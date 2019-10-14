​Разбор Банки.ру. «Народные» облигации Минфина: лучше вклада?

С сентября гражданам доступен новый выпуск ОФЗ-н, или «народных» облигаций. Какую доходность и риски они несут?

Минфин проводит размещение четвертого транша «народных» облигаций объемом 15 млрд рублей — ОФЗ-н № 53004RMFS. Бумаги номиналом 1 000 рублей начали размещаться со 2 сентября 2019 года. Дата погашения — 31 августа 2022 года. Размещение будет проводиться до конца февраля 2020-го.

По сравнению с прошлыми выпусками Минфин расширил список уполномоченных банков до четырех: ОФЗ-н предлагают Сбербанк, ВТБ, Почта Банк и Промсвязьбанк. Купить «народные» облигации можно как в отделениях банков, так и онлайн. Чтобы купить бумаги, нужно открыть брокерский счет у аффилированного брокера. Например, в ВТБ бумаги доступны в приложении «ВТБ Инвестиции» в разделе «Размещения». Если у вас открыт ИИС, то приобрести на него «народные» облигации не получится.

Очевидный плюс текущего выпуска ОФЗ-н в том, что инвестору теперь не придется платить комиссию банку-агенту. До этого банки взимали с граждан при покупке или продаже облигаций от 0,5% до 1,5%, что значительно снижало эффективность вложений, несмотря на более высокие по сравнению с текущим выпуском купоны. Например, предыдущий выпуск ОФЗ-н, № 53003RMFS, размещался с доходностью 7,33% (без учета вознаграждения банка).

Доходность к погашению облигаций 53004RMFS при размещении составляла 7,15%, сейчас она снизилась до 6,75%. Это связано с ростом их стоимости по мере приближения даты выплаты первого купона и срока, оставшегося до погашения бумаги. Однако даже эта доходность выглядит достаточно неплохой, учитывая, что аналоги, торгующиеся на бирже, принесут инвестору еще более низкий процент. Например, доходность ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года на 11 октября составляла 6,35%, а доходность выпуска ОФЗ 26220 с погашением в декабре 2022 года на ту же дату была 6,36%.

Среди гособлигаций, срок погашения которых наступит через три года, отдельно следует выделить ОФЗ 29012 (дата погашения — ноябрь 2022 года), которые сейчас торгуются на Московской бирже с доходностью 7,46%. Однако купон у этой облигации плавающий, привязан к ставке RUONIA и определяется как RUONIA + 0,4 процентного пункта. С учетом текущего тренда на снижение ключевой ставки можно ожидать, что доходность таких выпусков будет снижаться. ОФЗ-н выглядит на этом фоне как более выигрышный вариант. Дело в том, что размер купонных выплат здесь зависит от срока и увеличивается по мере приближения к дате погашения. Выглядит это так:

Купон Доход на одну облигацию, руб. Купонная доходность (к номиналу), % Дата выплаты 1 32,77 6,5 04.03.2020 2 34,9 7 02.09.2020 3 35,15 7,05 03.03.2021 4 35,40 7,1 01.09.2021 5 36,15 7,25 02.03.2022 6 36,65 7,35 31.08.2022

Купленные по номиналу ОФЗ-н через три года должны принести доход 2 110 рублей, или 21% за три года. Однако в реальности доход будет ниже, ведь, во-первых, придется вычесть уже накопленный купонный доход (НКД — доход, который выплачивается инвесторам в зависимости от срока владения облигацией). Во-вторых, в зависимости от приближения срока погашения выплат стоимость облигации растет. Сейчас ОФЗ-н уже стоят 1 010,5 рубля. В результате при покупке инвестору придется заплатить за десять облигаций не 10 тыс., а 10 186 рублей с учетом НКД и резерва, который гарантирует обеспечение сделки. Резерв — это сумма, которую берут с покупателя ОФЗ-н банки-агенты, чтобы застраховаться от изменения цены на облигации, она возвращается после завершения сделки. Стоимость ОФЗ-н в приложении «ВТБ Инвестиции» выше — 1 014,89 рубля, однако из-за отсутствия расходов на резерв покупка десяти облигаций обойдется немного дешевле — 10 159,55 рубля.

Большинство вкладов в крупных банках на аналогичные сроки принесут доход меньше. Например, трехлетний вклад в Сбербанке «Сохраняй» с 10 тыс. рублей дает на выходе прирост 1 423 рубля, а доход по вкладу банка «Уралсиб» за три года составит 1 822 рубля. Более выгодное предложение у РСХБ, который готов открыть депозит на три года под 6,45%. Доход за этот период составит 2 126 рублей. Но столь выгодных предложений на рынке практически не осталось.

Более высокие ставки банки предлагают по накопительным счетам. По данным Банки.ру, максимальная доходность сейчас у банка «ФК Открытие» — 8,06% годовых. За три года доход составит 2 722 рубля. Однако тонкость в том, что банк использует «лестничную» систему начисления процентов. Их размер зависит как от срока, в течение которого клиент держит средства на счете (чем дольше клиент держит деньги на счете, тем более высокую процентную ставку получает), так и от возможных пополнений. В последнем случае банк оставляет за собой право пересматривать ставки для вновь поступивших денег. Подробнее о накопительных счетах здесь.

Правда, и ОФЗ-н устроены аналогичным образом: размер купонных выплат постепенно растет, достигая максимума к погашению. Единственное здесь отличие в том, что купоны фиксированные (неважно, сколько раз и когда клиент покупал облигации), поэтому инвестор более свободен в своих действиях: продать облигации без потери накопленного дохода он может в любой момент.

Дополнительный бонус, который предлагает Минфин владельцам выпуска, — возможность использовать купленные ОФЗ-н как залог. Например, при получении займа в банке. Как следует из условий, использовать таким образом облигации можно только в банках-агентах.

Почему стоит купить?

Отсутствуют рыночные риски. В случае экономического кризиса или новых санкций стоимость ОФЗ, торгующихся на бирже, может резко упасть, и инвесторы понесут потери, если попытаются продать их до погашения. У ОФЗ-н стоимость привязана исключительно к НКД и сроку погашения и не зависит от поведения держателей.

Высокая надежность, сопоставимая с банковскими вкладами. Как и в случае с «обычными» ОФЗ, номинал облигаций и купон гарантирует Минфин, то есть бюджет РФ. При этом нет ограничений по сумме, как в случае с вкладами.

У владельца ОФЗ-н есть возможность в любой момент продать бумагу, не теряя при этом накопленного дохода (при условии, что он владел бумагами свыше 12 месяцев).

В отличие от вкладов и облигаций с плавающим купоном, доходность которых будет снижаться по мере снижения ключевой ставки ЦБ, размер купона у «народных» облигаций будет расти по фиксированному графику. Это обеспечит владельцам более высокую доходность вложений и позволит защитить накопления от инфляции.

Купонный доход ОФЗ-н освобожден от НДФЛ. В отличие, например, от корпоративных облигаций, выпущенных до 1 января 2017 года.

Сравнительно невысокая сумма, которая необходима для покупки облигаций, — 10 тыс. рублей. Для предыдущих выпусков действовало ограничение минимального размера инвестиций — 30 тыс. рублей.

Минусы

Главный минус — отсутствие «вторичного рынка». ОФЗ-н можно купить или продать только у банка-агента. В отличие, например, от ОФЗ, торгующихся на бирже, которые можно купить или продать на бирже. Кроме того, ОФЗ-н недоступны владельцам индивидуальных инвестиционных счетов, поэтому заработать дополнительный доход за счет инвестиционного вычета не получится.

Ограничения по максимальной сумме инвестирования. По условиям частный инвестор может приобрести не более 15 тыс. облигаций.

Отсутствие значимой премии к рынку. Разница между ставками банковских вкладов и доходностью ОФЗ-н минимальна. По данным ЦБ, максимальная процентная ставка в топ-10 крупнейших банков сейчас находится в районе 6,62%. В ряде случаев на коротком промежутке времени (полгода-год) вклады с капитализацией процентов могут принести даже более высокий доход.

Кому подходят ОФЗ-н

Инструмент отлично подходит для пассивных инвестиций. Особенно если инвестор:

располагает свободными денежными средствами, которые готов держать до погашения бумаг в 2022 году;

не готов рисковать деньгами на бирже и хотел бы придерживаться консервативной стратегии.

Такая стратегия позволит получить максимальную гарантированную доходность на трехлетнем горизонте в период снижения ставок. При более коротком сроке, возможно, более правильным может оказаться решение открыть обычный вклад в банке.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

