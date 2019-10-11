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Возможность украсть деньги с карты с помощью фальшивого терминала — она существует?

В разных СМИ время от времени всплывают истории об опасности того, что мошенники с фальшивыми терминалами могут бесконтактным способом похищать у людей деньги с карт. Игорь Голдовский уверен, что мошенникам мало интересен такой способ.

«С расстояния 40—50 сантиметров при определенной модернизации терминала возможно инициировать операцию по бесконтактной карте без авторизации ее держателя. Но важно понимать, что сам терминал, с помощью которого мошенники собираются похищать средства, должен быть зарегистрирован в банке — участнике платежной системы, а сам магазин, к которому приписан терминал, должен иметь счет в банке, — объясняет он. — Без наличия счета мошенники не смогут получить средства, которые якобы заплатили магазину-мошеннику держатели тех бесконтактных карт. Как уже выше отмечалось, размер бесконтактной трансакции без верификации держателя карты ограничен лимитом (в Visa в России он недавно был увеличен до 3 тыс. рублей, во всех остальных системах составляет 1 тыс. рублей. — Прим. ред.). У нас в стране подавляющее большинство трансакций выполняется в онлайновом режиме с авторизацией у банка-эмитента. Поэтому сразу срабатывают процедуры управления рисками на стороне банка — эмитента карты.

Кроме того, даже если бы списание средств произошло таким образом, у мошенника все равно не будет даже возможности получить деньги, ведь терминал, с помощью которого могут совершаться такие попытки мошенничества, как рассказывают в некоторых СМИ, должен быть зарегистрирован за конкретным магазином, который обслуживает конкретный банк».