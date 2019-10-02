оденьгахпросто: можно ли получить кредит без справки о доходах?

С введением показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитные организации ужесточают условия выдачи займов. Можно ли будет получить кредит без справки 2-НДФЛ и что для этого нужно сделать?

Что делать, если срочно понадобились деньги, а подтвердить доход справкой 2-НДФЛ невозможно? Это может случиться с фрилансером, безработным и любым человеком, временно потерявшим доход. Сразу оговоримся: все зависит от ситуации и от конкретного заемщика. Но в любом случае при первом знакомстве с банком от вас обязательно потребуют паспорт и СНИЛС (свидетельство государственного пенсионного страхования). Если вы уже являетесь банковским клиентом, СНИЛС может и не понадобиться.

Ипотека: трудовая книжка как условие

Банки заинтересованы в выдаче ипотечных кредитов, поскольку это долгосрочный продукт, который имеет качественный залог — жилье. Поэтому именно при выдаче ипотечных кредитов банки готовы идти навстречу и рассматривать все источники доходов. Для заключения сделки помимо заявления-анкеты на оформление кредита, как правило, требуются паспорт, заверенная копия трудовой книжки и документ, подтверждающий доход. Что касается последнего пункта, это может быть не только справка по форме 2-НДФЛ, но также справка по форме банка. Правда, заполнить ее должен работодатель. Поэтому наличие официальной работы для получения ипотеки является обязательным условием.

Так, в Абсолют Банке (специализируется на ипотеке) подчеркнули, что кредитная организация не предоставляет ипотечные кредиты гражданам, не имеющим источника доходов. Банк также рассматривает альтернативные и дополнительные источники доходов клиента — например, от сдачи имущества в аренду, прибыль при инвестировании и вложении средств, пенсии. Но в рамках любой программы кредитования для учета данного вида дохода клиента потребуются подтверждающие документы. В частности, для подтверждения дохода от сдачи недвижимости нужно предоставить договор аренды, правоустанавливающие документы, а также налоговую декларацию при ее наличии. Если заемщик сумеет с помощью этих документов доказать источник доходов, то банк не вводит никаких ограничений по сумме кредита и не делает дополнительной надбавки к процентной ставке.

Впрочем, другие кредитные организации выдают ипотечные кредиты без подтверждения дохода: получить их можно при значительном первоначальном взносе — 30—40%.



Потребкредиты: все индивидуально

Банки признаются, что осуществляют все более консервативную политику по выдаче кредитов. Самые понятные для них заемщики — это зарплатные клиенты, ведь движение денежных средств по счетам в этом случае четко отслеживается. На втором месте — официально трудоустроенные.

Например, зампред правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина указывает, что банк отдает предпочтение официально трудоустроенным клиентам с подтвержденным доходом. «Однако способы получения и подтверждения дохода могут быть разными. Для рассмотрения банком заявки от официально нетрудоустроенного клиента необходимы документы, подтверждающие альтернативный источник дохода, например получение дивидендов, доход от предоставления аренды и другие», — отметила она.

«Мы выдаем кредиты клиентам, у которых есть официальная работа по найму со стажем не менее трех месяцев, самозанятым и индивидуальным предпринимателям, которые декларируют свои доходы, а также неработающим пенсионерам. Остальные клиенты кредит получить не смогут», — рассказали в Хоум Кредит Банке. При подаче кредитной заявки в «Хоум Кредит» необходимо предоставить документы, подтверждающие официальный доход, — помимо 2-НДФЛ, это может быть справка по форме банка.

Чтобы получить потребкредит без обеспечения в Сбербанке, достаточно паспорта и документа о регистрации по месту жительства, рассказали в кол-центре кредитной организации. Правда, если заемщик не является клиентом банка и не может представить справку 2-НДФЛ, максимальная сумма кредита будет ограничена.

В банке «Русский Стандарт» для получения потребительского кредита потребуется представить паспорт гражданина РФ и второй идентифицирующий документ на выбор клиента (действующий загранпаспорт на имя клиента, СНИЛС, водительское удостоверение с неистекшим сроком действия, пенсионное удостоверение или справка территориального органа Пенсионного фонда о страховом стаже застрахованного лица и размере получаемой им пенсии). Только по результатам рассмотрения заявления о предоставлении потребкредита банк определяет необходимость дополнительного предоставления заемщиком других документов.

Если у клиента есть депозиты в Транскапиталбанке (ТКБ) и он хочет взять в нем кредит, то банк при выдаче учтет доходы от получаемых процентов и депозитов. Также ТКБ рассматривает доходы от операций с ценными бумагами, продажи недвижимости, отраженные в справке 3-НДФЛ, пояснила директор департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова. Правда, она указывает, что это единичные случаи, которые рассматриваются банком индивидуально.

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Пенсия как гарантия

Клиенты, достигшие пенсионного возраста, относятся банками к категории надежных заемщиков. Более того, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала 2019 года российские банки выдали клиентам в категории старше 60 лет на 15—20% больше кредитов, чем год назад. По данным бюро «Эквифакс», средний размер потребкредитов для пенсионеров составляет 95 тыс. рублей.

Представители банков указывают, что основной плюс для заемщиков пенсионного возраста — отсутствие необходимости подтверждения занятости. «Для получения «Пенсионного кредита» в нашем банке достаточно пенсионного удостоверения и выписки с банковского счета владельца о перечислении пенсии либо справки из Пенсионного фонда РФ о назначении пенсии и ее размере», — поясняет Наталья Белякова. В Совкомбанке для того, чтобы взять кредит «Пенсионный плюс», также необходимы паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение установленного образца либо справка из ПФР, подтверждающая статус пенсионера. Для клиентов пенсионного возраста пенсионное удостоверение либо справка из ПФР не обязательны, вместо него можно подать другой документ по согласованию с банком.

МФО: быстро, но дорого

Клиенты, которым банки отказывают в выдаче кредита, могут обратиться в микрофинансовую компанию (МФК). В данном случае справка 2-НДФЛ не понадобится. «Мы ориентируемся на множество данных, собираемых автоматически из разных источников и агрегируемых специальной скоринговой моделью», — комментирует Сергей Весовщук, операционный директор группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Быстроденьги», МФК «Турбозайм»). Правда, ставки у микрофинансовых компаний серьезно отличаются от банковских.