Разбор Банки.ру: подводные камни Tinkoff Black

Дебетовая карта Tinkoff Black, появившаяся в сентябре 2012 года, до сих пор является одним из фаворитов при выборе пользователей. Споры о ее плюсах, переоцененных плюсах и подводных камнях тоже не утихают. Постараемся разобраться.



Первые шаги

Первая встреча с картой, как правило, позитивна — быстрая и бесплатная курьерская доставка на дом в крупных городах. Заявку можно оставить на сайте, указав день и временной промежуток для получения карты. Когда-то это была уникальная услуга Тинькофф Банка, который строил сеть, не имея ни одного офиса обслуживания, но теперь доставка карт все глубже проникает в банковскую розницу.

К недостаткам, который отмечают держатели карт, можно отнести агрессивный маркетинг. Уже курьер может предложить кредит. Tinkoff Black — часть платформы, на которой продаются кредитные карты, мобильная связь, услуги страхования, брокера. Все это будет вам предложено неоднократно. Если у вас отвращение к кросс-продажам, подумайте тщательно над своим выбором.

Служба поддержки, судя по многочисленным отзывам на форумах, отвечает оперативно и компетентно.

Срок действия карты — пять лет, а не три года, как у большинства карт других банков. Дополнительные карты выпускаются бесплатно.

Переводы на счета в других банках без комиссии, снятие наличных без комиссии и бесплатное пополнение карты с карты другого банка держатели Tinkoff Black чаще всего называют в числе самых привлекательных ее особенностей.

Однако самая большая сложность для новичков — это выучить весь комплекс тарифов, образующих достаточно сложную комбинацию лимитов и переходов от бесплатных операций к платным.

Итак, начнем

Стоимость обслуживания карты составляет 99 рублей в месяц, то есть 1 188 рублей в год. Не самый привлекательный вариант на рынке. Но можно пользоваться и бесплатно, если у держателя карты есть:

1) вклад в банке на сумму более 50 тыс. рублей. Этому условию уже почти семь лет, так как именно вкладчикам банка выдавались первые бесплатные в обслуживании карты Tinkoff Black;

2) кредит в Тинькофф Банке;

3) неснижаемый остаток по карте в расчетном периоде в 30 тыс. рублей. Остатки измеряются в конце каждого операционного дня, и в этот момент сумма должна быть равна лимиту или превышать его. Расчетный период — это месяц, но не календарный, он зависит от того, в какой день месяца вы карту получили;

4) приглашение от друга (которого указываете в заявке на получение карты) — в этом случае банк предоставляет три месяца бесплатного обслуживания.

Если вам недостаточно уведомлений в мобильном приложении и вы хотите получать оповещения об операциях по карте по СМС, банк взимает дополнительную плату в размере 59 рублей. Оплата взимается, если в периоде, за который формируется выписка, услуга действовала хотя бы один день.

Бесплатное снятие в банкоматах — в числе самых популярных озвучиваемых пользователями плюсов. Это преимущество не кажется таким уж актуальным: в крупных городах осталось совсем мало мест, где никак не обойтись без наличных.

Здесь тоже есть подводные камни:

— комиссия за снятие средств в «чужих» банкоматах не взимается при сумме не менее 3 тыс. рублей;

— бесплатно снимать можно не во всех банкоматах (впрочем, «банкоматы-исключения» должны предупредить об этом сообщением на экране);

— лимит для банкоматов других банков — 100 тыс. рублей. Снятие сумм ниже 3 тыс. рублей тоже «карается» — 90-рублевой комиссией;

— за снятие наличных в банкоматах Тинькофф Банка свыше указанной суммы взимается комиссия 2% (минимум 90 рублей).

В мае 2019 года лимит на снятие денежных средств в банкоматах Тинькофф Банка для владельцев Tinkoff Black увеличен со 150 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц.

Бесплатны для держателей карты банковские переводы (по реквизитам счета, в том числе по реквизитам счета других банковских карт). Это удобно при оплате счетов ЖКХ. Во многих банках на эти переводы начисляется комиссия. Комиссии часто можно избежать, если оплачивать услуги на сайтах их провайдеров, но тогда оплата превращается в нудный перебор личных кабинетов на множестве сайтов. Держать этот список в мобильном приложении и платить бесплатно из него гораздо удобнее. Впрочем, некоторые владельцы карт отмечают, что не смогли найти в предлагаемом списке всех «своих» поставщиков услуг.

Перевод на карту другого банка бесплатен, но в пределах 20 тыс. рублей. Все, что выше, облагается комиссией 1,5%, минимум 30 рублей.

С пополнением карты тоже не все просто. Ничего не стоит пополнение Tinkoff Black переводом с карты другого банка, если этот перевод осуществляется через сервисы «Тинькофф». На карту можно перевести деньги без комиссии через партнеров банка (например, в сетях «Связной», «Евросеть»), но в пределах 150 тыс. рублей за расчетный период. За пределами лимита — 2% от превышения. Пополнить через банкоматы Сбербанка, самой массовой их сети, вообще не получится — они не предоставляют такой возможности.

В мобильном приложении можно запомнить все карты (и личные в других банках и других людей, кому регулярно переводятся деньги). В приложении, кроме того, можно настроить многие лимиты (например, на снятие) самостоятельно. Появилось сканирование QR-кода на платежках. Не все крупные банки могут похвастаться этим.

Деньги за деньги

Наиболее противоречивые оценки от пользователей получает программа кешбэка по карте. Предложений вроде бы много, но на деле выгода от них часто оказывается преувеличенной.

Базовый кешбэк по карте составляет 1%. Но начисляется он не на все покупки. Под исключение попадают оплата услуг мобильных операторов, пополнение электронных кошельков, платежи через мобильный и интернет-банк, оплата ЖКХ. Список таких исключений есть на сайте.

Банк предлагает по карте также варианты повышенного кешбэка. Держатель карты раз в три месяца может выбрать комплект услуг, по которым будет получать 5-процентный кешбэк с каждой покупки. Еще банк регулярно размещает предложения от партнеров с кешбэком вплоть до 30% (как правило, от 10% до 20%). Однако держатели карт жалуются, что получать повышенный кешбэк не получается. В категориях, из которых держатель карты может выбирать 5-процентный кешбэк, редко, по их мнению, попадаются ходовые варианты, такие как «Супермаркеты», «Аптеки» или «Кинотеатры».

С еще более высоким возвратом похожая история: партнеры чаще продвигают экзотические и дорогие услуги. Впрочем, некоторые держатели карт предлагают не ныть, а почаще изучать предложения в мобильном приложении — тогда и уровень возврата вырастет. Например, более 250 регулярно обновляющихся предложений в виде кешбэка до 30% надо активировать (это можно сделать и в течение пяти дней после факта оплаты), эти начисления в истории платежей будут отмечены знаком «корона». Держатель карты для получения заметной выгоды должен испытывать неподдельный интерес к поиску выгоды и быть достаточно дисциплинированным, чтобы регулярно изучать перечень предложений.

Но, сколь искушенным бы ни был клиент Tinkoff Black, максимальная сумма кешбэка ограничена сверху и составляет 3 тыс. рублей в месяц. Кроме того, многие держатели карт упоминают об одной чисто математической особенности. Кешбэк начисляется на сумму покупки с шагом 100 рублей. При стоимости покупки, условно, 99, 199 или 299 рублей округление производится до ближайшей сотни «вниз», и в первом примере он будет равен 0.

Плюсы, конечно, тоже есть. Кешбэк Tinkoff — это реальные деньги, а не баллы, обставленные ограничениями по использованию. В конце каждого расчетного периода, в момент предоставления выписки, кешбэк поступает на счет. Причем это происходит до момента списания платы за обслуживание. Так как базовый 1-процентный кешбэк начисляется почти за все покупки, то для компенсации платы за обслуживание надо потратить за расчетный период 9 900 рублей. Если вы не снимаете все деньги с карты в банкоматах, а активно ее используете для оплаты товаров и услуг, это абсолютно рядовая сумма.

Хвалят держатели карты и систему оповещения о получении кешбэка и разных его вариантов в мобильном приложении: все наглядно.

Получение дохода со своих средств на счете тоже обставлено условиями. На остаток до 300 тыс. рублей при условии покупок от 3 тыс. рублей за расчетный период можно получать 6% годовых (проценты рассчитываются по остатку в конце каждого операционного дня, после 300 тыс. проценты снижаются). Эта сумма при паре-тройке десятков тысяч рублей, которые лежат на карте у значительного числа держателей, тоже не поражает воображение.

Есть предложения с улучшенными условиями. Например, в этом году новые держатели карт могли получать до 10% на средства на счете. Банк предлагает таким клиентам овердрафт (то есть можно ненадолго уйти в «минус»). Но эти предложения получают только некоторые держатели, выбирает их сам банк, и условия получения овердрафта нигде не описаны.

За границу

Есть несколько особенностей, делающих Tinkoff Black удобной для использования за границей. В первую очередь введенная относительно недавно мультивалютность.

При оплате покупок за рубежом в редких валютах типа южнокорейской воны или турецкой лиры банки проводят двойную конвертация: сначала пересчет в доллары или евро, а затем уже в рубли. Курс при этом чаще всего непривлекательный, и сама сделка проводится с заметным опозданием, не в момент покупки. Это чревато серьезными потерями в момент скачков курса рубля, причем даже если вы тратили за день или два до него.

Если держатель карты выезжает за границу редко, например в отпуск, то обычно он мирится с этим повышенным расходом, отпуска сами по себе чаще всего праздник для «внутреннего транжиры». Но часто выезжающие за границу стараются решать проблему — например, заводят себе несколько карт в разных валютах, чтобы следовать правилу «всегда расплачивайтесь в валюте покупки». Это, конечно, не оптимальное решение — приходится дробить и обороты, что чревато ухудшением условий обcлуживания. Предложив решение этой проблемы, стартап Revolut, например, за четыре года вырос в цифровой банк стоимостью 1,7 млрд долларов.

В октябре 2018 года Тинькофф Банк запустил возможность открывать счета дебетовой карты Tinkoff Black сразу в 30 валютах. К прежним четырем валютам прибавили, скажем, интересные туристам тайский бат, чешскую крону, турецкую лиру, китайский юань, грузинский лари.

Сделать дебетовую карту Tinkoff Black мультивалютной, а также переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, в мобильном приложении или обратившись в службу поддержки. Переключение и обслуживание даже нулевых счетов бесплатно. Его можно применять и при покупках на сайтах за границей. Кстати, кешбэк по мультивалютной Tinkoff Black начисляется отдельно на каждый счет, с которого совершались покупки за расчетный период, по каждой валюте есть свои ежемесячные лимиты. Это не самый удобный вариант, но мультивалютность того стоит.

Еще одним удобным сервисом для путешественников всегда была горячая линия для бесплатных звонков из-за границы.

Аналоги

На рынке появились похожие предложения, но с более выгодными условиями. Например, карта «Польза» от ХКФ Банка требует значительно меньший неснижаемый остаток — 10 тыс. рублей. Остальные условия, хотя и явно конкурируют с условиями Tinkoff Black, уже не настолько кардинально отличаются, и есть ли разница — можно будет понять только при ежедневном использовании.

Кому может быть интересна эта карта:

— положительный остаток у вас на карте редко опускается ниже 30 тыс. рублей. Получается, что вы житель большого города, не сильно закредитованный, получающий или переводящий зарплату на эту карту (стоит напомнить, что «зарплатное рабство», то есть привязка к определенному банку по выбору руководителей компании, официально и прямо отменено) и оплачивающий картой максимально возможное количество покупок, не снимая их в банкоматах;

— у вас хороший уровень дохода и вы ведете активную социальную жизнь (передвижения не ограничены маршрутом «работа — дом»);

— вы активно отслеживаете акции и спецпредложения;

— вы часто выезжаете за границу или активно выбираете лучшие предложения в большом числе иностранных интернет-магазинов.

Сергей КАШИН, Banki.ru