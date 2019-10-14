Потрудитесь расплатиться. Коллекторы предложили должникам новый способ заработать

Около 18% неплательщиков по кредитам жалуются на потерю дохода. «Дочка» Сбербанка предлагает своим должникам обучать роботов — это поможет заработать деньги и закрыть долги.

Дочерняя компания Сбербанка «Актив Бизнес Консалт» (АБК), созданная в 2013 году как коллекторское агентство, в середине сентября разработала и запустила проект Elementary, позволяющий должникам зарабатывать деньги и погашать долг. Об этом рассказал, выступая на форуме лидеров рынка взыскания, генеральный директор компании Дмитрий Теплицкий. По его словам, должники участвуют в развитии речевых технологий, которыми уже несколько лет активно занимается компания. В течение двух недель с момента запуска проекта в нем зарегистрировались 200 человек.

«Если у нашего должника непростое финансовое положение, он потерял работу, то мы даем ему возможность решить эту проблему, — объяснил он Банки.ру. — Он может зарегистрироваться на нашем сайте и начать работать. Для этого нужны только компьютер с выходом в Интернет и телефон. Скоро у нас будет мобильная версия и работать можно будет с планшета или смартфона».

Звонкая монета в кармане

Сейчас платформа работает для клиентов из цессионного портфеля АБК. Средняя сумма долга составляет 25 тыс. рублей (минимум — 1,5 тыс., максимум — 150 тыс. рублей). Доход должников, согласившихся участвовать в проекте, зависит от количества и сложности отработанных кейсов. За один час можно заработать от 50 до 300 рублей. «Чем чаще и дольше должник у нас работает, чем выше его уровень, чем качественнее он выполняет задания, тем выше оплата, — говорит глава АБК. — Изначально мы планировали просто списывать долг. 100 рублей заработал — 100 рублей вычли из долга. Но такая схема неэффективна, поскольку любому человеку нужна звонкая монета в кармане, которая мотивирует гораздо больше, чем просто прощение долга. Людям важно получить физические деньги, на которые можно что-то купить. Именно поэтому из каждых заработанных 100 рублей 50 идет в счет погашения долга, а 50 мы выплачиваем пользователю».

В АБК считают такой заработок «не самыми маленькими деньгами». «Давайте посчитаем: в среднем 100 рублей в час — это 800 рублей за восьмичасовой рабочий день. За 24 рабочих дня можно заработать уже на старте свыше 19 тысяч рублей. А если работать профессионально и выходить на более сложные кейсы, можно получать и по 300 рублей в час, увеличив заработок в три раза», — подсчитывает Теплицкий.

Робот без человека работать не может

Как рассказал Банки.ру IT-директор АБК Сергей Марков, должникам, согласившимся участвовать в проекте, предлагается на платформе компании выполнять разметку данных. «Например, они оценивают качество синтеза речи: мы даем им на прослушивание короткие фрагменты синтезированной речи и просим поставить оценку, — объясняет он. — Для нас важно, чтобы подобные оценки дали как можно больше людей с разными вкусами. Это поможет нам выбрать наиболее удачные варианты синтеза, а также попробовать построить модель, которая будет предсказывать, какому человеку какой голос нравится».

Также в АБК для должников есть задачи по разметке звуковых файлов: человеку дается звуковой фрагмент, который он должен прослушать и записать текстом то, что услышал. «Это необходимо для нашей системы распознавания речи. Увеличение массива подобных размеченных данных позволяет значительно повысить качество распознавания устной речи», — продолжает Марков.

Также в Elementary есть задачи по распознаванию пола и возраста человека. Должников просят наговаривать какие-то фразы, а затем указывать свой пол и возраст. Таким образом робот учится распознавать эти параметры на большом количестве образцов речи разных людей. «Количество задач даже по этим трем направлениям огромное, и именно на таких массивах данных, собранных от разных людей, основывается все современное глубокое обучение», — указывает IT-директор АБК.

«Сейчас синтез речи и все, что связано с речевыми технологиями, переживает настоящую революцию. Компании вкладывают в развитие этого направления колоссальные ресурсы, и в выигрыше останутся те, кто будет обладать большими массивами правильно размеченных данных, — считает Теплицкий. — Голосовые коммуникации в нашем бизнесе все больше переходят к роботам. Но робот без человека не может работать: он ошибается, и ему необходимо показать где».

«Эта история позволяет нам в равной степени совместить эффект для бизнеса и развития технологий, а также помочь гражданам решить их проблемы с просроченной задолженностью», — добавляет Марков.

По пути Amazon и «Яндекса»

В мире уже существуют площадки, на которых можно зарабатывать деньги за разметку данных, — например, Amazon Mechanical Turk или похожий проект «Яндекс.Толока» в России, которые сотрудничают со всеми желающими.

Как рассказали Банки.ру в пресс-службе проекта «Яндекс.Толока», на сегодняшний день в сервисе зарегистрировано более 5 млн исполнителей, каждый день задания выполняют более 25 тыс. человек. Количество заданий и число активных пользователей с каждым годом удваивается. «Вознаграждение зависит от выполняемых заданий, от времени, которое исполнитель уделяет «Толоке», — объясняют в пресс-службе. — В среднем при активном решении задач в месяц можно зарабатывать 5—10 тысяч рублей».

По словам Дмитрия Теплицкого, в будущем году АБК рассматривает возможность масштабирования проекта Elementary на рынок. «Нам совершенно точно понадобятся ресурсы. Уже до конца этого года у нас есть потребность в размещении порядка 30 миллионов заданий. В следующем году, вместе с ростом потребностей рынка речевых технологий, количество заданий по разметке данных увеличится до 100 миллионов, — говорит он. — Сегодня в проект приходит около 35% из числа приглашенных нами должников. В 2020 году мы рассчитываем привлечь не менее 1,5 тысячи человек, и это только начало. Потенциал рынка гигантский».

«Мы нашли подходящие специальности»

Около 18% должников в качестве причины неплатежей по кредиту называют именно отсутствие или потерю работы и, как следствие, отсутствие дохода, сообщил Банки.ру президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. «Мы видим замкнутый круг: есть желание платить, но нет денег, потому что нет работы, найти которую зачастую оказывается не так просто и быстро», — объясняет он.

По словам Мехтиева, практика, когда должники становятся сотрудниками коллекторских агентств и погашают свою задолженность, есть. Однако это все же единичные случаи — речь идет не более чем о 2—3% от общего числа взыскателей.

Некоторые коллекторские компании для решения проблемы могут помочь должнику найти работу. «Многие клиенты не имеют высшего образования, зачастую их выбор — рабочие специальности, временные подработки. Среди данного сегмента большинство с Интернетом «на вы», и привычные нам интернет-ресурсы для поиска работы им просто недоступны», — рассказывает генеральный директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель и приводит недавний пример из практики компании. Женщина 54 лет взяла в крупном банке кредит на 42 тыс. рублей, не смогла вовремя погасить, накопились проценты. Жила одна, без детей, периодически подрабатывала швеей, до недавнего времени работала кладовщиком в магазине.

«На момент встречи с нашим сотрудником случилась банальная череда бытовых неприятностей: машинка сломалась, на работе сократили. Женщина опустила руки, — говорит Михмель. — Мы пообщались, поняли, что для нее долг — это бремя, от которого она хочет избавиться, но не знает, как решить проблему. На сайтах rabota.ru и job.ru мы нашли подходящие ей специальности, дали распечатки, помогли договориться о собеседовании на вакансию товароведа-приемщика в ближайшем магазине ее района. Ольга подписала с ПКБ соглашение о погашении, мы разработали удобный график платежей».

О своей инициативе помогать должникам зарабатывать в ноябре прошлого года рассказывала микрофинансовая компания «Кредит 911». Как писали СМИ, компания предлагала вакансии в своем кол-центре, должности секретарей, уборщиков территории и т. д. На запрос Банки.ру о количестве должников, погасивших таким образом свои долги, и в принципе о продолжении такой практики в компании не ответили.

Запасной выход

Решение проблем должников, потерявших работу, требует индивидуального подхода, считают в проекте ОНФ «За права заемщиков». «Потеря работы или дохода — это, пожалуй, самая распространенная причина проблем у должников, — отмечает руководитель проекта Евгения Лазарева. — Но причин, по которым люди лишаются своей работы, в нашей практике довольно много. Кто-то в результате несчастного случая или серьезной болезни утрачивает работоспособность и получает инвалидность. У кого-то могут болеть и нуждаться в неотлучном уходе близкие родственники. Есть граждане, которые теряют работу в результате банкротства, сокращения или реорганизации работодателя и находятся в поиске работы по специальности».

По ее словам, международный финансовый опыт показывает, что должники, получившие даже моральную поддержку от взыскателя в сложной ситуации, быстрее справляются с проблемами и реже допускают просрочки, чем столкнувшиеся с жестким взысканием. «Мы считаем, что такие хорошие практики стоит брать на вооружение, — говорит Лазарева. — С одной стороны, коллекторам все должны. С другой — если мы стремимся к цивилизованному финансовому рынку, к соблюдению принципов ответственного кредитования, к воспитанию «здорового» заемщика, то должен быть запасной выход, и лучше не один».

Комментируя инициативу АБК, в проекте «За права заемщиков» отмечают, что пока количество тех, кто соглашается таким образом отработать долг, очень невелико. «Возможно, со временем их станет больше, — отмечает Евгения Лазарева. — Но для этого у потребителя, который находится в стрессовой ситуации из-за просрочки, должно появиться доверие к этому новому инструменту».

Она указывает, что любой инициативе нужно дать вступить в силу и поработать хотя бы полгода, чтобы понять, какие существуют подводные камни. «Закон о банкротстве физлиц изначально рассматривался всеми как очень простой и удобный инструмент реабилитации, — напоминает Лазарева. — Но впоследствии выяснилось, что у многих потенциальных банкротов нет средств не только для проведения этой процедуры, но даже для внесения предусмотренной законом суммы на депозит суда. Уровень жизни граждан, к сожалению, снижается. Многим не хватает реально располагаемых доходов даже на еду и необходимые для жизни вещи».

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru