отметки в кредитной истории и расчет долговой нагрузки. Банки и бюро кредитных историй уверяют, что наличие выпущенной, но не активированной кредитки не должно влиять на скоринговый балл и, соответственно, создавать сложности при обращении за другим займом в дальнейшем.

«Предодобренная кредитная карта — это маркетинговое предложение банка, но не кредитное обязательство заемщика, поэтому в кредитной истории она отражаться не должна», — поясняет директор по маркетингу Объединенного кредитного бюро Екатерина Котова. В идеале отметка в БКИ должна появляться после того, как клиент подписал документы о получении кредитки или иным способом подтвердил ее получение, отмечает заместитель гендиректора «Эквифакса» Игорь Лисянский. Именно в этот момент у банка и клиента возникают обязательства по кредитной карте, и в течение следующих пяти дней соответствующая информация должна быть передана в БКИ и отражена в кредитной истории.

«Технически информацию о неактивированной кредитке банк передать может. При этом с момента получения карты заемщиком и до момента ее активации в поле «лимит» у такой карты будет стоять значение «0», — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Таким образом, добавляет он, на увеличение долговой нагрузки данная карта формально влиять не должна.

«В ряде случаев кредиторы передают информацию в бюро кредитных историй, не дожидаясь подтверждения клиентом получения карты», — указывает Лисянский. Для исключения подобных ситуаций он советует время от времени проверять свою кредитную историю. Если банк все же передал информацию о выпущенной без ведома клиента кредитке в БКИ, необходимо ее оспорить, подав соответствующее заявление в бюро кредитных историй.

Брать или не брать?

Если на ваше имя выпустили непрошеную кредитку и она ждет вас в отделении банка или почтовом ящике, не стоит закрывать на это глаза. Если пользоваться ею не планируете, нужно обязательно известить об этом банк. Для этого не всегда нужно идти в отделение, иногда достаточно позвонить в контакт-центр. Необходимо убедиться, что карта заблокирована и уничтожена, а также проверить свою кредитную историю.

Если вы все же решили не отказываться от такого «подкидыша», внимательно ознакомьтесь с условиями выпуска, обслуживания и погашения кредита перед ее активацией.