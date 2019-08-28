оденьгахпросто: как взять автокредит

Решили купить машину в кредит, но не знаете, с чего начать? Куда пойти — в банк или автосалон? Можно ли обойтись без каско? Как получить скидку от государства? Рассказываем!

Банк или автосалон?



Чтобы получить кредит на покупку машины, можно обратиться напрямую в банк или оформить ссуду через автосалон. Первый вариант — для тех, у кого есть свободное время и желание сэкономить. Нужно будет ознакомиться с предложениями различных банков. Зато можно найти ставки и условия более выгодные, чем те, что вам предложат в конкретном автосалоне. При этом в банке с большей вероятностью потребуется расширенный пакет документов. Чаще всего просят паспорт, водительские права, заполненную анкету заемщика и справку 2-НДФЛ.

Схема покупки машины в кредит в таком случае выглядит следующим образом:

Выбираете банк, готовите необходимые документы и подаете заявку на автокредит.

Дожидаетесь одобрения заявки, после чего выбираете машину в автосалоне или у частника, если банк такую опцию допускает.

С продавцом оформляете договор купли-продажи. Если автокредит предполагает первоначальный взнос, вносите эту сумму на счет продавца.

После этого заключаете кредитный договор и договор залога с банком, оформляете каско и выполняете другие условия по договору.

Наконец, банк перечисляет деньги на счет продавца, а вы можете забрать свою новую машину.

При оформлении кредита в автосалоне вам предложат либо конкретный банк, либо несколько банков-партнеров на выбор. Условия здесь обычно менее выгодные, поскольку салон выступает посредником между кредитной организацией и заемщиком. Однако автодилеры иногда проводят специальные акции, во время которых можно получить кредит по сниженной ставке или скидку на автомобили определенной марки и комплектации.

Процесс получения кредита через автосалон отличается от обращения напрямую в банк.

Выбираете автомобиль в салоне, узнаете, с какими банками сотрудничает продавец, и уточняете, распространяются ли заинтересовавшие вас условия кредитования на вашу модель.

Заявку на кредит подаете на месте. Прикладываете все необходимые документы и указываете сумму авансового платежа, эти данные салон передает в банк.

Ждете, пока банк одобрит заявку. Обычно это занимает от нескольких часов до 3–5 дней. Получив одобрение от банка, сотрудники автосалона свяжутся с вами и пригласят для подписания документов и получения машины.

В автосалоне вам могут предложить экспресс-кредит на покупку машины. Такую ссуду могут выдать по одному-двум документам в течение получаса-часа. Поскольку платежеспособность заемщика проверяется в таком случае достаточно поверхностно, ставки по таким займам и требования к первоначальному взносу обычно выше.

Еще один вариант — взять кредит в кэптивном банке автоконцерна. Как правило, ставки у них несколько ниже рыночных. Схема получения кредита такая же, как и в обычном банке.

Что такое автокредит с buyback?

Некоторые банки предлагают возможность оформить автокредит с отсрочкой погашения, или отложенным платежом. Ежемесячные платежи по такой ссуде рассчитываются так, что к последней выплате вы будете должны банку еще часть суммы — обычно 20–40%. Погашение остаточного платежа происходит за счет собственных средств, продажи автомобиля через автосалон (buyback) или за счет рефинансирования. Такая схема кредитования удобна для тех, кто любит менять авто каждые два-три года или планирует гасить кредит досрочно. Однако следует понимать, что при обратном выкупе автосалон может занизить стоимость машины.

Что кроется за беспроцентным автокредитом?

На рынке встречаются и предложения купить машину в рассрочку. Помните, где бывает бесплатный сыр, и внимательно читайте условия. Обычно по беспроцентным кредитам требуется заплатить высокий первоначальный взнос, он может доходить до 60%. Также с вас могут взять комиссию за оформление рассрочки, навязать дополнительные услуги или завысить стоимость страхования.

Обязательно ли оформлять каско?

Оформляя автокредит, вы отдаете свою машину в залог банку. Банк заинтересован, чтобы с ней ничего не случилось до тех пор, пока вы не рассчитаетесь по займу. Поэтому кредитные организации настаивают на оформлении страхования каско. При угоне или полном уничтожении автомобиля выплачивать кредит банку будет страховая компания.

Закон обязывает страховать заложенное имущество от рисков утраты или повреждения, если иное не предусмотрено договором. Поэтому банк вправе требовать от заемщика оформить страховку каско и без нее может отказать в выдаче займа. Тем не менее заставить купить страховку у определенной компании он не может.

Многие банки предлагают автокредиты и без каско, но ставки по ним выше — так кредитная организация компенсирует свои риски. Более того, некоторые финучреждения начали выдавать автокредиты не только без каско, но и без залога. Однако пока таких предложений немного и ставки по ним существенно выше, чем по классическим ссудам на покупку авто.

Обратите внимание на то, включается ли страховка каско в тело кредита. Если так — переплата будет выше. От такой опции при возможности лучше отказаться.

Как получить скидку?

Если машину вы покупаете впервые или у вас есть как минимум двое детей, можете получить скидку 10% от стоимости автомобиля. А если живете в Дальневосточном федеральном округе, то и вовсе 25%. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые действуют в России с 2015 года и с тех пор неоднократно продлевались.

Скидку вы получаете на первоначальный взнос, упущенную выгоду банка в таком случае компенсирует государство. Однако у программы есть ограничения (по условиям на момент публикации):