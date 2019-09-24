Доходность с препятствиями. Куда инвестировать в условиях снижающихся ставок

Российская экономика вступила в эпоху дешевеющих денег. Что делать со сбережениями в условиях снижающихся ставок по вкладам и риска очередного кризиса и девальвации рубля?

Неизвестно, стимулирует ли сентябрьское понижение ключевой ставки бизнесменов активнее инвестировать в собственное производство, однако для инвесторов это важный сигнал, говорящий о том, что время высоких доходностей уходит. Еще в апреле — мае доходность ОФЗ была выше 8%, а сейчас многие выпуски торгуются ниже 7%. Ставки по вкладам также вернулись к прошлогоднему уровню — средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым депозитам опустилась с начала года на 0,8 процентного пункта. В четверг, 19 сентября, о снижении ставок по депозитам объявил главный игрок на рынке вкладов — Сбербанк.

Выгодных предложений банков на рынке будет все меньше, говорят эксперты, тем более что новое снижение ставки ЦБ не за горами. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может снизить ключевую ставку на одном из трех следующих заседаний, ближайшее из которых состоится в конце октября. Этому способствуют снижающиеся темпы инфляции: по итогам августа Росстат объявил даже о снижении цен на 0,2%. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция может составить 4—4,5%. По оценке аналитика «Открытие Брокера» Андрея Кочеткова, до конца года ставка ЦБ может опуститься до 6—6,25%. «Возможно, что понадобятся и более сильные меры, если риски инфляции сменятся рисками дефляции», — не исключает он.

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Что делать с вкладом

Вклады со ставками выше 7% еще можно найти даже в банках из топ-30. Однако таких ставок все меньше, и действуют они, как правило, в рамках акций или специальных предложений.

Управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов уверен, что сейчас лучше открывать вклады на длительный срок (год и более), чтобы зафиксировать действующие условия. Такая точка зрения не лишена оснований, ведь большинство экспертов уверены, что доходность вкладов будет падать и дальше. По оценке директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, к концу года средняя ставка по вкладам до года (без учета Сбербанка) может снизиться до 5,9—6,1%.

С другой стороны, любой внешний шок может привести к резкому развороту политики ЦБ, и доходности вновь поползут вверх. Как это, собственно говоря, и случилось в конце прошлого года, когда регулятор дважды поднимал ключевую ставку. Поэтому если вы ждете кризиса, то, как вариант, стоит диверсифицировать свои сбережения, разложив их по вкладам с разными сроками, считает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.

Сколько могут принести облигации

Одним из самых прибыльных активов сейчас могут стать облигации. «В текущих условиях облигации способны не только принести купонный доход, но и вырасти в цене благодаря общему снижению уровня ставок. При этом, исходя из текущей ситуации на рынке, не стоит ожидать от рынка облигаций двузначных уровней доходности, однако и риски здесь невысокие», — указывает аналитик компании «Газпромбанк — Управление активами» Дмитрий Турмышев. И хотя ОФЗ сопоставимы по доходности с вкладами, инвестор может заработать дополнительно 3—4 п. п., если ЦБ продолжит снижать ставку. По расчетам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, если ключевая ставка снизится на 25 базисных пунктов, то цена десятилетних ОФЗ вырастет на 1,8 п. п. А при снижении ключевой ставки на 50 б. п. — уже на 3,6 п. п. Таким образом, по его оценкам, прибыль инвестора в десятилетние ОФЗ через год может составить до 10% годовых.

Помимо государственных облигаций, которые считаются наиболее надежными, инвестору особенно стоит обратить внимание и на корпоративные выпуски компаний с госучастием, которые могут принести доходность 7,2—7,5%. Если инвестор готов взять на себя дополнительный риск, то можно также вложить средства в стабильные компании второго эшелона или банковские бумаги. В частности, текущая доходность трехлетних бондов Тинькофф Банка — 8,4% годовых, Альфа-Банка — 8%, более высокую доходность дают облигации строительных компаний: до 9—11% годовых. Помимо риска дефолта, инвестор также может потерять деньги в случае кризиса и резкого роста ставок, поэтому большинство экспертов, опрошенных порталом Банки.ру, рекомендуют покупать бумаги, срок погашения которых наступит не позднее чем через 3—5 лет.

Золото подорожает? А если нет?

Однозначного ответа здесь нет, все зависит от срока, который рассматривает инвестор. C начала года золото уже сильно поднялось в цене — на 12% до 1 510 долларов за тройскую унцию. Соответственно, резко выросли и котировки золотодобывающих компаний. Скажем, стоимость акций «Полюса» за три последних месяца поднялась на 33%, котировки биржевого фонда FXGD в августе скакнули на 15%. Однако с начала сентября тренд начал меняться. По словам инвестиционного консультанта «БКС Премьер» Яна Мельничука, сейчас напряжение на рынке спало, США и Китай снова сели за стол переговоров, а ЦБ большинства стран перешли к циклу снижения ставок, чтобы поддержать свои экономики. «Это меняет рыночную конъюнктуру и дает надежду, что замедления удастся миновать. В таких условиях золото теряет свою привлекательность и может оставаться на текущих уровнях достаточно продолжительное время», — считает он.

Но с уверенностью сказать, что рецессии удастся избежать, нельзя. Многие полагают, что она наступит если не в следующем году, то через год-два — точно. «Мировая экономика находится в поздней стадии экономического цикла. В таких условиях наиболее привлекательными будут вложения в защитные активы, такие как долларовые облигации надежных эмитентов и золото», — считает стратег Сбербанка Юрий Попов. Такой же точки зрения придерживается и вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, который полагает, что в условиях снижающихся процентных ставок вложения в золото могут принести хорошую доходность. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе стоимость унции может обновить исторический максимум, дойдя до 1 900 долларов.

Дивидендные акции: что покупать

Альтернативой депозитам и облигациям могут стать акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды. На российском рынке сейчас можно найти бумаги с дивидендной доходностью 8—10% и даже 12—15%. По мнению аналитика «Финама» Сергея Дроздова, среди бумаг крупных эмитентов наиболее перспективными могут стать, например, акции «Татнефти» и «Газпрома». В частности, руководство «Газпрома» обещало, что в перспективе 2—3 лет компания начнет платить акционерам до 50% от чистой прибыли. Сейчас этот показатель составляет 20%. В числе других акций, которые могут принести их владельцу неплохую дивидендную доходность, эксперты называют бумаги «Норильского никеля» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза». По словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, если речь идет о вложениях сроком не на год-два, то стоит обратить внимание и на бумаги «ЛУКОЙЛа», Сбербанка и МТС. «Хотя у них дивидендная доходность пониже, но это в любом случае надежные вложения сроком не на один год», — говорит она.

Однако, советуют эксперты, во-первых, инвестору сейчас, возможно, стоит подождать более удобного момента для покупки акций, многие из которых находятся на годовых максимумах, а во-вторых, стоит иметь в виду риск отрицательной переоценки акций в случае общего негативного движения фондового рынка. «Поэтому формально высокая дивидендная доходность в настоящий момент может привести к нулевому или даже отрицательному финансовому результату в случае резкого падения акций», — предупреждает Дмитрий Турмышев.

Выгодны ли доллары и евро?

Из-за снижения ставок по депозитам вложения в валюту становятся все более бессмысленными, если речь идет о кратковременном размещении денег. Евро банки берут все менее охотно, а доходность таких вкладов не превышает 0,5—0,8%. Ставки по вкладам в долларах выше (отдельные банки готовы разместить у себя доллары под 2,5—3%), однако это не покрывает даже официальную инфляцию, а кроме того, в случае укрепления рубля, предупреждает Андрей Кочетков, можно легко оказаться в минусе.

Впрочем, это не значит, что инвестору стоит полностью отказаться от покупки валюты, особенно в моменты укрепления рубля. Ведь фундаментально наша национальная валюта имеет более слабые позиции по отношению к доллару и продолжает зависеть от цен на нефть, отмечает Мельничук. По прогнозам Минфина, в течение пяти лет стоимость доллара может вырасти до 75 рублей при средних ценах на нефть 55 долларов за баррель.

Недвижимость: инвестиции или аренда?

Недвижимость — надежное вложение капитала, но на высокий доход лучше не рассчитывать. По данным портала IRN.RU, с начала года индекс стоимости жилья в Москве вырос на 1,7%. Дальнейший рост цен под вопросом: единственным фактором, который способен поддержать цены, может быть снижение ипотечных ставок. Антон Павлов из Абсолют Банка не исключает, что в ближайшее время на волне интереса граждан к защитным активам цены могут немного подрасти. «Однако здесь важно правильно выбрать объект. Лучший вариант — покупать качественное комфортное жилье в районах с развитой инфраструктурой. Старые и изношенные объекты могут, наоборот, потерять в цене», — считает банкир.

Сдача жилья в аренду может быть более выгодной, но и здесь, по расчетам экспертов, уровень доходности не превышает 8% в год. И это при условии, что проект окажется удачным и на него будет высокий спрос со стороны нанимателей. Кроме того, напоминает Кочетков, частая смена арендаторов приводит к тому, что владелец недвижимости сталкивается с периодами отсутствия прибыли, а также необходимостью проведения текущего и капитального ремонта.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru