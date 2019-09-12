Брать или не брать? Ипотечники застряли между ставкой и ценами на жилье

Банки продолжат снижать ставки по ипотечным кредитам. Но есть неприятные новости: жилье стало дорожать. Стоит ли поторопиться и покупать недвижимость уже сейчас, или подождать лучших условий?

Ведущие банки начали снижать ставки по ипотеке еще в августе и продолжили в сентябре, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке. Сбербанк летом снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 процентного пункта. А с 12 августа уменьшил ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» ставки на кредиты составляют теперь от 5% годовых. 19 августа ставки были снижены и по ипотеке для военнослужащих. ВТБ с 1 августа снизил ставки на ипотечные кредиты на 0,5 п. п. — они составляют от 9,2% годовых. С 20 августа процент по ипотеке понизил «Уралсиб». Связь-Банк и Промсвязьбанк также скорректировали условия по основным программам в рамках ипотечного кредитования. Сегодня ставки в Связь-Банке начинаются от 9,1% годовых, в Промсвязьбанке — от 8,7% годовых. 10 сентября Россельхозбанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам до 8,9% годовых. «Росбанк Дом» с июня три раза понижал ставки по ипотеке, напоминает замруководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин. С 5 сентября минимальная ставка по ипотечным кредитам для клиентов, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, с первоначальным взносом более 20% и суммой кредита свыше 6 млн рублей в Москве и 3 млн рублей для других регионов РФ, составляет 9,49%. Банк «Возрождение» также изменил ставки по ипотечным кредитам. Теперь минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаментов на первичном и вторичном рынках составляет в банке 8,85% годовых.

Падает не только ипотечная ставка — проще становится получить заем. «Упростились требования к предъявляемым документам о занятости и доходе, — приводят пример в Связь-Банке. — В некоторых случаях банки рассматривают заявки на ипотеку при направлении им с портала госуслуг сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в ПФР, не требуя при этом копии трудовой книжки и справки о доходах».

Дёшева ипотека, да квартира дорога

Ставки по ипотеке снижаются в первую очередь из-за сокращения стоимости фондирования и снижения ключевой ставки ЦБ. 6 сентября Банк России третий раз подряд уменьшил ее — в итоге до 7%. Регулятор объяснил решение приближением инфляции к целевым показателям — в 4%, слабым темпом роста российской экономики, а также смягчением денежно-кредитной политики зарубежных центральных банков.

Низкие ставки на ипотечные кредиты, предлагаемые банками, принесли свои плоды. Во II квартале 2019 года ипотечных кредитов было выдано на 5,4% больше, чем в I квартале 2019 года. Однако в сравнении с прошлым годом прирост не впечатляет. Во II квартале 2018 года рост выдачи ипотечных кредитов по сравнению с I кварталом 2018 года составлял аж 32,7%. В июле 2019 года количество выданных ипотечных кредитов и вовсе сократилось на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В компании «ИНКОМ-Недвижимость» с начала этого года наблюдают существенную разницу в активности покупателей столичного рынка вторичного жилья. Уже в январе 2019-го спрос, выраженный в количестве внесенных авансов по сделкам, был на 15% ниже, чем годом ранее. В марте покупатели внесли на 20% меньше авансов за вторичное жилье, чем в марте 2018-го, в апреле — на 17%, в мае — на 30%. В июне отрицательная динамика достигла пика — минус 40%. В июле и августе отрицательная коррекция по спросу с прошлым годом была равна 7% и 12% соответственно, сообщил директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.



Хотя инфляция в целом и приближается к целевым показателям, конкретно с недвижимостью дело обстоит иначе. Потенциальных заемщиков останавливает, в частности, рост цен на жилье. Согласно мировому рейтингу Global House Price Index от компании Knight Frank, Россия за последний год поднялась сразу с 46-го на 19-е место. По данным экспертов компании, цены на жилье в России во II квартале 2019 года выросли на 6,9% в годовом выражении. Это почти в два раза выше среднемирового показателя — 3,4%. Лидер рейтинга — Китай с ростом цен на 10,9%.



По данным Росстата, которые берет за основу Knight Frank, во II квартале 2019 года стоимость одного квадратного метра в типовой квартире на первичном рынке составила 58,5 тыс. рублей, на вторичном — 52,8 тыс. рублей, что соответственно на 6,7% и 6% выше показателей прошлого года. По данным Est-a-Tet, в Москве в первом полугодии 2019-го средняя цена составила 240,1 тыс. рублей за квадратный метр без учета элитного предложения. За год она увеличилось на 5,2%.

Брать или не брать?

Ответ на этот вопрос зависит от прогнозов цен на жилье и ставок по ипотеке.

Банкиры неохотно раскрывают планы по изменению стоимости займов. Но, судя по их осторожным комментариям, ставки и дальше будут снижаться. «Тренд на снижение продолжается. И в горизонте месяца-полутора ставки могут быть скорректированы в меньшую сторону», — говорит управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

Руководитель направления банковских рейтингов агентства «НКР» Михаил Доронкин соглашается, что в ближайшие месяцы банки продолжат постепенно уменьшать ставки по существующим ипотечным программам — в ответ на снижение ключевой ставки и ставок по вкладам физлиц. «Благодаря этому еще до конца года средняя ставка по вновь выдаваемым кредитам опустится ниже психологически важной отметки в 10%», — предполагает эксперт. Он также ожидает, что больше банков будут улучшать условия по ипотеке с господдержкой, в том числе упрощать переход на данный продукт для существующих заемщиков, которые ранее взяли ипотеку по собственной программе банка.

«В случае дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики и отсутствия макроэкономических шоков снижение ипотечных ставок может составить 0,5 процентного пункта до конца года», — полагает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. Впрочем, добавляет она, ставки ниже 10% смогут предложить заемщикам с высокой вероятностью только отдельные игроки.

Что касается динамики цен на недвижимость, эксперты не исключают дальнейшего роста цен, в особенности на рынке новостроек.

«До конца года стоимость первичного жилья может повыситься на 10%», — считает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

По мнению замдиректора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерия Кочеткова, роль сыграет переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия (ДДУ). «Это окажет влияние на стоимость квартир, поскольку застройщики предпочтут включить свои расходы по кредиту в размере 6—8% в цену квадратного метра», — поясняет Кочетков. По его словам, на цены также, вероятно, повлияет фактор сокращения числа застройщиков — примерно на 30%. «Это может привести к снижению объемов строительства и монополизации рынка ограниченным количеством игроков, что не пойдет на пользу потребителю», — добавляет эксперт.

«Ожидать существенного роста цены или, наоборот, ее снижения не стоит, — убеждена директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. — Поэтому при появлении потребности в приобретении жилой недвижимости или выхода на рынок нового проекта в интересной локации с привлекательной ценой, а также при наличии средств на ее приобретение мы рекомендуем не откладывать покупку и входить на сделку».

Если рост цен на недвижимость, как прогнозируют девелоперы, состоится, ипотека даже со сниженными ставками окажется еще более невыгодной. Например, согласно ипотечному калькулятору Банки.ру, по кредиту в размере 10 млн рублей со ставкой 10% на срок десять лет выплаты составят 15,9 млн рублей. А по кредиту в размере 11 млн рублей со ставкой 9% — уже 16,7 млн рублей.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru