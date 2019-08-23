Почему карты рассрочки не стали конкурентами POS-кредитам

Картам рассрочки не удалось вытеснить POS-кредиты: банки выходят в новые сегменты, внедряют передовые технологии. Но новые требования ЦБ могут стать угрозой для POS-бизнеса.



POS-кредитование — одно из наиболее адаптивных и «живучих» направлений банковской розницы. Этот сегмент первым начал восстанавливаться после кризиса 2014—2015 годов: рост портфеля POS-кредитов в целом по банковской системе возобновился уже во втором полугодии 2016 года.

Банки, которые традиционно лидировали в этом сегменте, по-прежнему видят в нем перспективы и продолжают его развивать. Напомним, отказался работать с POS-кредитованием только Альфа-Банк, объявив об этом осенью прошлого года.

«POS-кредит является одним из основных стартовых продуктов для розничных банков в налаживании отношений с надежными клиентами, — указывает директор департамента продаж банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Сергей Васильев. — Этот рынок имеет естественную ограниченность и занимает менее 2% от всего рынка розничного кредитования. Но, несмотря на это, он продолжает привлекать новых участников, которые стремятся нарастить свою долю в POS-сегменте и потом использовать этих клиентов для повторных продаж им других банковских продуктов. На сегодня это самый высококонкурентный сегмент банковской розницы и, соответственно, самый развитый в плане технологий и сервиса».

POS или рассрочка?

Серьезным конкурентом POS-кредитам, по мнению ряда экспертов, могли стать карты рассрочки. Первая из них появилась на рынке в 2016 году. Следом многие другие кредитные организации запустили свои аналоги. Однако сейчас банкиры указывают, что это совершенно разные продукты. «Карты с рассрочкой достаточно активно продвигаются на рынке, но при этом классический POS-кредит по-прежнему остается наиболее востребованным предложением при покупке товара в торговых сетях», — отмечают в пресс-службе банка «Восточный».

По словам директора по развитию партнерской сети Почта Банка Андрея Павлова, распространение карт рассрочки не привело и не приведет к снижению спроса на POS-кредиты, которые по-прежнему востребованы среди покупателей. «По своей логике POS-кредит и карта рассрочки близки. Но по возможностям это разные продукты, имеющие различные категории потребителей, — объясняет он. — Для тех, кто привык к POS-кредиту, этот продукт удобнее, понятнее и, главное, выгоднее. 80% всех кредитов у нас в банке — это рассрочки. Средний срок рассрочки в нашем банке составляет 18 месяцев. Ни одна карта не предоставляет беспроцентный период на 18 месяцев».

Андрей Павлов считает, что карты рассрочки можно рассматривать как дополнительный инструмент к существующим каналам продаж, который позволяет оформить кредит в тех сегментах, где POS-продажа недоступна из-за низкого среднего чека или просто непопулярна у заемщиков.

«Карты и программы рассрочки, безусловно, нашли своего клиента, заняв часть рынка целевого кредитования. На сегодня общерыночный портфель задолженности по ним соответствует примерно трети от рынка POS-кредитов, — говорит Сергей Васильев. — В ряде ситуаций для клиентов POS-кредит все равно остается выгоднее, проще и понятнее, чем карта рассрочки, поэтому речи о полном замещении одного продукта другим не идет в принципе».

Технологии и товары

Участники рынка POS-кредитования, опрошенные порталом Банки.ру, отмечают, что планируют и дальше развивать это направление с использованием новых подходов. Некоторые банки пошли в новые сегменты, где раньше POS-кредиты не выдавали. Например, в «Ренессанс Кредите» активно осваивают направление мототехники. МТС Банк с несколькими партнерами запускает проекты, связанные с сегментом обучения. Также в банке планируют запустить пилот с сетью ювелирных украшений, на данный момент проект в стадии обсуждения условий. А Почта Банк год назад начал работать с быстровозводимыми домами и активно развивает это направление.

Многие банки делают ставку на доступность условий и на технологии. Около 80% портфеля POS-кредитов сейчас приходится на беспроцентные рассрочки, популярность которых растет, указывает аналитик «Хоум Кредита» Станислав Дужинский. По его словам, около 20% таких кредитов в банке выдается через онлайн-каналы, в 2017 году банк запустил в онлайне первый маркетплейс рассрочек. «А в прошлом году наш банк первым на рынке выдал кредит полностью дистанционно, идентифицировав заемщика через Единую биометрическую систему, — напоминает Дужинский. — Это был POS-кредит на приобретение пылесоса на сайте нашего партнера». Сегодня «Хоум Кредит» оформляет такие кредиты с использованием биометрии на сайтах пяти своих партнеров.

В банке «Восточный» рассказали о том, что готовят технологические нововведения, которые позволят кредитовать клиентов быстрее и эффективнее. Речь идет о возможности оформления POS-кредита по электронно-цифровой подписи и кредитовании клиентов в интернет-магазинах. А в МТС Банке в июне 2019 года реализовали технологию «полной безбумаги» для своих клиентов с подписанием договора посредством СМС и отправки кредитной документации на электронную почту. По словам начальника управления продаж POS-кредитов МТС Банка Артура Мельникова, в ближайшее время кредитная организация запустит данную технологию подписания в розничной сети МТС и у других партнеров банка при выдаче POS-кредитов, в том числе и в интернет-магазинах.

Кредит у дома

Почта Банк, помимо вхождения в новые сегменты, недавно объявил о запуске новой технологии продаж POS-кредитов: оформить такой кредит клиенты смогут в ближайшем к дому или магазину клиентском центре банка или отделении Почты России. Новая технология охватит более 4,5 тыс. точек обслуживания банка в более чем 1,7 тыс. населенных пунктов России, половина из которых находится в сельской местности.

По словам Андрея Павлова, эту технологию предварительно пилотировали в нескольких регионах. Торговые предприятия подключались точечно, чтобы протестировать технические и технологические нюансы новой модели и оценить экономический потенциал новой схемы. Пилот показал, что POS-кредитование через собственную сеть банка имеет потенциал: из общего количества клиентов, оформивших POS-кредиты по новой технологии в рамках пилотного проекта, 67% были новыми клиентами. Использование этой технологии продажи банка в торговых точках, не имеющих возможности самостоятельно оформлять кредиты, выросли на 15%.

В Почта Банке указывают, что раньше продажа товаров в кредит была осложнена техническими возможностями: отсутствовали точки, где клиент мог бы пройти процедуру идентификации и подписать документы, в первую очередь соглашение о простой электронной подписи. Теперь же покупатель сможет пройти идентификацию в ближайшей к дому или магазину точке обслуживания банка, а затем получить свою покупку удобным для него способом.

Расти нельзя падать

По данным аналитического агентства Frank RG, портфель POS-кредитов, выданных российскими банками, на 1 июля 2019 года составил 258 млрд рублей. Пиковые показатели роста рынка остались в прошлом: как напоминает Сергей Васильев из «Ренессанс Кредита», последний локальный пик годовых темпов роста, превышающий 20%, у POS-кредитования был в конце 2017 года. С тех пор темпы плавно замедлялись и на середину текущего года составляли уже меньше 9%. «Относительно текущего уровня доходов и закредитованности населения сегмент POS-кредитов достиг своих естественных границ, поэтому в обозримой перспективе ожидаем сохранения тенденции к замедлению темпов его роста», — отмечает он.

Относительно перспектив развития POS-рынка в кредитных организациях преобладают умеренные настроения: помимо естественного замедления роста, на него повлияют новые регуляторные требования. С 1 октября 2019 года вступают в силу ограничения ЦБ по предельной долговой нагрузке (ПДН) граждан. Этот показатель будет рассчитываться как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода. При его расчете банки будут использовать сведения о подтвержденных доходах клиента и информацию обо всех выданных ему кредитах из бюро кредитных историй.

«По нашим прогнозам, объемы выдачи POS-кредитов продолжат расти ввиду увеличения среднего чека у ретейлеров, но количество выдач сократится — в том числе в связи с политикой регулятора, направленной на снижение кредитной и долговой нагрузки заемщиков», — считает Андрей Павлов из Почта Банка. Сергей Васильев полагает, что рынок POS-кредитования будет расти, но незначительно, показывая темпы роста, близкие к инфляции. А в банке «Восточный», наоборот, прогнозируют даже его незначительное сокращение. Такое же мнение и у Артура Мельникова из МТС Банка.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru