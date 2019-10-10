​Девальвация доллара: миф или реальность

Американская экономика замедляется и побуждает власти прибегнуть к испытанному методу — количественному смягчению. Приведет ли это к ослаблению доллара и как будут чувствовать себя другие валюты?



Кому нужен слабый доллар

Чем больше тревог у инвесторов относительно дальнейшего роста мировой экономики, тем громче звучат голоса тех, кто предрекает проблемы американской валюте.

На прошлой неделе аналитики сразу двух европейских банков объявили о начале эпохи «слабого доллара»:



ФРС может начать очередную программу количественного смягчения, то есть начать печатать доллары, снизить их дефицит и «разогреть» экономику. Дефицит долларов связан прежде всего с гигантским объемом госдолга. «В мире накоплено 240 трлн долларов долга, преимущественно в валюте США, из-за чего все категории активов становятся функцией ликвидности американского доллара и направления его движения», — отмечает в обзоре директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. И делает вывод: у ФРС просто нет иного выхода, кроме как печатать доллары. В случае наступления рецессии в американской экономике привлекательность бумаг компаний из США для инвесторов может снизиться. Несмотря на тревожные сигналы, S&P 500 находится на максимальных за пять лет значениях. Доверие инвесторов к США как надежной гавани ослабевает, тем более что это сопровождается политическими рисками (импичмент Трампа). Такой точки зрения придерживается глава валютной стратегии Commerzbank Ульрих Лейхтман.

Оснований для того, чтобы порассуждать о конце тирании доллара, у экспертов сейчас хватает с избытком. В сентябре индекс производства ISM в промышленном секторе США упал до 47,8 пункта. Это самое низкое значение за последние десять лет. Кроме того, согласно недавнему отчету ФРС, сокращается и число новых рабочих мест. На этом фоне монетарные власти США уже начали накачивать экономику деньгами, выдавая кредиты РЕПО под залог облигаций и ипотечных бумаг. С 12 сентября по 3 октября баланс ФРС вырос на 185,8 млрд долларов, подсчитали в агентстве Bloomberg. Пока объявлено, что программа смягчения будет действовать до 4 ноября, однако многие считают, что это только начало. По оценке аналитиков Nordea, ежемесячные вливания в экономику могут составить 10—15 млрд долларов, в JP Morgan прогнозируют ежемесячную эмиссию американской валюты на уровне 17 млрд долларов.

«Если американские финансовые власти предпримут попытку ограничить рост стоимости доллара, то валюты развитого мира (G10) могут укрепиться», — считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Аналитик General Invest Михаил Смирнов указывает, что на поведение американской валюты также будет влиять и политика ФРС по снижению ставки. «Следующее заседание ФРС назначено на конец октября — при снижении ставки на 0,25 реакция рынка может быть умеренной, так как это уже во многом учтено в цене. При снижении ставки на 0,5 можно ожидать ощутимого падения доллара», — написал он в комментарии.

Девальвация неизбежна

Означает ли все это, что падение доллара неизбежно приведет к укреплению других валют? И здесь не все так просто. Чтобы, например, начал укрепляться евро, также нужен рост экономики и сильная позиция регулятора. Однако ЕЦБ в сентябре снизил ставку до нового исторического минимума (-0,5%) и объявил о запуске программы количественного смягчения на сумму 20 млрд евро в месяц. Проблемы Европы осложняет геополитика: переговоры британского премьера Бориса Джонсона по Brexit зашли в тупик. Европейские СМИ пишут, что вариант «жесткого» выхода из Евросоюза становится все реальнее. Это может сильно пошатнуть позиции как британского фунта, так и евро. Исключение — швейцарский франк, который инвесторы традиционно рассматривают в качестве защитной валюты.

Еще меньше шансов укрепиться у китайского юаня. Власти Поднебесной периодически девальвируют свою валюту, чтобы поддержать экономику, работающую на экспорт. В августе глава Белого дома открытым текстом обвинил Китай в валютных манипуляциях. Тогда Народный банк Китая опустил курс ниже 7 юаней за доллар. Примерно такое же соотношение было в кризис 2008 года. За последний год юань подешевел к доллару на 14%, что, в частности, привело к потерям ЦБ, который регулярно покупает китайскую валюту в резервы.

«Главные конкуренты — Китай и ЕС — чувствуют себя хуже, чем США. В ЕС рост ВВП упал до 1,2%, несмотря на низкие ставки, и уровень безработицы высок. ЕЦБ, скорее, пойдет на ослабление евро, той же стратегии может придерживаться Китай», — констатирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Еще меньше шансов на укрепление у российского рубля, курс которого, во-первых, сейчас сильно коррелирует с ситуацией на нефтяном рынке, а во-вторых, продолжает зависеть от спроса инвесторов на ОФЗ. «Рубль и другие развивающиеся рынки, безусловно, будут получать поддержку от роста ликвидности в еврозоне. Однако она вряд ли приведет к заметному укреплению валют в том случае, если в результате переговоров между США и Китаем стороны не придут к каким-то значимым договоренностям», — считают экономисты банка «Открытие» Максим Петроневич и Алексей Тихонов. Кроме того, указывают они, опасения по поводу начала программы количественного смягчения в США пока безосновательны: ведь в августе — сентябре Минфин разместил гособлигации, абсорбировав таким образом порядка 170 млрд долларов.

На днях председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что действия регулятора не стоит рассматривать как количественное смягчение. Покупка краткосрочных гособлигаций США — это способ гарантировать стабильность на рынке долларовой ликвидности в банковском секторе. Таким образом, можно сделать вывод, что влияние действий ФРС на котировки рисковых активов не будет значительным, поэтому не окажет поддержки валютам развивающихся стран, в том числе и рублю.

Во что вкладывать

А вот рост цен на нефть действительно способен поддержать рубль. И это чуть ли не основной позитивный фактор для нашей валюты сейчас. «К этому может привести, теоретически, масштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке. Без подобного форс-мажора, в условиях торговых войн и замедления мировой экономики у нефти нет причин существенно дорожать», — рассуждает старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. Антиправительственные выступления в Ираке, возможное повторение ситуации с атакой дронов на нефтяную структуру — все эти события могут повысить стоимость барреля.

Однако, по мнению большинства экспертов, в ближайшее время рубль, скорее, ожидает ослабление. Данные EPFR Global свидетельствуют о продолжающемся оттоке капитала из российских активов. «Россия является неотъемлемой частью EM и, соответственно, также страдает от ухудшения отношения инвесторов», — говорится в обзоре BCS Global Markets. По словам Ващенко, рубль сейчас поддерживается за счет ожиданий инвесторов снижения ставки ФРС и обещаний ЦБ снизить ставку в будущем. «Это удерживает инвесторов от масштабных продаж ОФЗ. Но, если курс достигнет 66 рублей за доллар, инвесторы начнут задумываться о том, чтобы увеличить позиции в валютных облигациях и сократить — в рублевых», — уверен он. О росте курса до 66 рублей говорят и аналитики Промсвязьбанка. «При сегодняшних ценах на нефть и ключевых макропоказателях равновесный курс пары доллар/рубль расположен ближе к отметке 66 рублей за доллар, поэтому в ближайшие пару месяцев ожидаем умеренного давления на позиции российской валюты», — говорит главный аналитик банка Михаил Поддубский.

Даже если рубль получит поддержку, то его укрепление будет незначительным и кратковременным. И отказываться от вложений в долларовые активы в угоду другим валютам — ошибка, считают эксперты. Ведь в случае глобального кризиса доллар наравне с золотом сможет выступить в роли защитной валюты. А чтобы доллары приносили доход, можно воспользоваться депозитом (ставки здесь в отличие от вкладов в евро положительные) или купить еврооблигации. Как это сделать, можно прочитать здесь. Альтернативный вариант, по словам аналитика «Открытие Брокера» Андрея Кочеткова, это покупка дивидендных акций, например американского индекса дивидендных аристократов, который исторически показывает более сильную динамику, чем S&P 500. «В последнем случае мы не только обеспечим себя дивидендным доходом, но и защитим накопления от девальвации валюты», — говорит он.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru