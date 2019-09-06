Разбор Банки.ру. «Сбербанк Аэрофлот»: трудности перелета

Карточка «Сбербанк Аэрофлот» появилась 13 лет назад. Редко какой банковский продукт может похвастаться таким «долгожительством». Но насколько выгодна она сегодня? Рассмотрим кредитку категории Classic.

На сегодняшний день существует три категории кобрендовых карт Сбербанка с «Аэрофлотом»: Classic, Gold и Signature. Карта Classic является наиболее массовым продуктом, поэтому именно в ней мы и будем искать подводные камни.

Кредитка как она есть

«Сбербанк Аэрофлот» Classic — это классическая кредитка в том виде, в котором все к ней привыкли: с кредитным лимитом, процентами и беспроцентным периодом.

Максимальный стандартный кредитный лимит, предлагаемый Сбербанком по этой карточке, составляет 300 тыс. рублей — это касается клиентов «с улицы». Для своих зарплатных клиентов и активных пользователей своих же дебетовых карт Сбербанк может предложить персональный лимит с максимумом в 600 тыс. рублей. Проверить размер лимита, на который можно претендовать, клиенты банка могут через «Сбербанк Онлайн».

Процентная ставка на стандартных условиях составляет 25,9% годовых, по картам с персональным лимитом — 23,9%. Это не самые высокие ставки по кредитным картам по рынку — например, по картам для путешественников (в том числе и кобрендам с авиакомпаниями) Райффайзенбанка ставки составляют 26,5—29% годовых.

Беспроцентный период по карте «Сбербанк Аэрофлот» Classic составляет до 50 дней, это довольно распространенный на рынке срок по картам для путешественников. До 55 дней этот период составляет по карте Тинькофф Банка All Airlines, до 60 — по кобрендовой карте Альфа-Банка с РЖД. Максимальный беспроцентный период, который можно найти в сегменте карт для путешественников, — у «Мультикарты» ВТБ, где он может составлять до 101 дня.

Напомним, что не всегда беспроцентный период равняется максимальному заявленному количеству дней. В Сбербанке отсчет начала льготного периода начинается с даты, следующей за днем, когда подводится ежемесячный отчет по карте. Например, если дата отчета — 1 октября, то льготный период начинается 2 октября. Если клиент совершил покупку 2 октября, то на погашение задолженности без процентов у него есть 50 дней — до 21 ноября. А вот если покупка была совершена 21 октября, то до 21 ноября остается 31 день. Если в этот срок полностью погасить задолженность, то проценты действительно начисляться не будут.

А комиссии?

Если уплаты процентов можно избежать, то, например, плату за годовое обслуживание вносить придется. По карте «Сбербанк Аэрофлот» Classic она составляет 900 рублей. Для сравнения: по карте All Airlines Тинькофф Банка в соответствии с тарифом с ежемесячной платой она составляет аж 249 рублей в месяц, однако если тратить по карте от 50 тыс. рублей за расчетный период, то эта комиссия взиматься не будет. А банк «Восточный» разово взимает 1 тыс. рублей за выпуск своей «Карты путешественника», в дальнейшем ее обслуживание бесплатное.

Остальные комиссии по карте «Сбербанк Аэрофлот» Classic вполне стандартны для кредиток ее уровня. За снятие наличных в Сбербанке и его дочерних банках — 3% от суммы выдачи, но не менее 390 рублей. Такая же комиссия берется, если у клиента появляется вдруг острая необходимость вывести средства с кредитки на дебетовую карту Сбербанка. Если обналичивать деньги с карты в других банках, это уже 4% от суммы, но минимум такой же, 390 рублей.

Хорошая новость в том, что СМС- или push-уведомления об операциях Сбербанк предоставляет совершенно бесплатно. Также бесплатно можно пополнять карту «Сбербанк Аэрофлот» Classic с карт других банков, если это делать с помощью онлайн-сервиса на сайте кредитной организации.

Подробнее про мили

Самое важное, что есть в карте «Сбербанк Аэрофлот» Classic, — это принцип начисления и расходования бонусных миль.

Оформив карту, необходимо зарегистрироваться на сайте «Аэрофлота» в разделе «Аэрофлот Бонус». В личном кабинете будет отображаться число накопленных миль, также в этом разделе можно будет их тратить.

При открытии карты клиент получает сразу 500 приветственных бонусных миль. Это приятный момент, который побуждает копить дальше, чтобы в обозримом будущем получить возможность приобрести (почти) бесплатно билет «Аэрофлота». Хотя не только «Аэрофлота» и даже не только авиабилет. Согласно информации на сайте программы лояльности «Аэрофлот Бонус», потратить накопленные мили можно на полеты с «Аэрофлотом» и другими членами международного альянса авиаперевозчиков SkyTeam. Также в программе участвуют многочисленные партнеры: банки, интернет-магазины, компании, бронирующие отели, и многие другие. Например, «М.Видео», «Озон», «МегаФон». Пользуясь их услугами или приобретая товары, можно увеличить свой бонусный счет или потратить набранные мили.

Бонусные мили начисляются за проведенные по карте операции. Расчет простой: за каждые потраченные 60 рублей держатель карты получает 1 милю. Соответственно, чтобы накопить еще 500 миль, надо будет потратить 30 тыс. рублей.

Куда можно полететь на имеющиеся 1 тыс. миль? Открываем калькулятор полетов в разделе «Аэрофлот Бонус» и считаем. Особо, в общем-то, никуда. Для того чтобы слетать из Москвы в Сочи и обратно в экономклассе «Аэрофлота», понадобится 20 тыс. миль, или 1,2 млн рублей расходов по карте. Что остается? Тратить и копить!

Особенности накопления

Хитрость всех «бонусов» и «баллов» в любой бонусной программе в том, что они не долговечны: если их не потратить в течение определенного срока, они просто сгорают. Не обошла эта особенность стороной и программу «Аэрофлота»: его бонусы сгорают через два года. Впрочем, за этот период накопить на перелет из Москвы в Сочи и обратно можно. Например, если тратить по карте в месяц по 60 тыс. рублей, это даст 1 тыс. миль ежемесячно и необходимые 20 тыс. миль за 20 месяцев. А вот чтобы слетать экономклассом из Москвы в Рим и обратно, понадобится уже 40 тыс. миль (120 тыс. рублей за 20 месяцев).

Уберечь накопленные мили от сгорания можно одним способом: раз в два года покупать за реальные деньги перелет авиакомпаниями и рейсами, участвующими в программе «Аэрофлот Бонус», — не важно, куда и каким классом. Такой перелет позволит продлить «жизнь» накопленных миль еще на два года.

Важно также помнить, что, как и в любой бонусной программе, правила игры могут меняться и предугадать это невозможно. Последний раз Сбербанк кардинально изменил условия начисления миль по своим «аэрофлотовским» картам в октябре 2016 года. До этого бонусная миля начислялась за каждые потраченные 30 рублей, то есть три года назад она «подешевела» вдвое. Клиенты справедливо негодовали на форумах и в соцсетях.

Есть нюанс

Если говорить о «подвохах», то держатели карт «Сбербанк Аэрофлот» Classic на форуме Банки.ру обратили внимание на интересную деталь: билеты далеко не на все рейсы можно приобрести за бонусные мили. «Мильные билеты «Аэрофлот» дает оформить на даты, которые ему нравятся, — писал на форуме Банки.ру пользователь под ником OkdelL. — Даты, необходимые тебе, даже на много недель вперед, всегда «заняты», «раскуплены» и т. д. Есть более интересные предложения, а «Аэрофлот» стал монополистом и не смотрит на клиентов».

Сейчас наибольшие выгоды могут получить состоятельные клиенты, которые пользуются премиальными «мильными» картами — к такому выводу пришли эксперты международного центра MARC в исследовании, проведенном в июле 2019 года. При больших тратах или крупном остатке на счете практически все такие карты оказываются бесплатными в обслуживании, а накопление миль — выгодным. Например, по карте «Сбербанк Аэрофлот» Gold на каждые потраченные 60 рублей начисляется уже 1,5 мили, а по «Сбербанк Аэрофлот» Signature — 2 мили.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru