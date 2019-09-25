оденьгахпросто: помогают ли кредитные брокеры плохим заемщикам

«Заплатил кредитному брокеру, а кредит так и не получил» — форумы пестрят подобными жалобами. Как работает кредитный брокер и может ли он помочь «безнадежному» заемщику?

Кредитный брокер — это консультант, посредник между потенциальным заемщиком и заимодателем в лице банка или МФО. В идеале брокер помогает своему клиенту проверить кредитную историю, определить оптимальные условия кредита, подобрать банк и разослать заявки, собрать и правильно оформить необходимые документы, а также дает советы по выбору способа и графика погашения кредита и указывает на подводные камни в договоре.

К кредитным брокерам обращаются две категории заемщиков. Первая — это люди, которые хотят сэкономить время на поиске оптимального предложения и правильном оформлении документов. Брокер должен хорошо разбираться в различиях и нюансах кредитных программ и знать, у кого на рынке лучшая ставка для определенной категории заемщиков. Некоторые брокеры заключают агентские договоры с банками. Однако следует понимать, что речь, как правило, идет не о крупнейших банках. У Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, например, нет партнеров среди кредитных брокеров, они предпочитают работать исключительно напрямую с заемщиком.

Вторая категория клиентов кредитных брокеров более распространенная. Это заемщики, у которых не получается самостоятельно взять кредит. Банки отказывают им из-за наличия открытых просрочек или испорченной кредитной истории. Такие заемщики идут к микрофинансистам или вовсе к «черным» кредиторам, пытаются исправить кредитную историю через специальные программы, которые предлагают банки, или обращаются к кредитным брокерам. Последние, если они работают на легальном поле, могут увеличить шансы на получение ссуды, но никогда не дадут 100-процентной гарантии.



Цена вопроса

Разумеется, кредитные брокеры работают не бесплатно. Многие берут фиксированную предоплату за свои услуги, которая не возвращается или возвращается лишь частично в случае, если клиент так и не смог получить кредит. Другие в качестве платы просят процент от суммы кредита — обычно до 10%, но ценник может доходить и до 20%. Отдельно брокер может выставить счет за заказ отчета из бюро кредитных историй или определение кредитного рейтинга по банковской методике.

Плата за услуги зачастую становится камнем преткновения между кредитными брокерами и потенциальными заемщиками. Клиенты, так и не получившие желаемого займа, зачастую обвиняют в этом брокера и требуют вернуть уплаченную сумму. А затем выясняется, что в договоре прописано: брокер не только не дает гарантии получения займа, но и в случае неудачи не возвращает плату за операционные расходы. Именно поэтому нужно еще на этапе консультации выяснить, как и за что взимается плата и в каком объеме она подлежит возврату, а также внимательно ознакомиться с условиями договора, с прописанными в нем обязанностями сторон.

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Медвежья услуга или реальная помощь плохому заемщику?

В некоторых случаях кредитный брокер может помочь проблемному соискателю кредита. Однако, как правило, речь идет лишь о консультационной поддержке, поскольку напрямую на решение банков брокеры повлиять не могут. «Сейчас их помощь сводится к тому, чтобы помочь клиенту правильно отвечать на вопросы анкеты соискателя, грамотно уходя от вопросов-ловушек, повышая тем самым вероятность получения кредита», — рассказывает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Френкель.

Брокер может подсказать, в чем причина отказов банков — в кредитной истории или справке о доходах. Если проблема в неверных данных в БКИ, брокер может оказать содействие в получении документов, которые опровергают плохую кредитную историю клиента, добавляют в пресс-службе «Росбанк Дом».

Совсем «безнадежному» потенциальному заемщику кредитный брокер вряд ли сможет помочь легальными способами. Если у человека нет регистрации, реального дохода, на нем висит несколько просроченных кредитов, брокер, вероятнее всего, за такое дело даже не возьмется. А если и возьмется, то только чтобы получить с клиента невозвратное вознаграждение.

Как не попасться на уловки брокера-мошенника

Деятельность кредитных брокеров не регулируется законом, поэтому на этом поле орудует множество мошенников. Они готовы «помочь» потенциальному заемщику с любой кредитной историей, но сотрудничество с ними чревато не только потерей денег, но и дискредитацией кредитной истории и занесением в банковский черный список. При выборе брокера нужно обратить внимание на следующее:

Легальный посредник не дает 100-процентной гарантии получения кредита.

Хороший брокер действует только законными методами и никогда не предложит подделать документы или дать банку взятку. Это чревато уголовным делом.

Плохим сигналом может стать недавняя регистрация в качестве юрлица. Хорошим признаком будет наличие сертификата Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов.

Если посредник предлагает очень привлекательные условия кредитования, но в банке подобные варианты отсутствуют — это признак мошенника.

Прежде чем обращаться к кредитным брокерам, можно самостоятельно узнать свой кредитный рейтинг и вероятность одобрения через «Мастер подбора кредитов» Банки.ру.

