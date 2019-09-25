Вписали цифру. Убьют ли цифровые карты классический пластик?

Все больше банков начинают выпускать через свои мобильные приложения моментальные цифровые карты. Они полностью функциональны и интегрируются в любые pay-сервисы. Неужели пластику приходит конец?

Увидел предложение — кликнул — идентифицировался — получил карту на мобильный — расплатился в магазине. Все чаще появляется возможность оформить банковскую карту именно так — цифровым путем. Многие банки предлагают своим клиентам сделать это через мобильные приложения, причем зачастую выпуск карты производится практически моментально. Таким образом можно оформить не только дебетовые, но уже и кредитные карты.

В отличие от предшественницы, так называемой виртуальной карты, которой можно было разве что расплатиться в Интернете или осуществить денежный перевод, новые цифровые карты обладают всем функционалом полноценного банковского пластика. Такую карту в том числе можно поместить в платежные приложения Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и сразу же начать ею пользоваться, не заходя в офис банка за физической картой. Впрочем, если очень хочется, то за ней можно и зайти — лишним пластик пока точно не будет.

«Виртуальные карты, на наш взгляд, уже отмирают и не имеют будущего, поскольку используются исключительно для оплаты покупок в Интернете, — прогнозирует директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. — За цифровыми картами, наоборот, будущее, так как платежные карты давно перешли в смартфоны и часы. Цифровая карта полнофункциональна и обладает всеми возможностями карты без пластикового носителя. По нашим прогнозам, через три года цифровые карты будут занимать более 50% всего карточного рынка».

Дебет — кредит

На сегодняшний день многие крупные кредитные организации выпускают через свои мобильные приложения цифровые карты. Пока преимущественно дебетовые — такие карточки есть, например, у «Русского Стандарта», Альфа-Банка, Тинькофф Банка, МТС Банка, Росгосстрах Банка и ряда других.

Но есть и цифровые кредитки. Например, в начале сентября возможность моментально оформить и выпустить одну из трех кредитных карт в мобильном и интернет-приложении предоставил своим клиентам Почта Банк. «При входе в мобильное приложение клиент увидит персональное предложение по кредитной карте в виде stories, в котором он может выбрать размер кредитного лимита, — объясняют в банке. — Заполнив специальную форму, он подписывает договор с помощью кода из СМС-сообщения. Карта моментально станет доступна в приложении, и ее сразу можно начать использовать. В приложении также можно получить реквизиты карты, например, для оплаты в Интернете».

Еще раньше, в прошлом году, предлагать клиентам предодобренные кредитки через свое приложение начал Альфа-Банк. Банк «Хоум Кредит» оформляет виртуальные карты рассрочки «Свобода». Банк «Ренессанс Кредит» начал выпускать цифровые кредитные карты несколько месяцев назад, сегодня объем их эмиссии составляет несколько тысяч. Выпускают такие карточки Тинькофф Банк, МТС Банк.

Кроме того, многие крупные кредитные организации планируют выпускать цифровые кредитки в ближайшее время. Например, ВТБ до конца текущего года начнет предлагать пользователям своего интернет-банка и мобильного приложения дебетовую карту, в начале будущего года — кредитную. Ближе к концу текущего года начнет выпускать цифровую кредитную карту банк «Русский Стандарт».

Есть такие планы и у «Открытия». По словам начальника управления кредитных карт банка Федора Портных, до конца года кредитная организация предложит своим клиентам в цифровом виде все карты из активной продуктовой линейки.

Готовится к выпуску таких карт и Росгосстрах Банк. «В рамках новой бизнес-стратегии банк сосредоточился на обслуживании клиентов-автомобилистов, и сейчас линейка продуктов активно дорабатывается с учетом их потребностей, в том числе в направлении кредитных услуг, — говорит директор по развитию розничного бизнеса кредитной организации Марина Дембицкая. — В 2020 году мы планируем запуск предодобренного кредитного предложения на базе цифровой карты».

Эта удобная «цифра»



Участники рынка отмечают, что цифровые карты весьма востребованы клиентами. Марина Дембицкая считает, что их популярность будет расти — в связи с удобством оформления, получения и использования такого продукта в Интернете и через каналы дистанционного обслуживания. «Также такой формат предоставления продуктов в удаленном режиме привлекателен и для банка: значительно сокращаются издержки на изготовление пластика и операционные расходы по выдаче и обслуживанию», — указывает она.

На фоне растущей популярности использования pay-сервисов обращение пластика будет сокращаться, полагает член правления Почта Банка Павел Тулубьев. «Ведь это действительно быстро, удобно и безопасно. А телефон всегда с собой, и нет необходимости носить кучу карт. По нашим оценкам, в ближайшие два года 20—40% оформляемых карт будут цифровыми, и в дальнейшем их доля будет только расти», — подчеркивает он.

Использование цифровых карт в первую очередь зависит от возможностей смартфонов клиентов, уточняют в пресс-службе банка «Хоум Кредит». Для этого устройства должны поддерживать функцию бесконтактной оплаты. «Мы видим, что число клиентов с такими смартфонами растет: если в прошлом году таких было 30%, то сейчас уже 52%», — указывают в банке.

«Гонка» за клиентом

Вполне возможно, что в обозримом будущем банки смогут предлагать цифровые кредитные карты не только своим действующим клиентам, но и людям «с улицы».

«Чтобы открыть счет клиенту «с улицы», его нужно идентифицировать, — напоминают в Тинькофф Банке. — Согласно законодательству, для этого необходимо либо провести встречу с клиентом, в ходе которой отдать ему карту, либо идентифицировать его через Единую биометрическую систему (ЕБС)».

«Вопрос лишь в том, когда это произойдет, — добавляет начальник управления кредитных карт банка «Открытие» Федор Портных. — Во многом это будет зависеть от динамики развития биометрии и скорости накопления слепков данных».

По мнению вице-президента по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимира Кудряшова, возможность выпуска цифровых кредиток клиентам «с улицы» не гипотетическая, все уже случилось де-факто. «Если говорить о российском рынке, то в рамках поступательного развертывания функционала ЕБС, позволяющего проводить удаленную идентификацию клиентов, а также роста популярности смартфонов, агрессивной политики международных платежных систем по продвижению платежных сервисов с использованием технологии NFC, появления парка банкоматов с поддержкой NFC и ужесточающейся конкуренции между кредитными организациями в эту «гонку» уже активно включились и будут включаться практически все, кто занимается или планирует заняться банковской розницей», — подчеркивает он.

Говоря о международном опыте, Владимир Кудряшов напомнил об инициативе Apple Card, которая в том или ином виде в ближайшие годы будет масштабироваться, в том числе и на территорию России.

А как же пластик?

В опрошенных Банки.ру кредитных организациях отмечают, что цифровые карты действительно начинают теснить пластик, однако физическим картам еще предстоит длинная и счастливая жизнь в наших кошельках.

«В крупных городах многие клиенты уже на данном этапе не носят с собой физический пластик, а рассчитываются с помощью мобильных устройств. В дальнейшем, считаем, такой тренд сохранится, и использование физического пластика будет сокращаться, — говорит исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский Стандарт» Ростислав Яныкин. — Но пластик, как формфактор, будет еще достаточно долго существовать в наших кошельках, как и наличные деньги. Хотя и будет эволюционировать, и цифровая карта — один из вариантов эволюции».

В целом доля физического пластика будет сокращаться, а цифровых карт — расти, полагают в Тинькофф Банке. Еще несколько лет назад, уточняют в пресс-службе кредитной организации, было распространено мнение о том, что «пластик скоро умрет», однако он до сих пор существует. «Во многом будущее пластика зависит от того, насколько быстро будет заполняться ЕБС», — отмечают в банке.

Живее всех живых

Цифровые карты, конечно, выгодны: банку не нужно тратиться на выпуск карты, ее доставку, нести операционные расходы. Однако в опрошенных Банки.ру кредитных организациях заверили, что насильно загонять держателей карт в «цифру» не планируют. «В текущей ситуации банк скорее потеряет клиентов, чем сэкономит, так как физический пластик все еще является наиболее популярным способом оплаты», — уверен Федор Портных из «Открытия».

Гипотетически банк, конечно, может сэкономить пару евро на выпуске одной карты, считает Марина Дембицкая из Росгосстрах Банка, но сценарий полного отказа от физического пластика скорее относится к будущему, нежели отвечает реальным потребностям клиента. «Банковская карта — единственный тактильный продукт, связывающий клиента с банком, — поясняет она. — Сомнительно, что клиенты готовы сейчас полностью от него отказаться. К тому же не стоит забывать о все еще низком уровне общей финансовой грамотности населения».

Такого же мнения придерживается и Павел Тулубьев из Почта Банка, указывая, что выдача цифровой карты — это экономически более выгодная и менее затратная для кредитной организации модель. «Однако полный отказ от физического пластика — это вопрос будущего, когда повсеместно будет создана необходимая для этого инфраструктура: банкоматы, терминалы с соответствующими функциями», — заключает он.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru

