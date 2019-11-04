Аналитика Банки.ру. Розничное кредитование падает, но не сдается

Банк России продолжает борьбу с необеспеченным потребкредитованием. Темпы роста розничных портфелей хоть и замедляются по банковскому сектору в целом, но остаются повышенными у многих игроков.

Если коротко

- Основной вклад в прирост розничного кредитования в абсолютном выражении вносят государственные игроки

- Крупнейшие госбанки кредитуют население умеренно, однако гораздо большую активность проявляют их собратья поменьше

- Классические розничные банки растут скромно

- В гонке кредитования населения лидерами на сегодняшний день выступают, прежде всего, крупные частные банки

Танцуют все

Согласно данным ЦБ, номинальный объем кредитов банков физическим лицам за период с начала января по начало октября 2019 года вырос почти на 15%. По итогам текущего года регулятор прогнозирует темп роста розничного кредитования в диапазоне 15-20%. В 2020-2022 годах рост кредитов физлицам, по прогнозу ЦБ, замедлится и стабилизируется в диапазоне 10-15%.

Положительная динамика кредитования затронула практически все категории участников банковского рынка.В топ-100 банков по величине розничного кредитного портфеля на начало октября лишь 11 организаций сократили портфели с начала 2019 года. Из них у 6 банков снижение ограничилось однозначным темпом, а наиболее заметный минус был зафиксирован у кредитных организаций, тем или иным образом проходящих процедуру оздоровления (например, банки «Траст» и «Пересвет», Московский индустриальный банк). За пределами топ-100 также можно наблюдать бурный рост розничного кредитования практически у всех категорий банков – от региональных игроков до небольших участников рынка, мало знакомых широкой публике.

Основной вклад в прирост розничного кредитования в абсолютном выражении вносят крупнейшие государственные игроки, однако темп роста их портфелей в относительном выражении находится ниже среднерыночной динамики рынка. На розничные портфели Сбербанка и Банка ВТБ приходится в общей сложности около 60% совокупной величины кредитов физическим лицам по банковскому сектору. Темпы роста портфелей Сбербанка и Банка ВТБ с начала 2019 года не превышают 14%, что уже укладывается в прогнозный ориентир Банка России на ближайшие годы. Согласно данным отчетности по МСФО, у Сбербанка в 1-м полугодии в целом росли все категории розничных кредитов, но больше всего выросли потребительские ссуды, немного опередив жилищные кредиты. У Банка ВТБ ипотечные и потребительские кредиты также формируют существенную часть розничного портфеля. В 1-м полугодии оба сегмента у банка выросли примерно одинаково.

Частные впереди

Ряд крупных банков с негосударственным капиталом сохраняют активность, заметно опережающую среднерыночные темпы. Тройку крупнейших банков по объему розничного портфеля на 1 октября 2019 года замыкает Альфа-Банк. С начала текущего года портфель его кредитов физическим лицам вырос на треть, что собственно и позволило ему занять третью строчку в соответствующем рейтинге, опередив другого государственного игрока – Газпромбанк (+15,5% по розничному портфелю с начала 2019 года). Согласно отчетности Альфа-Банка по МСФО за 1-е полугодие 2019 года, основной прирост в его розничном портфеле пришелся на персональные кредиты с погашением и рассрочку. Заметную относительную динамику показали и ипотечные кредиты, однако их абсолютный прирост оказался гораздо меньшим.

После Сбербанка и Банка ВТБ наибольший прирост портфеля в абсолютном выражении наблюдается у зарубежной «дочки» – Росбанка (группа Societe Generale), розничный портфель которого вырос с начала 2019 года почти на 200 млрд руб., прибавив около 135%. Однако рост портфеля банка носил экстенсивный характер. Так, в начале июня Росбанк завершил процедуру присоединения еще одного банка группы SG – ДельтаКредит, в результате чего розничный кредитный портфель первого сразу увеличился примерно вдвое.

Отдельного упоминания среди частных лидеров рынка заслуживает и Тинькофф Банк. С начала 2019 года финучреждение нарастило розничный портфель на 58% без присоединения каких-либо игроков. Примечательно, что в абсолютном выражении прирост портфеля Тинькофф Банка (+128,9 млрд рублей) лишь незначительно уступил приросту портфеля упомянутого выше Альфа-Банка (+147,5 млрд рублей). Основной вклад в положительную динамику розницы Тинькофф Банка по-прежнему вносят кредитные карты, однако заметную долю с начала года обеспечили также кредиты наличными, автокредиты и залоговые кредиты наличными (данные отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2019 года).

Среди других негосударственных банков сразу несколько крупных кредитных организаций увеличили розничные портфели с начала 2019 года, у большинства банков рост двузначный. Так, отдельного упоминания заслуживают Совкомбанк (+31% по портфелю), который лишь немногим не дотянул до топ-10 крупнейших по розничным ссудам. Согласно данным его отчетности по МСФО, банк сумел увеличить кредитный портфель по всем розничным сегментам, однако основной прирост в абсолютном выражении обеспечили автокредиты.

Нельзя не отметить и МТС Банк (+50%), у которого еще в начале 2018 года розничный и корпоративный портфели были равны по размеру, а сейчас первый формирует более 2/3 совокупного объема ссуд. Согласно МСФО, рост в значительной мере был обеспечен потребительскими ссудами, лишь небольшой дополнительный вклад внесли кредитные карты.

Наконец, выделяется и Экспобанк (+74%), рост розничного портфеля которого примечателен тем, что почти полностью был обеспечен автокредитами, составляющими значительную часть всех розничных ссуд банка.

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Маленькие быстрее

Крупнейшие госбанки кредитуют население умеренно, однако гораздо большую активность проявляют их собратья поменьше. Так, например, с начала 2019 года вдвое вырос розничный портфель Банка «ФК Открытие», контролируемого с недавних пор ЦБ РФ. Благодаря столь существенному росту банк сумел замкнуть топ-10 крупнейших организаций по объему розничного портфеля. Промежуточная отчетность банка по МСФО за 1-е полугодие свидетельствует о том, что примерно равный вклад в такую динамику внесли потребительские и ипотечные ссуды.

Заметен и еще один государственный игрок – Почта Банк. С начала 2019 года его розничный портфель вырос почти на треть, и, согласно отчетности по МСФО, основную часть своих кредитов физлицам банк классифицирует как кредиты наличными и кредиты в торговых точках. По объему розничного портфеля Почта Банк занимает 6-е место, опережая Тинькофф Банка и не дотягивая до более крупного «коллеги» – Россельхозбанка.

Этим активность государственных игроков не ограничивается. Так, на 60% с начала 2019 года вырос портфель Банка ДОМ.РФ, и, как нетрудно, догадаться, рост был обеспечен ипотечным жилищным кредитованием. Портфель крымского государственного РНКБ Банка вырос более чем на 40%, однако в пояснительной информации к отчетности не раскрывается структура розничных ссуд фининститута. При этом РНКБ выступает санатором Крайинвестбанка, розничный портфель которого вырос не менее существенно – на четверть (информация по данному банку также ограничена).

Еще один фининститут, находящийся на оздоровлении, Московский Областной Банк, увеличил розничный кредитный портфель почти на 70%. Примечательно, что банк находится под «санатароством» СМП Банка, который так или иначе имеет отношение к государственному капиталу, находясь под контролем одних из богатейших бизнесменов РФ – братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сам СМП Банк также активно кредитует физических лиц: его розничный портфель с начала года вырос на 23%. Согласно пояснительной информации к отчетности за 1-е полугодие, основной прирост розницы обеспечили потребительские ссуды, хотя немалую долю внесли и ипотечные кредиты. Говоря о санируемых банках, в числе активных игроков на рынке розничного кредитования следует отметить и Инвестторгбанк (оздоравливается группой Транскапиталбанка).

Еще одним «окологосударственным» банком по праву можно считать банк со звучным названием «Россия», акционеры которого известны хорошими отношениями с российским президентом. Розничный портфель банка вырос с начала 2019 года почти на 30%, однако в промежуточной отчетности банк не раскрывает структуру розничных ссуд. Отметим, что, как и РНКБ Банк, АБ «Россия» достаточно широко представлен в Крыму. Еще один крымский банк, Генбанк, проходящий процедуру оздоровления под надзором Собинбанка, также продемонстрировал двузначный рост розничного портфеля, хоть и не превысил среднюю динамику рынка.

Традиции отступают

Классические розничные банки растут скромно.Все больше банков, историческиориентированных на корпоративных заемщиков, переключаются на кредитование населения. А вот традиционные розничные банки постепенно сдают позиции в этом сегменте. Так, портфели практически всех классических розничных игроков продемонстрировали с начала 2019 года минимальную динамику. В частности, у таких организаций, как Хоум Кредит Банк, Ренессанс Кредит, Русфинанс Банк, Русский Стандарт, ОТП Банк, Кредит Европа Банк рост розничных портфелей не превысил 10%, а в отдельных случаях даже составил менее 5%. При этом рост замедляется в основном из-за потребительских ссуд, поэтому банки пытаются наращивать позиции в других розничных сегментах – прежде всего, в кредитных картах и автокредитовании.

Итоги

Динамика розничного кредитования по банковскому сектору в целом и отдельным кредитным организациям в частности отражает сразу несколько ключевых тенденций.В гонке за кредитованием населения лидерами на сегодняшний день выступают, прежде всего, крупные частные банки. При этом часть их них исторически специализировалась на корпоративном бизнесе, однако в последние годы «перепрофилировалась» в сторону высокомаржинального розничного сегмента. Розничные кредитные портфели крупнейших госбанков растут более сдержано, однако их коллеги поменьше активно кредитуют население. Ставку на розничное кредитование также делают крымские банки и финучреждения, проходящие процедуру оздоровления.

При этом уже сейчас у многих лидеров розничного кредитования необеспеченные потребительские ссуды не являются приоритетным сегментом по темпам роста. Банки активно кредитуют население и другими способами. Финучреждения, у которых потребительские ссуды и кредиты наличными традиционно формировали существенную часть розничных портфелей, в настоящее время демонстрируют совсем скромную динамику роста и вынуждены компенсировать спад другими направлениями.

Потребительское кредитование продолжит замедляться у всех игроков под воздействием регулятивного ужесточения со стороны Банка России. Однако для большинства банков розничный сегмент не потеряет своей привлекательности. С замедлением темпов роста потребительских ссуд кредитные организации будут усиливать присутствие в других сегментах. Подобный сценарий вкупе с общим снижением ставок в банковской системе заметно усилит конкуренцию в борьбе за заемщика.

Аналитический центр Banki.ru