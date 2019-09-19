Биржа в кармане. Чьи мобильные приложения лучше всего подходят для торговли

Есть аналитика, но нет дивидендов. Есть котировки, но нельзя купить. Банки.ру изучил возможности мобильных приложений от крупнейших российских брокеров.



Практически каждый брокер предлагает клиентам приложение для устройства на базе Android или iOS. Это удобно, особенно если у вас нет времени и желания тратить часы за торговым терминалом. Однако возможности мобильных торговых сервисов значительно различаются. Для инвестора функциональность приложения может стать определяющим фактором при выборе брокера.

Банки.ру протестировал приложения, которые предлагают инвесторам крупнейшие участники рынка, сравнив их по нескольким параметрам:

какими бумагами можно торговать;

удобство сервиса (субъективный критерий, показывающий, насколько легко воспользоваться функциями приложения, например выбрать подходящую бумагу и совершить сделку);

функционал (наличие графических инструментов, возможность выставлять заявки не по рынку, а также использовать опции stoploss и takeprofit);

информативность приложения (наличие графиков, информации о купонах и дивидендах, а также аналитической поддержки и рекомендаций).

Оценка мобильных торговых приложений топ-10 брокеров

Приложение Выбор инструментов Удобство* Функционал* Информативность «Сбербанк Инвестор» Средний 4 3 Низкая «ВТБ Мои инвестиции» Большой 5 4 Средняя «Тинькофф Инвестиции» Большой 5 4 Очень высокая «Альфа-директ» Большой 4 5 Средняя «Мой брокер» Большой 5 4 Средняя «Открытие Брокер Инвестиции» Большой 3 3 Низкая Finam Trade Большой 5 5 Высокая FFIN Broker Нет 3 2 Низкая Aton Line Нет 3 2 Низкая



* Оценка проводилась по совокупности характеристик в баллах от 1 до 5.



Разумеется, это далеко не весь перечень характеристик, которые свидетельствуют о качестве работы торгового приложения. Например, судя по отзывам инвесторов на Google Play, многих беспокоит стабильность работы мобильных сервисов, а также немало нареканий вызывают ошибки в отображении личного счета. Кроме того, частая проблема, о которой упоминают пользователи: не всегда можно оценить эффективность своих вложений, поскольку приложение не показывает расходы, размер комиссии и проч. Поэтому перед тем, как устанавливать то или иное мобильное приложение в свой телефон, рекомендуем ознакомиться с отзывами. А это небольшое исследование, надеемся, также поможет сделать правильный выбор и найти сервис, наиболее полно отвечающий вашим потребностям. К каждому приложению прилагаем оценку пользователей Play Market. Традиционно она приводится в звездах (*****) — от нуля до пяти, в зависимости от того, насколько оно показалось удобным и информативным инвесторам.

«Сбербанк Инвестор». Апофеоз минимализма

Оценка: **

Очень лаконичное по форме и содержанию приложение. Минимализм здесь во всем — от выбора ценных бумаг (пользователю доступны российские акции, облигации, фонды Сбербанка и ETF и основные валюты) до информации по самим ценным бумагам. Например, никаких данных по акциям, кроме их текущей стоимости, сервис не предлагает. Возможности для инвесторов в облигации шире: кроме доходности к погашению, можно посмотреть НКД, а также дату и сумму ближайшего купона. Обращает на себя внимание отбор бумаг — по умолчанию в основном это фонды и облигации самого Сбербанка. Уровень аналитической поддержки слабый. За исключением текущих новостей и комментариев аналитиков банка, никакой другой информации в приложении нет.

«ВТБ Мои Инвестиции». Максимум рекомендаций

Оценка ***





Достаточно богатый интерфейс в сочетании с широким выбором инструментов — от российских и иностранных бумаг и валюты (доллар и евро) до евробондов, фьючерсов, биржевых фондов ВТБ и ETT. Также есть возможность совершать внебиржевые сделки. Приложение дает возможность сортировать бумаги по названию, акции по обороту и изменению цены, а облигации по доходности к погашению и сроку обращения. Также при выборе облигации инвестор может посмотреть дату и размер следующего купона, НКД, объем выпуска и срок ее обращения.

При этом при выборе ценных бумаг можно посмотреть очередь заявок (стакан) и непосредственно отсюда совершить сделку. Помимо стандартного линейного графика, есть возможность посмотреть «свечи» и оценить тренд. В интерфейс встроена специальная опция «настроение трейдеров», мнение, куда двинется та или иная бумага. Вообще в приложении очень много аналитики и рекомендаций. Разработчик даже создал специальную вкладку «Витрина», где представлены топ-10 по рынку акций и рынку облигаций. Кроме того, при выборе бумаги можно посмотреть рекомендации и аналитику «ВТБ Капитала». Отдельно отметим сервис оповещения, который позволяет инвестору узнать, когда бумага достигла определенной цены.

«Тинькофф Инвестиции». Информационный поток

Оценка *****

Приложение отлично подходит для тех, кто хочет не только получить максимум информации о котировках бумаг, но и прочитать последние новости и рекомендации аналитиков мировых инвестдомов. Плюс новостная лента от ведущих информационных агентств. Пользователю доступны российские и иностранные акции, валюта (доллар и евро), ETF, облигации и евробонды, а также структурные ноты различных компаний и банков. Также клиенту предлагают воспользоваться торговыми идеями и через раздел «Коллекции» собрать готовый инвестиционный портфель. При торговле доступен график «свечи».

Разделы структурированы так, чтобы пользователь мог получить максимум информации по конкретным бумагам — например, оценить финансовые показатели компании. Очень удобно для тех, кто делает акцент на инвестициях в акции дивидендных компаний. Приложение позволяет оценить текущую дивидендную доходность, а также отследить, какие дивиденды платила компания в прошлом. Покупателям облигаций также доступен график выплаты купонов.

«Альфа-директ». Идеал трейдера

Оценка****





Если инвестору по душе активная торговля, у него есть навыки теханализа и его не пугают сложные графики, то это приложение подойдет как нельзя кстати. Широкий выбор инструментов — от российских и американских акций до фьючерсов и бумаг биржевых фондов и функциональное меню делают выбор бумаги очень простым и удобным. Торговый интерфейс напоминает платформу MetaTrader: можно настроить график (линии, «свечи» или бары), поменять таймфрейм, а также использовать линии поддержки и сопротивления. Пользователь также может посмотреть текущие заявки в стакане. Приложение позволяет торговать отложенными ордерами. И еще одна «фишка» от разработчика — живой чат, где можно общаться с другими трейдерами в режиме онлайн. Информации по бумагам минимум, рекомендации и прогнозы отсутствуют.

«Мой брокер» (БКС). Простота и техничность

Оценка ****

Главное достоинство приложения — обширный список бумаг, котировки которых доступны пользователю. Помимо акций, облигаций и фьючерсов, доступны основные валюты, торгующиеся на Московской бирже (доллар, евро, юань, фунт), а также котировки товаров и индексы мировых бирж. Две отдельные вкладки содержат новости и идеи независимых экспертов. Приложение позволяет менять график с линейного на «свечи», а при совершении сделки использовать стоп-заявки.

Ориентироваться в меню приложения очень просто, что выгодно отличает его от аналогов. Из минусов стоит выделить недостаточную информацию по ценным бумагам (например, нет НКД по облигациям). При этом пользователю доступны история дивидендных выплат и график купонных выплат. Из плюсов — наличие консенсус-прогноза, который можно развернуть и посмотреть рекомендации конкретных инвестдомов.

«Открытие Брокер Инвестиции». Настрой себе сам

Оценка ****

При первом знакомстве у инвестора сразу может возникнуть недоумение: а где котировки? Большого списка бумаг в торговом меню вы не найдете. Разработчик почему-то посчитал, что пользователь сам должен отобрать интересующие его инструменты, воспользовавшись поиском, поэтому котировки бумаг дают в двух режимах: «отслеживаемые котировки» и «портфель». Пользователю доступны акции и облигации, а также валюты на Московской бирже, фьючерсы, опционы, а в разделе «прочее» — ETF и фонды. График работает в двух режимах — линейный и «свечи».

В режиме торговых сделок придется ввести дополнительный код безопасности. Инвестору доступно использование кредитных плеч. Также можно отслеживать все торговые заявки в течение дня, включая исполненные, отклоненные или частично исполненные, что, видимо, говорит о том, что приложение рассчитано для активной торговли. Для инвесторов в облигации содержится информация о выпуске, дата и сумма предстоящей купонной выплаты, а также НКД. Информации по акциям меньше, но также есть ожидаемая дивидендная доходность и дата закрытия реестра.

Finam Trade. Торгуем всем

Оценка ****





Еще одно приложение, которое должно понравиться любителям теханализа и активной торговли. Необычный интерфейс: по умолчанию выставлен черный фон. Хотя это отнюдь не мешает пользователю использовать графики (линии, «свечи», бары) и производить настройки. В том числе менять таймфреймы или смотреть заявки в стакане. Также можно выставлять лимитированные заявки.

Функционал настроек достаточно широкий, как, впрочем, и выбор инструментов. Инвестор может торговать буквально всем — от акций, облигаций и биржевых фондов до инструментов срочного рынка и криптовалют. Помимо этого, приложение дает доступ к котировкам расписок компаний в Лондоне и на американских биржах, а также пользователю доступны отраслевые индексы России и США.

Впрочем, техничность приложения и широкие возможности для торговли больше подойдут трейдеру, чем долгосрочному инвестору, который, например, рассчитывает на покупку акций для получения дивидендов. Информации по предстоящим выплатам или дивидендной доходности нет. Равно как нет и данных о характеристиках выпусков облигаций, сроках и размере купонных выплат, доходности и НКД. Рекомендаций и прогнозов приложение не содержит. Отдельные вкладки используются для новостной ленты от «Финама» и календаря.

FFIN Broker. Ничего кроме акций

Оценка***

Интерфейс выглядит незатейливым как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения функциональности. Максимум, что позволено пользователю, — это посмотреть котировки акций (остальных инструментов нет) на российской бирже, фондовых площадках Европы, США и Казахстана. Непонятно, зачем в списке доступных инструментов также украинский индекс. Выбор бумаг небольшой, поэтому инвестору придется искать многие котировки самостоятельно.

Данных о дивидендах или сложных графиков в приложении лучше не искать (график, кажется, вообще дается только как элемент украшения), зато инвестор может заглянуть в стакан, чтобы найти более выгодные условия для сделки. Приложение позволяет торговать бумагами как по цене рынка, так и по лимитированным заявкам.

Aton Line. Купить нельзя продать

Оценка****





Несмотря на высокую оценку приложения пользователями Play Market, создается впечатление, что либо это какая-то очень старая версия, либо разработчики так и не закончили его создание. Иначе сложно объяснить крайне узкий выбор доступных инструментов (акции, облигации и ПИФы, расположенные в алфавитном порядке), а также его низкую информативность. Информации и прогнозов по конкретным бумагам вы здесь не найдете. За исключением аналитики компании «Атон», рекомендаций инвесторам не предоставляется. Данные по акциям минимальны (только рыночная информация), а по облигациям приложение предоставляет данные о сроке обращения, размере купона, доходности и НКД. При этом в функциональной части присутствуют существенные недоработки. В частности, не удалось обнаружить функции покупки акций или облигаций.

«АЛОР-Инвестиции». Не для торговли

Оценка***





По факту не является торговым приложением, поскольку позволяет приобретать только инвестиционные продукты компании «Алор»: готовые портфели ценных бумаг. В приложении отображается состав портфелей и их предполагаемая доходность, есть возможность инвестировать в портфель. Данных о котировках акций, облигаций и валют здесь нет.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

