Пенсионные грабли. Как за рубежом решают вопрос безбедной старости

Государство никак не может определиться с параметрами будущей пенсионной системы. Банки.ру изучил, как это сделано в других странах и сколько получают пенсионеры там.



На днях стало известно, что отчислять часть заработка на ИПК (индивидуальный пенсионный капитал) россиянам, скорее всего, не придется. Вместо этого финансовые власти модернизируют систему добровольного пенсионного обеспечения. На самом деле ничего принципиально нового можно не изобретать — в мире сейчас существует масса разных пенсионных схем, и многие из них основаны на сочетании государственных выплат и частных пенсий, копить на которые должны сами граждане.



США. Выбирай план правильно

Американцы могут получить две пенсии. Во-первых, государственную: это в среднем 1 400 долларов в месяц в зависимости от штата проживания. Работодатель обязан платить за работника 6,2% от заработной платы, плюс расходы на медицинское страхование в старости — 1,45%. Особые условия выхода на пенсию у полицейских, военных. Возраст выхода на пенсию в США — 67 лет. Можно выйти и раньше, но государство заплатит меньше. Напротив, за более поздний выход на пенсию положена доплата. Если гражданин не доживет до пенсии, часть денег получит супруг(а). Для тех, кто не заработал пенсию (например, не хватило минимального стажа — десять лет), существует также социальное пособие — около 40% от средней заработной платы в стране. Во-вторых, накопительная. Самые известные программы добровольного страхования — IRA (Individual Retirement Account) и план 401к. Последний открывается не самим гражданином, а работодателем, который может наряду с самим работником делать отчисления на его будущую пенсию. Все пенсионные взносы освобождены от налогов и застрахованы Pension Benefit Guaranty Corporation. Американцы имеют право самостоятельно управлять пенсионными счетами. Например, вкладывать в инвестиционные фонды, акции и облигации. Пенсионные сбережения можно использовать для выплаты (или получения) кредитов или оплаты обучения.

Новая Зеландия. Главное — гражданство

Жители выходят на пенсию в 65 лет. Пенсия не зависит ни от стажа, ни от размера отчислений. Главное — иметь гражданство и проживать на территории страны не менее десяти лет. Сумма выплат зависит от размера средней зарплаты в стране и того, состоит ли пенсионер в браке и какие пособия и компенсации получает вторая половина. Больше всего получают одинокие пенсионеры — около 1 400—1 800 новозеландских долларов (800—1 200 долларов США) в месяц. Государство также предоставляет пенсионерам различные льготы, например право бесплатного проезда и скидки на мероприятия.

Кроме того, граждане могут участвовать в системе накопительного страхования KiwiSaver. В зависимости от выбранной схемы они отдают на будущую пенсию от 3% до 10% зарплаты. Кроме того, свой вклад в пенсию работника обязаны делать и работодатель (от 3%), и государство. Размер государственного софинансирования зависит от взносов гражданина и работодателя. В зависимости от выбранной стратегии управляющий пенсионным счетом может предложить несколько схем инвестирования с разной степенью риска. Также можно вкладывать деньги в фонды с разной стратегией. При желании эти накопления владелец счета имеет право использовать для покупки первого жилья или в случае сложной финансовой ситуации. Чтобы не платить взносы в KiwiSaver, гражданин должен написать специальное заявление.

Япония. Заплатит каждый

Почти треть населения Японии — это пожилые граждане. Средняя пенсия в стране составляет 1 500 долларов, минимальная — 600. Из-за старения населения государство планирует повышать возраст выхода на пенсию с 65 до 70 лет. При этом японцы имеют право выйти на пенсию ранее этого срока, но выплаты будут меньше на треть.



Платить взносы на будущую пенсию с 20 лет обязаны все жители страны, даже иностранцы и студенты. В зависимости от сферы, в которой трудится гражданин, он становится участником либо государственной пенсионной системы, либо профессиональной. В первом случае взносы поступают в пенсионный фонд Японии (GPIF), который выплачивает базовую пенсию всем жителям, включая предпринимателей, фермеров и другие категории самозанятых. Главное условие — регулярное перечисление фиксированных взносов (150 долларов в месяц). Минимальный стаж для получения пенсии — 25 лет.

На трудовую пенсию (профессиональную) имеют право японцы, работающие по найму. Они обязаны платить 18,3% от дохода, причем половину взносов берет на себя работодатель.

Швейцария. Три опоры пенсионера

Пенсионная система Швейцарии стабильно входит в десятку лучших в мире. Не только потому, что страна является одной из лидирующих по уровню доходов пенсионеров: минимальные выплаты от государства составляют 1 200 долларов. Однако многие швейцарские пенсионеры получают больше — в среднем 60—80% от прежней зарплаты. Высокий уровень пенсионного обеспечения достигается за счет трехуровневой пенсионной системы, или трех Säulen (опора, часть, колонна) — базовой государственной пенсии, трудовой пенсии и частного добровольного пенсионного страхования.

Государство гарантирует жителям прожиточный минимум на пенсии (при достижении 65 и 64 лет для мужчин и женщин или инвалидам), при этом периодически сумма индексируется. Все жители страны с 18 лет обязаны платить взносы в систему государственного пенсионного страхования — AHV. Размер итоговых выплат зависит о суммы взносов и стажа, причем государство софинансирует пенсии граждан.

Работодатель также платит взносы на будущую пенсию своих сотрудников, участвуя с ними в равных пропорциях в BVG (Berufliche Vorsorge) — системе профессионального страхования. Правда, копить на трудовую пенсию могут только те, чей годовой доход превышает 21,3 тыс. франков (21,7 тыс. долларов). Средства размещаются в фондах, инвестирующих в акции, облигации и недвижимость.

Третий уровень швейцарской пенсионной системы полностью добровольный — все взносы оплачивает сам гражданин (до 20% от дохода), выбирая разные пенсионные схемы. Продукты, разработанные для пенсионеров, предлагают частные фонды, крупные страховые компании, банки. Некоторые дают дополнительные бонусы в виде страхования жизни и здоровья или гарантированных выплат. Накопления могут использоваться для покупки жилья или чтобы открыть свой бизнес.

Норвегия. Инвестиции за счет экспорта

Лучший пример того, что пенсия может быть высокой, даже если на нее не отчислять с заработной платы, — Норвегия. По размеру пенсий эта страна успешно соперничает с большинством развитых стран (исключение — Дания, где за счет государственных дотаций доход пенсионера в среднем может достигать 2 800 долларов). В частности, по данным Норвежской ассоциации пенсионеров, сейчас «минималка» — 1 500 долларов, а средний размер выплат составляет 2 300 долларов.

Секрет успеха прост: Норвегия — нефтяная страна, поэтому валюта от экспорта, поступающая в Норвежский суверенный фонд (Government Pension Fund Global, GPFG), используется для инвестиций. В отличие от наших ПФР и НПФ фонд имеет право вкладывать в ценные бумаги и недвижимость разных стран. По данным Norges Bank, 70% средств фонда вложено в акции. Активы фонда превышают 1 трлн долларов. По итогам прошлого года управляющие GPFG получили доходность 6,1%, а в 2017 году — 14%.

Чтобы иметь право на полное пенсионное обеспечение, необходим стаж 40 лет. Выйти на пенсию можно в 67 лет. Ставка взносов в национальную систему страхования составляет от 8% до 11,5% в зависимости от того, работает гражданин по найму или является самозанятым. Кроме того, жители Норвегии могут участвовать в профессиональных пенсионных программах (на принципах софинансирования) или копить индивидуально.

Италия. Рассчитайте «контрибут»

Италия стала одной из немногих стран, которые сделали шаг назад, смягчив жесткие требования к пенсионерам, выдвинутые пенсионной реформой 2011 года. Право на государственную пенсию по старости наступает в 67 лет и семь месяцев. В августе этого года вступила в полную силу поправка, которая предоставляет несколько вариантов выхода на пенсию раньше. Размер социальной пенсии составляет 448 евро в месяц. При наличии минимального трудового стажа (25 лет) выплата поднимается до 542 евро. Трудовая пенсия начисляется, если человек отработал 42 года и 10 месяцев для мужчин и 41 год и 10 месяцев для женщин. Размер трудовой пенсии сегодня составляет в среднем 71% от средней заработной платы.

Та же пенсионная реформа 2011 года означала полный переход на накопительную систему. Работники отчисляют ежемесячные взносы, «контрибуты», в Национальный институт социального обеспечения (INPS), или же в специальные «профессиональные кассы». Эти деньги идут не только на будущую пенсию, но и на выплату больничных, а также компенсаций зарплаты при потере работы (на срок до двух лет). Расчет «контрибутов» — дело чрезвычайно сложное, зависит от профессии, позиции и вида занятости и меняется каждый год. За наемного работника «контрибуты» выплачивает работодатель. Например, за автомеханика, получающего на руки 1 378 евро, работодатель ежемесячно платит 566 евро.





Расходы на пенсию обходятся итальянскому государству ежегодно в 270 млрд евро, это составляет 16,8% ВВП, что делает пенсионную нагрузку на бюджет одной из самых высоких в мире. Новые поправки обойдутся бюджету еще в дополнительные 20 млрд евро в течение 2019—2021 годов.

Польша. Чем чаще, тем лучше

Заработать на пенсию мужчина в Польше может через 20 лет, а женщинам требуется стаж 15 лет, однако полное пенсионное обеспечение (в среднем 40% от заработка) доступно при наличии 40 лет стажа. Взносы в Фонд социального страхования (ZUC) составляют 19,52%, более половины платит работодатель. Размер пенсии зависит от накопленной суммы, возраста дожития и ежегодно индексируется на размер инфляции.

В 2017 году в стране вступил закон, понижающий пенсионный возраст: до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. При этом размер социальной пенсии вырос до 1 100 злотых (277 долларов). В этом году гражданам начнут выплачивать дополнительную «13-ю пенсию».

Помимо государственной пенсии, основанной на принципе распределения и обеспечивающей 75% дохода пенсионера в Польше, также существуют обязательные корпоративные пенсионные планы и добровольные корпоративные и индивидуальные программы. Их предлагают частные пенсионные фонды. Участники программ могут рассчитывать на налоговые льготы, но вот выбрать самостоятельно стратегию и инструменты, как и россияне, поляки не могут.

Альберт КОШКАРОВ, Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru

