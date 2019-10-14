​Разбор Банки.ру. «Народные» облигации Минфина: лучше вклада?

С сентября гражданам доступен новый выпуск ОФЗ-н, или «народных» облигаций. Какую доходность и риски они несут?
Минфин проводит размещение четвертого транша «народных» облигаций объемом 15 млрд рублей — ОФЗ-н № 53004RMFS. Бумаги номиналом 1 000 рублей начали размещаться со 2 сентября 2019 года. Дата погашения — 31 августа 2022 года. Размещение будет проводиться до конца февраля 2020-го.
По сравнению с прошлыми выпусками Минфин расширил список уполномоченных банков до четырех: ОФЗ-н предлагают Сбербанк, ВТБ, Почта Банк и Промсвязьбанк. Купить «народные» облигации можно как в отделениях банков, так и онлайн. Чтобы купить бумаги, нужно открыть брокерский счет у аффилированного брокера. Например, в ВТБ бумаги доступны в приложении «ВТБ Инвестиции» в разделе «Размещения». Если у вас открыт ИИС, то приобрести на него «народные» облигации не получится.
Очевидный плюс текущего выпуска ОФЗ-н в том, что инвестору теперь не придется платить комиссию банку-агенту. До этого банки взимали с граждан при покупке или продаже облигаций от 0,5% до 1,5%, что значительно снижало эффективность вложений, несмотря на более высокие по сравнению с текущим выпуском купоны. Например, предыдущий выпуск ОФЗ-н, № 53003RMFS, размещался с доходностью 7,33% (без учета вознаграждения банка).
Доходность к погашению облигаций 53004RMFS при размещении составляла 7,15%, сейчас она снизилась до 6,75%. Это связано с ростом их стоимости по мере приближения даты выплаты первого купона и срока, оставшегося до погашения бумаги. Однако даже эта доходность выглядит достаточно неплохой, учитывая, что аналоги, торгующиеся на бирже, принесут инвестору еще более низкий процент. Например, доходность ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года на 11 октября составляла 6,35%, а доходность выпуска ОФЗ 26220 с погашением в декабре 2022 года на ту же дату была 6,36%.
Среди гособлигаций, срок погашения которых наступит через три года, отдельно следует выделить ОФЗ 29012 (дата погашения — ноябрь 2022 года), которые сейчас торгуются на Московской бирже с доходностью 7,46%. Однако купон у этой облигации плавающий, привязан к ставке RUONIA и определяется как RUONIA + 0,4 процентного пункта. С учетом текущего тренда на снижение ключевой ставки можно ожидать, что доходность таких выпусков будет снижаться. ОФЗ-н выглядит на этом фоне как более выигрышный вариант. Дело в том, что размер купонных выплат здесь зависит от срока и увеличивается по мере приближения к дате погашения. Выглядит это так:
|
Купон
|
Доход на одну облигацию, руб.
|
Купонная доходность (к номиналу), %
|
Дата выплаты
|
1
|
32,77
|
6,5
|
04.03.2020
|
2
|
34,9
|
7
|
02.09.2020
|
3
|
35,15
|
7,05
|
03.03.2021
|
4
|
35,40
|
7,1
|
01.09.2021
|
5
|
36,15
|
7,25
|
02.03.2022
|
6
|
36,65
|
7,35
|
31.08.2022
Купленные по номиналу ОФЗ-н через три года должны принести доход 2 110 рублей, или 21% за три года. Однако в реальности доход будет ниже, ведь, во-первых, придется вычесть уже накопленный купонный доход (НКД — доход, который выплачивается инвесторам в зависимости от срока владения облигацией). Во-вторых, в зависимости от приближения срока погашения выплат стоимость облигации растет. Сейчас ОФЗ-н уже стоят 1 010,5 рубля. В результате при покупке инвестору придется заплатить за десять облигаций не 10 тыс., а 10 186 рублей с учетом НКД и резерва, который гарантирует обеспечение сделки. Резерв — это сумма, которую берут с покупателя ОФЗ-н банки-агенты, чтобы застраховаться от изменения цены на облигации, она возвращается после завершения сделки. Стоимость ОФЗ-н в приложении «ВТБ Инвестиции» выше — 1 014,89 рубля, однако из-за отсутствия расходов на резерв покупка десяти облигаций обойдется немного дешевле — 10 159,55 рубля.
Большинство вкладов в крупных банках на аналогичные сроки принесут доход меньше. Например, трехлетний вклад в Сбербанке «Сохраняй» с 10 тыс. рублей дает на выходе прирост 1 423 рубля, а доход по вкладу банка «Уралсиб» за три года составит 1 822 рубля. Более выгодное предложение у РСХБ, который готов открыть депозит на три года под 6,45%. Доход за этот период составит 2 126 рублей. Но столь выгодных предложений на рынке практически не осталось.
Более высокие ставки банки предлагают по накопительным счетам. По данным Банки.ру, максимальная доходность сейчас у банка «ФК Открытие» — 8,06% годовых. За три года доход составит 2 722 рубля. Однако тонкость в том, что банк использует «лестничную» систему начисления процентов. Их размер зависит как от срока, в течение которого клиент держит средства на счете (чем дольше клиент держит деньги на счете, тем более высокую процентную ставку получает), так и от возможных пополнений. В последнем случае банк оставляет за собой право пересматривать ставки для вновь поступивших денег. Подробнее о накопительных счетах здесь.
Правда, и ОФЗ-н устроены аналогичным образом: размер купонных выплат постепенно растет, достигая максимума к погашению. Единственное здесь отличие в том, что купоны фиксированные (неважно, сколько раз и когда клиент покупал облигации), поэтому инвестор более свободен в своих действиях: продать облигации без потери накопленного дохода он может в любой момент.
Дополнительный бонус, который предлагает Минфин владельцам выпуска, — возможность использовать купленные ОФЗ-н как залог. Например, при получении займа в банке. Как следует из условий, использовать таким образом облигации можно только в банках-агентах.
Почему стоит купить?
Отсутствуют рыночные риски. В случае экономического кризиса или новых санкций стоимость ОФЗ, торгующихся на бирже, может резко упасть, и инвесторы понесут потери, если попытаются продать их до погашения. У ОФЗ-н стоимость привязана исключительно к НКД и сроку погашения и не зависит от поведения держателей.
Высокая надежность, сопоставимая с банковскими вкладами. Как и в случае с «обычными» ОФЗ, номинал облигаций и купон гарантирует Минфин, то есть бюджет РФ. При этом нет ограничений по сумме, как в случае с вкладами.
У владельца ОФЗ-н есть возможность в любой момент продать бумагу, не теряя при этом накопленного дохода (при условии, что он владел бумагами свыше 12 месяцев).
В отличие от вкладов и облигаций с плавающим купоном, доходность которых будет снижаться по мере снижения ключевой ставки ЦБ, размер купона у «народных» облигаций будет расти по фиксированному графику. Это обеспечит владельцам более высокую доходность вложений и позволит защитить накопления от инфляции.
Купонный доход ОФЗ-н освобожден от НДФЛ. В отличие, например, от корпоративных облигаций, выпущенных до 1 января 2017 года.
Сравнительно невысокая сумма, которая необходима для покупки облигаций, — 10 тыс. рублей. Для предыдущих выпусков действовало ограничение минимального размера инвестиций — 30 тыс. рублей.
Минусы
- Главный минус — отсутствие «вторичного рынка». ОФЗ-н можно купить или продать только у банка-агента. В отличие, например, от ОФЗ, торгующихся на бирже, которые можно купить или продать на бирже. Кроме того, ОФЗ-н недоступны владельцам индивидуальных инвестиционных счетов, поэтому заработать дополнительный доход за счет инвестиционного вычета не получится.
- Ограничения по максимальной сумме инвестирования. По условиям частный инвестор может приобрести не более 15 тыс. облигаций.
- Отсутствие значимой премии к рынку. Разница между ставками банковских вкладов и доходностью ОФЗ-н минимальна. По данным ЦБ, максимальная процентная ставка в топ-10 крупнейших банков сейчас находится в районе 6,62%. В ряде случаев на коротком промежутке времени (полгода-год) вклады с капитализацией процентов могут принести даже более высокий доход.
Кому подходят ОФЗ-н
Инструмент отлично подходит для пассивных инвестиций. Особенно если инвестор:
- располагает свободными денежными средствами, которые готов держать до погашения бумаг в 2022 году;
- не готов рисковать деньгами на бирже и хотел бы придерживаться консервативной стратегии.
Такая стратегия позволит получить максимальную гарантированную доходность на трехлетнем горизонте в период снижения ставок. При более коротком сроке, возможно, более правильным может оказаться решение открыть обычный вклад в банке.
Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru