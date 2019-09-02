Криптовалюту называют новым золотом. Спасет ли она наши деньги в кризис?

«Биткоин — новое золото». Чем ближе новый финансовый кризис, тем чаще встречается такое сравнение в беседах аналитиков. Насколько оправданно доверие?



Число владельцев криптовалют в Турции вдвое превышает среднеевропейский показатель: жители страны стали переводить средства из национальной валюты в крипто- во время недавнего кризиса. Резкий спрос на биткоины отмечен в Аргентине после девальвации и в Венесуэле, где инфляция бьет рекорды. Практически каждое падение курса юаня сопровождалось ростом цены биткоина.

Сегодня, в ожидании очередного мирового финансового кризиса, в СМИ все чаще звучит идея о биткоине как «новом золоте». Подразумевается, что криптовалюта — чуть ли не самое надежное средство сохранить капитал. Насколько корректно сравнение и можно ли доверить виртуальной валюте все, что нажито непосильным трудом?

Что не так с золотом

«Сегодня выбор защитных активов достаточно ограничен, и среди финансистов есть мнение, что рынок нуждается в новых альтернативных инструментах», — говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Выбор части инвесторов пал на криптовалюты.

«Золото — ископаемая древность, в прямом и переносном смысле, оно четко привязано к традиционной добыче металла из недр, — утверждает совладелец инфраструктурно-майнинговой компании BitCluster Сергей Арестов. — Биткоин, напротив, будущее: симбиотический конгломерат сразу нескольких технологий в форме принципиально новых цифровых денег».

Биткоин — это действительно цифровое золото, которое обладает такими же характеристиками: его дорого добывать, его космически дорого подделать, его наличие строго ограничено, он может храниться сотни лет, его легко расщепить на части и передать другому, перечисляет основатель платформы p2p-кредитования малого бизнеса «Карма» и зампред экспертного совета по блокчейн-технологиям и цифровой экономике при Госдуме РФ Юрий Гугнин. «По сравнению с золотом биткоин обладает еще двумя преимуществами: для его хранения не нужен охраняемый склад, его можно передать в любую точку мира в любом количестве за несколько минут», — говорит Гугнин.

Биткоин изначально создавался как цифровой аналог золота, и в его основу заложен механизм сложности получения и ограниченности запасов, добавляет руководитель департамента производства компании Rbtechnologies Геннадий Гребеник. Но обладает ли криптовалюта, существующая лишь в Сети, теми же защитными характеристиками, что и знакомое всем нам золото?

В чем уникальность золота? На протяжении тысячелетий этот металл служит показателем богатства и статуса своего владельца: самые ранние золотые украшения принадлежали некой шумерской царице и датируются III тыс. до н. э. Что позволило золоту не утратить свою ценность с тех пор? Этот металл не подвержен коррозии, его запасы невелики. Его можно разделить и мгновенно передать новому владельцу, при желании сделав это анонимно. Золото действительно представляет собой вечную ценность, поскольку почти не терялось в ходе исторических передряг, а лишь переходило из рук в руки, накапливалось и переплавлялось. Это сделало его неотъемлемой частью мировой финансовой системы, и эту роль золото не потеряло даже после отмены золотого стандарта. Согласно World Gold Council, сегодня все золото мира оценивается в 180 тыс. тонн. Сюда относятся ювелирные изделия, золотые запасы центральных банков и финансовых организаций, металл в промышленности и медицине, а также инвестиции. Золотой резерв государств составляет примерно пятую часть этих запасов — 33,06 тыс. тонн. Что важно, помимо статусной и инвестиционной ценности, золото имеет и практическое применение в промышленности и медицине: от микроэлектроники, изготовления стекол и антикоррозийной защиты до зубных протезов и фармакологии. По некоторым данным, с этой целью используется около 10% всего золотого запаса.

Доказательства защиты

Биткоин по факту уже стал для отдельных людей валютой сбережения. Для этого есть фундаментальные основания, обращают внимание сторонники криптовалюты:

1. Абсолютная защита капитала. «Биткоин — уникум в своем роде, блокчейн биткоина прошел проверку годами, и участники рынка не имеют опасений, что кто-то сможет посягнуть на их сбережения или что какая-то группа людей может изменить правила игры, — говорит гендиректор «Кармы» Артем Лаптев. — Биткоин — это полная и абсолютная защита капитала от стороннего посягательства, в том числе государств, регуляторов, спецслужб и других непрошеных гостей».

2. Гарантия роста цены, которая обеспечена децентрализованной и четко ограниченной эмиссией биткоина. «Их всего заложено 21 миллион, при этом около 16,5 миллиона уже «добыто». К этому также нужно добавить естественную убыль биткоина, за счет того, что люди просто теряют доступ к своим кошелькам», — поясняет Артем Лаптев. Это означает, что по самой своей природе биткоину свойственна дефляция, а не инфляция. «Это коренным образом отличается от фиатных денег, масса которых постоянно увеличивается, а стоимость снижается», — отмечает Сергей Арестов. Напомним, что фиатные деньги — это привычные нам современные деньги, которые не обеспечены золотом или другими драгметаллами, а их номинальная стоимость устанавливается и гарантируется государством.

3. Средство платежа 24/7. «Многие, кто занимался международными расчетами, знают, какая это это боль, — говорит Лаптев. — Отправка криптовалюты занимает секунды. Днем, ночью и в выходные».

4. Функция актива-убежища. «Динамика цены биткоина в последние годы демонстрирует отрицательную корреляцию с динамикой фондового рынка, — указывает аналитик платформы CryptoEYE от Zichain Арсений Бессмертных. — Это делает его полезным инструментом для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели». При этом защитные свойства биткоина не заложены в его природе, а «назначены». «Cтатус «защитного актива» отчасти является самоисполняющимся пророчеством, — говорит Бессмертных. — Чем больше инвесторов воспринимают актив в качестве «защитного», тем больше на него спрос в периоды падения котировок на рынках, что усиливает отрицательную корреляцию актива с остальными финансовыми активами».

Правда, расчеты на реальных данных тезис про обратную связь курсов криптовалюты и классических ценных бумаг не подтверждают: корреляция курса биткоина к доллару и индекса S&P 500 с 2014 года положительная, равно как и в 2019 году. Исчезает она лишь в 2018-м, но и в этот момент не становится отрицательной (см. график ниже).

Почти как деньги «Биткоин не является средством платежа, но является активом, то есть в бартерных сделках он может фигурировать совершенно легально», — уточняет Юрий Гугнин и приводит в пример сделку между компанией «Карма» и южнокорейской фирмой Kakao friends по поставке чехлов и сумок для ноутбуков в Россию в конце 2018 года. За товар было уплачено криптовалютой, груз растаможен в аэропорту Домодедово, налоговая отчетность с российской стороны отправлена в ИФНС 10 (ЦАО Москвы), корейская сторона также заплатила у себя на родине все необходимые налоги. То есть абсолютно чистая и легальная сделка.

За последний год на криптовалюту обратили внимание некоторые крупные участники финансового рынка, чем вызвали всплеск энтузиазма у сторонников цифровых денег. Goldman Sachs начал предлагать операции с биткоинами, а Нью-Йоркская биржа начала торговлю фьючерсами на биткоин.

Однако у криптовалюты остается немало противников в мире классических инвестиций.

Не все то золото, что так назвали

«Называть биткоин активом-убежищем могут лишь криптовалютные спекулянты, преследующие личные цели», — категоричен управляющий партнер Rebridge Capital Сурен Айрапетян. С ним соглашается руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков: «Всерьез преподносить этот инструмент как защитный, «актив-убежище» или альтернативу золоту могут лишь люди: а) недалекие, б) которые пытаются что-то вам продать, вне зависимости от последствий для вашего финансового благополучия».

«Защитный актив способен защитить инвестора от каких-либо рисков при вложении средств, — объясняет генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. — На роль таких инструментов подходят активы, которые показывают стабильный рост вне зависимости от внешних факторов, предсказуемые, контролируемые, а главное, понятные».

Может ли криптовалюта похвастаться стабильностью цены? К сожалению, нет.

Проблема 1: слишком высокая волатильность

Главная проблема криптовалюты — это волатильность цены, что делает криптовалюты скорее спекулятивным активом, чем защитным. «Причем волатильность криптовалюты зачастую выше, чем волатильность традиционных активов в период кризиса», — говорит Геннадий Гребеник. «Во время падения американских фондовых индексов в октябре — декабре 2018 года криптовалюты также были на дне, и как защитный актив они не сработали», — напоминает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

«Резкие скачки курса «главной криптовалюты мира» обусловлены слишком сильным влиянием спекулянтов на показатели, — объясняет Сурен Айрапетян. — Надо понимать, что «киты», которые, по сути, в ручном режиме выстраивают курс большинства криптовалют, часто стараются обвалить биткоин. Конечно, игры спекулянтов есть и на других полях сражений, но здесь они особенно опасны. Обезличенность и «свобода» биткоина приводят к тому, что рынок подчиняется буквально магическим законам. Его сложно контролировать, сложно отслеживать мошеннические схемы. Актив-убежище должен гарантировать сохранность капитала. В случае с биткоином говорить о каких-либо гарантиях нет смысла».

Криптооптимисты считают, что волатильность будет снижаться последовательно, по мере того как майнинг близится к завершению. «Это вероятно, но совсем необязательно, — считает Сергей Арестов. — В стабильности любого актива, даже традиционного золота, колоссальное значение имеет рынок, а он, как известно, слабо предсказуемая финансовая стихия».

Откуда идет такая волатильность и что еще отличает «цифровое золото» от настоящего?

Проблема 2: слишком низкая капитализация

«Второй минус заключается в небольшой капитализации рынка криптовалют — 280 миллиардов долларов, он просто физически не способен вместить всех желающих, — говорит Андрей Хохрин. — Институциональный инвестор, имеющий 100—200 миллионов долларов, так называемый «кит», способен сместить «хрупкий баланс» крипторынка и вызвать волну роста или, наоборот, сброса активов. Справедливости ради нужно отметить, что физический объем золота по текущим котировкам также не способен вместить «все деньги мира».

Именно из-за разницы в капитализации сравнивать золото и криптовалюты некорректно. По крайней мере, в данный момент. «Капитализация биткоина — меньше 200 миллиардов долларов США. Для примера: капитализация золота — около 10 триллионов долларов, а фондового рынка — около 65 триллионов долларов, — сравнивает Артем Лаптев. — Это обуславливает более высокую волатильность цены на биткоин относительно золота и меньшую ликвидность. Со временем, когда капитализация биткоина вырастет, возможно, даже прогрессивные цифровые государства отдадут предпочтение биткоину в качестве валюты для государственных резервов, нежели чем золоту».

Но вряд ли это время наступит очень скоро. По крайней мере, воспринимать криптовалюты как убежище при приближении следующего глобального финансового кризиса, который ожидается в ближайшие год-два, точно не стоит. «Биткоин ведет свою историю с 2009 года, и, таким образом, он не продемонстрировал способности переживать серьезный финансовый кризис, зато продемонстрировал способность терять по 70% стоимости, а также просто исчезать в результате краж, взломов и забытых паролей», — считает Виталий Исаков. Золото же веками предлагает инвесторам, сбегающим от риска, свое главное качество — быть ликвидностью в последней инстанции, добавляет финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Проблема 3: безопасность относительна

Когда адепты криптовалюты говорят о ее безопасности, они имеют в виду, что эти активы не сможет забрать никакое государство или спецслужба. Однако деньги интересуют не только представителей закона, но и тех, кто его нарушает.

Этим летом таинственно исчезла ирландская криптовалютная биржа Bitsane, а вместе с ней и средства, находящиеся на счетах 246 тыс. ее клиентов. Предполагается, что речь идет о сумме в миллионы евро. Как только сайт перестал работать, были удалены аккаунты биржи в Facebook и Twitter, а также странички основателей в LinkedIn. Биржа не проработала и трех лет. Сомнительно, что клиенты смогут когда-либо вернуть свои деньги.

Это не первый случай таинственного исчезновения биржи с деньгами клиентов. Казалось бы, можно избежать этого риска, если напрямую открыть свой кошелек в блокчейне криптовалюты. Но тут возникает другой риск: хакеры или собственная память. Число людей, потерявших доступ к своему кошельку, постоянно растет. А анонимность участников системы делает невозможным восстановить потерянное «добро».

Правда, уважаемые лондонские финансовые компании уже предоставляют страхование от утраты паролей к кошелькам, отмечает Юрий Гугнин. Да и у золота есть риск кражи. Его, впрочем, можно минимизировать, если хранить золото в банке.

Проблема 4: вне закона

И наконец, о защитной функции криптовалют сложно говорить, пока они остаются вне легальной финансовой системы. Безусловно, это дело времени: уже до конца года должен быть опубликован текст законопроекта о криптовалютах, который должен определить их статус в России. «Мы очень ждем внедрения легальных торгов биткоином к рублю на Московской бирже, технически площадка готова, вопрос только в согласовании с ЦБ РФ», — сообщает Юрий Гугнин.

Пока же в России сделки с криптовалютой рассматриваются, согласно директивам ЦБ, как «сомнительные операции» — со всеми вытекающими для инвестора последствиями, напоминает Дмитрий Голубовский.

Опасения российских властей связаны с тем, что криптовалюты станут новым каналом оттока капиталов, считает Алексей Кириенко. Однако их тотальный запрет сделает Россию страной-изгоем в ряде технологических сфер и вызовет уже утечку мозгов, добавляет эксперт.

Осторожное отношение к криптовалютам и за границей. «При конвертации криптовалют в фиатные деньги вам потребуются серьезные усилия, чтобы объяснить международному банку изначальный источник происхождения средств и показать всю цепочку, в том числе подтверждающие документы, покупки криптовалюты, — говорит глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин. — Многие банки просто отказываются работать с такими инструментами и средствами, полученными от данной деятельности. Налоговые аспекты и правоприменительная практика тоже в режиме эволюции по этим активам».

Срединный путь

«Сегодня криптовалюта не является защитным активом в полной мере, но в то же время мы видим тренд и инициативы по выпуску регулируемых токенов или привязанные к реальным активам (STO security token offering), — рассказывает Никита Рябинин. — На мой взгляд, это наиболее интересный и многообещающий сегмент. Токены будут выражать долю от реального актива с правом получения либо купонной выплаты (долговой инструмент), либо квазиакционерной доли (акционерный инструмент). Для расчетов можно будет с минимальными рисками использовать токены, привязанные к валютам или тому же золоту, или токены, обеспеченные активами международных банков с высокими кредитными рейтингами».

Однако пока все попытки привязать криптовалюты к поставкам физического золота (например, проекты goldcoin и проч.) не увенчались успехом, считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский: «Если я как инвестор могу в любой момент купить слиток или золотую инвестиционную монету, то зачем нужна криптовалюта, цена которой меняется так же, как цена слитка или монеты, но которая золотом не является?»

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru