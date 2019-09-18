оденьгахпросто: как проверить подлинность ОСАГО

ДТП — это стресс, и двойной стресс, если в момент аварии выяснится, что ваш полис ОСАГО ненастоящий: ремонт придется делать за свой счет.

Фальшивые полисы существовали всегда, даже когда страховки продавались на бланках строгой отчетности. В предыдущий пик мошенничества в сфере ОСАГО в России, по данным РСА, из 42 млн полисов в год 1 млн были поддельными, а сейчас, в эпоху электронных полисов, их количество оценивается в пределах 2—4 млн штук. Волна мошенничества с электронными полисами прокатилась по рынку в апреле 2019 года.

Иногда полисы подделывают сами автомобилисты, надеясь, что при проверке сотрудники ГИБДД не будут проверять их по базе, удовлетворившись наличием у водителя распечатки документа.

Но случается, что автомобилист даже не знает, что его полис фальшивый, — когда покупает его у непроверенных агентов или брокеров.

Как проверить полис ОСАГО?

На сайте РСА в специальном разделе можно проверить полис ОСАГО по трем категориям:

- узнать статус бланка по его серии и номеру;

- узнать , какой автомобиль застрахован по номеру бланка полиса;

- узнать номер полиса по госномеру или VIN-коду автомобиля.

Бумажный полис можно проверить на подлинность до оплаты страховки — данные о нем попадают в базу после распределения отпечатанных бланков по страховым компаниям. При введении номера полиса в поисковую строку база может сообщить, что полис находится у страховщика. Это означает, что база еще не обновилась — на обмен данными между страховой компанией и базой РСА уходит до двух дней. Впрочем, возможен и негативный сценарий: агент привозит документы, вы убеждаетесь с помощью базы РСА, что бланк подлинный и находится у страховой компании, оплачиваете страховку, после чего агент сообщает страховой, что бланк утерян, а премию кладет себе в карман. Если вы попадаете в ДТП с таким бланком, придется доказывать страховой компании, что бланк подлинный, а агент — мошенник. Однозначно плохие статусы — утерян или испорчен. Статус «напечатан производителем» говорит о том, что такой бланк даже не был передан представителю страховой компании.

Проверить заранее e-ОСАГО невозможно: номер электронного полиса генерируется после оплаты. Зато такой полис более безопасен, если покупать его на сайтах страховщиков или проверенных агрегаторов вроде Banki.ru.

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Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке полиса, прежде чем отдать за него деньги, нужно убедиться, что страховая организация имеет действующую лицензию. Убедиться в этом можно на сайте Центробанка. Если лицензия приостановлена или отозвана, то страховщик не имеет права заключать договоры страхования.

Представители страховых организаций (страховые брокеры или агенты) должны иметь соответствующие полномочия на право реализации полисов:

- для брокера это заверенная копия договора об оказании услуг между ним и страховой компанией и копия доверенности на заключение договоров ОСАГО от страховой организации;

- для агента — агентский договор со страховой компанией или брокером, а также доверенность на право заключения договоров ОСАГО от страховой компании или брокера.

Если обнаружилось, что ваш полис поддельный или информация о бланке и на нем не совпадает со сведениями в информационной базе РСА, — подавайте заявление о мошенничестве в органы внутренних дел.

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru