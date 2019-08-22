Рейтинг и реальность

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России на фоне ряда негативных новостей и спустя неделю после того, как США объявили о новых санкциях. Почему в этом нет ничего странного?



Два мира

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России до «BBB», вернув его на уровень 2014 года. Если обобщить оценки, которые получила наша страна от всех трех ведущих рейтинговых агентств — S&P, Moody's и Fitch, — то теперь Россия сравнялась с Казахстаном, обогнала Румынию и Уругвай и по-прежнему уступает Индонезии, Колумбии и Таиланду, говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

Новость о повышении рейтинга была воспринята в России с неким недоумением: слишком богат информационный фон последних недель негативными новостями. Экономика России по итогам года окажется в рецессии, четверть детей живет за чертой бедности, ОЭСР сообщила о падении деловой активности в России, США объявили второй раунд санкций, Москва столкнулась с политическим кризисом накануне осенних выборов... Почему реальность за окном не совпадает с позитивной оценкой экспертов и кому надо верить?

Правда у каждого своя

Если совсем кратко, то ответ будет заключаться в том, что мы и эксперты рейтинговых агентств смотрим на разные вещи. «Кредитный рейтинг — это мнение об уровне кредитного риска, мнение агентства относительно способности и вероятности своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства со стороны эмитента», — поясняет глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин. То есть для кредитного рейтинга имеют значение прежде всего те экономические факторы, которые влияют на способность страны платить по своим долгам, продолжает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

И эти факторы могут не отражать качество жизни граждан, ведь уровень доходов населения никак не влияет на способность страны платить по своим долгам. «Например, ЗВР (золотовалютные резервы. — Прим. ред.) могут расти при одновременном падении доходов населения, население может беднеть, но это не значит, что государство не может расплатиться с внешними долгами», — говорит старший аналитик «Coface Россия» Анна Кокорева. «Рейтинг Fitch — сугубо инвестиционный и не оценивает социальную обстановку, уровень богатства или радости народа, социальное расслоение или иные критерии», — подытоживает основатель международной платформы финансирования малого и среднего бизнеса «Карма» Юрий Гугнин.

Итак, что это за критерии, на основании которых России повысили рейтинг? И насколько это повышение заслуженно?

Количество и качество

«Суверенные рейтинги в первую очередь отражают вероятность исполнения страной своих долговых обязательств, — рассказывает Дмитрий Космодемьянский. — Эта вероятность складывается из двух факторов: возможности выплатить долг и желания это сделать. В разрезе возможности Россия практически вне конкуренции. Отношение государственного долга к ВВП одно из самых низких в мире, по объему ЗВР страна входит в топ-5, резервы покрывают годовой импорт более чем вдвое. Что касается желания, тут, видимо, рейтинговые агентства не так уверены в текущем руководстве и в качестве управления в долгосрочной перспективе, поэтому Россия получает в среднем достаточно низкие оценки по сравнению с другими странами по вопросам «демократических ценностей», что бы это ни значило».

Здесь важно сделать уточнение: в своей оценке агентство Fitch опирается на два вида критериев: количественные и качественные. В итоговом докладе о повышении рейтинга России Fitch приводит следующие количественные показатели:

ВВП на душу населения. Рост ВВП. Инфляция. Общее сальдо консолидированного бюджета. Отношение госдолга к ВВП. Отношение совокупного внешнего долга (государственный и корпоративный) к ВВП. Счет текущих операций и прямые иностранные инвестиции.

«Почти по всем количественным критериям у России все в порядке: размер долга к ВВП один из самых низких в мире, золотовалютные резервы превышают госдолг в 11 раз, корпоративные долги тоже очень скромного размера на фоне других стран», — перечисляет Юрий Гугнин.

Есть еще и качественные критерии. «Суверенный опросник рейтингового агентства состоит более чем из ста пунктов, многие из которых не количественные, а качественные, зависящие от оценки тем или иным аналитиком такой зыбкой субстанции, как, например, свобода слова», — говорит Дмитрий Космодемьянский. В итоговый доклад качественные показатели вошли в виде следующих групп:

Гибкость бюджетного финансирования. Устойчивость госдолга. Внешняя уязвимость. Сила банковской системы. Политические риски / неуверенность. Макроэкономические перспективы, надежность и последовательность политики. Деловая среда и конкуренция. Другие факторы (санкции и пр.).

«Единственный фактор, который был непонятен и пугал инвесторов, — это санкции, введенные против России после 2014 года: существовали опасения, что они серьезно подорвут экономику нашей страны, — рассказывает Олег Богданов. — Этого не случилось. Макроэкономическая ситуация остается стабильной, все балансы положительные, ЗВР находятся на максимальных уровнях. Поэтому агентство Fitch и приняло решение повысить рейтинг. Никаких сомнений в том, что Россия исполнит все свои финансовые обязательства, нет». С этим мнением согласен Дмитрий Космодемьянский: «Все соглашаются, что с кредитной точки зрения Россия практически лучшая в мире, аналитики расходятся лишь в том, насколько политическая обстановка в стране тянет рейтинг вниз».

Тем не менее, повысив рейтинг, аналитики Fitch отметили некоторые тренды, которые их беспокоят. В первую очередь это замедляющийся рост экономики. Эксперты ухудшили свою оценку этого показателя. «Слабые перспективы роста являются неблагоприятным фактором для кредитоспособности, — пишут аналитики Fitch в релизе о повышении рейтинга. — Рост заметно замедлился в первом полугодии 2019 года (0,7% к аналогичному периоду предыдущего года, согласно оценкам Министерства экономики). Хотя более быстрое исполнение бюджетных расходов, восстановление частного потребления и улучшение внешнего спроса обусловят ускорение роста до 1,2% в 2019 году, Fitch ожидает, что рост в среднем составит 1,9% в 2020—2021 годах, что ниже прогнозного медианного показателя в 3,1% для «BBB».

Ложка дегтя

Если не брать в расчет низкие для стран с рейтингом «ВВВ» показатели экономического роста, по остальным показателям наша страна выглядит очень выигрышно на фоне своих соседок по группе. Например, мы можем закрывать текущие платежи в иностранной валюте имеющимися резервами на протяжении 13,6 месяца, что вдвое превышает медианный показатель для «ВВВ». Кроме того, мы имеем самый низкий в группе показатель общегосударственного долга (14,9% ВВП в 2019 году). Что же мешает нашей стране подняться на ступень выше? Те самые качественные показатели.

При формировании итоговой оценки эксперты Fitch учитывают также экологические, социальные и управленческие факторы. И вот тут Россия занимает печально низкие места. Эти факторы оцениваются по 10-балльной шкале. Так вот, по параметру «Демографические тренды» Россия получила скоринговый балл 3, с пометкой, что «демографические тенденции являются одним из факторов, обусловливающих слабые показатели экономики и потенциал роста в среднесрочной перспективе». Чуть получше — на 4 балла — оценены такие параметры, как «Гражданские права и свободы», «Международные отношения и торговля» и «Права кредиторов». «Пятерка» (но все по той же 10-балльной шкале) нам поставлена за «Политическую стабильность и политические права» и «Верховенство закона, качество институтов и регулирования и контроль над коррупцией».

Аналитики отмечают, что страна подвержена геополитическим рискам, а санкции «могут сдерживать гибкость суверенного эмитента в плане привлечения финансирования в будущем и оказывать негативное влияние на макроэкономическую стабильность, деловую среду и перспективы роста».

У каждого свой вкус Оценивая способность государства платить по своим долгам, каждое рейтинговое агентство применяет свою методологию: используя в целом один и тот же набор показателей, аналитики придают большее значение тем или иным параметрам. «Moody's обращает внимание на честность и коррупцию в правовой системе. Fitch смотрит на рост ВВП, инфляцию, рост потребительского кредитования, доходности облигаций. Standard & Poors — на степень конкуренции в банковской отрасли, размер банков, регулирование отрасли, перспективы экономического роста и роста финансовой системы и открытость экономики», — перечисляет директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Нет рейтинга — нет денег

Насколько важен рейтинг для инвесторов? Поможет ли России повышение рейтинга привлечь больше денег в страну?

«Рейтинги ведущих мировых агентств при принятии инвестиционных решений имеют важнейшее значение, — отмечает Олег Богданов. — От рейтинга зависит, какую долю от своего капитала инвестор вложит в тот или иной актив. При повышении рейтинга страны уровень инвестиций в облигации этого эмитента возрастает автоматически».

Причем повышение рейтинга помогает в целом увеличить приток денег в страну. «Обычно повышение кредитного рейтинга страны положительно влияет на возможность привлечения инвесторов, вкладывающих как в долговые инструменты, так и в акции», — говорит Никита Рябинин. Более того, повышение рейтинга способно дополнительно поддержать российский рынок и рубль, добавляет управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Действует этот принцип и в обратную сторону. «Например, многие фонды имеют запрет на покупку акций и облигаций той страны, которая выходит из категории «инвесторской», — указывает директор офиса продаж компании «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Если рейтинг плохой, никто не будет выдавать дешевые кредиты этой стране или ее компаниям, дополняет Никита Рябинин.

И все же выглянем в окно...

Однако в случае последней новости от Fitch нам вряд ли стоит ждать мощного притока инвестиций. «Стоит отметить, что рейтинг России и до повышения уже находился в «инвестиционной» зоне, так что повышение с «BBB-» до «BBB» вряд ли принципиально изменит ситуацию и откроет доступ к российским бумагам для новых фондов», — полагает Алексей Кириенко.

Более того, применительно к России в текущий момент решающими могут оказаться другие факторы. «Повышение кредитного рейтинга — необходимое условие для расширения круга потенциальных инвесторов, но не достаточное для принятия решения со стороны инвесторов, — рассуждает Никита Рябинин. — Новостной фон и реальные действия власти являются ключевыми при принятии инвестиционных решений. Для примера: после летних событий в Москве в частных беседах управляющие венчурных и IT-фондов говорят о том, что поставили на hold проекты, которые активно обсуждали в 2019 году».

Чего ждать дальше?

Повысив рейтинг России, в Fitch обозначили факторы, от развития которых будет зависеть наша рейтинговая судьба. Итак, на повышение рейтинга в будущем могут повлиять:

перспективы более высокого роста при сохранении улучшившейся макроэкономической стабильности;

продолжение укрепления фискальных буферов и буферов внешних накоплений, например, в результате устойчиво высоких цен на нефть и незапланированных доходов;

улучшение структурных индикаторов, таких как стандарты качества управления.

В то же время существуют факторы, реализация которых потянет страновой рейтинг России вниз. Fitch относит к их числу:

введение дополнительных санкций, что сказалось бы на макроэкономической и финансовой стабильности или помешало бы проведению платежей по обслуживанию долга;

изменения в проводимой политике, которые бы негативно повлияли на ее надежность и на прогресс, достигнутый в плане макроэкономической стабильности, — например, ввиду низких перспектив роста в течение продолжительного времени;

снижение суверенного баланса на продолжительной основе, например, обусловленное материализацией условных обязательств со стороны крупного госсектора.

Интересно, у каких факторов больше шансов реализоваться?

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru