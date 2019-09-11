оденьгахпросто: от какой страховки можно отказаться при оформлении кредита

Клиенты банков часто жалуются на навязанные им при оформлении кредита страховые полисы. Причем многие даже не сразу замечают, что оказались застрахованы. В каком случае можно отказаться от навязанной страховки?

Страховка — дело не всегда добровольное

Существуют обязательные (обязанность прописана в соответствующем законе) и необязательные виды страхования. К первым относятся медицинское, страхование автогражданской ответственности, страхование имущества, переданного в залог, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и ряд других страховых продуктов, связанных с профессиональной деятельностью.

При получении кредита обязательным является страхование предмета залога. Например, закон «Об ипотеке» обязывает заемщика за свой счет застраховать залоговое имущество от порчи или утраты. Остальные виды страхования — добровольные, ведь далеко не все кредитные продукты должны сопровождаться страхованием заемщика или купленного за счет банка товара.

Тем не менее чаще всего посетители портала Банки.ру в разделе «Страхование» жалуются именно на навязанные полисы (причем при оформлении как ипотечного кредита, так и потребительского, и даже кредитных карт) и отказ в расторжении договора страхования.

Ипотека под защитой

Закон «Об ипотеке» обязывает страховать предмет залога. Но следует учитывать, что страхование имущества по ипотечному страхованию в банке зачастую обходится дороже, чем при оформлении напрямую в страховой компании или на сторонних ресурсах. В случае необходимости клиент может отказаться от оформления страховки непосредственно в банке, сэкономив до половины ее стоимости.

При этом приобретать другие виды страхования закон не обязывает. Однако большинство банков хотят видеть застрахованной от всевозможных рисков не только купленную в кредит недвижимость, но и жизнь, здоровье и трудоспособность самого заемщика. Таким образом финучреждение получает гарантию возврата денег если не своим клиентом, то страховой компанией, если вдруг заемщик не сможет выплачивать кредит по состоянию здоровья.

Можно ли отказаться от не оговоренных в законе «Об ипотеке» страховок? Можно. В предложенном банком кредитном договоре должны быть прописаны все условия выдачи займа и пакет страховых услуг. До его подписания можно попросить представителя банка вычеркнуть из него необязательные виды страхования. Но нужно быть готовым к тому, что банк примет ответные меры, например увеличит ставку по кредиту, который для него становится более рисковым.

Поэтому разумнее всего сначала посчитать, что окажется более выгодным: платить повышенные проценты или вносить страховые взносы на протяжении всего периода пользования ипотечным кредитом, который берется на многие годы.

Симбиоз интересов

Банки как финорганизации, которые дают пользоваться своими деньгами, естественно, заинтересованы в гарантии их возврата. А страховые компании для них в этом вопросе — надежные партнеры. Поэтому большинство банков плотно сотрудничают со страховщиками, поставляя им новых клиентов, — банковские каналы продаж страховых полисов не случайно в последние годы стали самыми эффективными.

Вот и получается, что страховку жизни и здоровья могут приложить к потребительскому кредиту или кредитной карте, а не слишком бдительный и внимательный клиент сразу и не увидит, что оказался застрахованным.

Кроме того, в последнее время весьма популярно включение клиента в коллективную программу страхования заемщиков, то есть в уже действующий договор между банком и страховой компанией.

Как расторгнуть договор?

До подписания договора кредитования нужно запросить у менеджера график платежей и сравнить общую сумму займа и цену товара. Если страховка включена в стоимость, суммы будут отличаться. В этом случае можно отказаться от страхового полиса, и банк не имеет права отказать в получении ссуды. Но может повысить процентную ставку по кредиту.

Если договор кредитования уже подписан, то и на этом этапе можно избавиться от дополнительных страховых расходов. Для этого существует так называемый период охлаждения, который увеличен до 14 дней. За эти две недели нужно подать заявление о расторжении договора в офис страховой компании лично или направить его по почте заказным письмом. Страховщик обязан его удовлетворить и вернуть клиенту уплаченные деньги.

Этим же периодом охлаждения можно воспользоваться в случае, если не по собственной инициативе стал участником коллективной программы страхования. Причем если до нынешнего года считалось, что шансов на расторжение страхового договора нет даже в судебном порядке, то благодаря позиции Верховного суда период охлаждения распространен и на коллективные страховые договоры. Безусловно, банкам такое решение не понравилось, и они не торопятся исключать клиентов из коллективных страховых договоров. Юристы же считают, что теперь добиться этого реально.

Более того, в судебном порядке можно не только вернуть уплаченную страховую премию, но и получить неустойку от страховщика за отказ добровольно удовлетворить требование расторгнуть договор, а также компенсацию морального вреда. А это уже в несколько раз больше первоначальной стоимости страховки. Почему страховщики доводят до этого? Все очень просто: далеко не все недовольные клиенты обратятся в суд, чтобы добиться расторжения договора, в среднем на этот шаг решаются два-три заемщика из десяти. То есть деньги возвращают только самым настойчивым. Получается дешевле.