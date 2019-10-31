Налог в подарок. Когда за банковские привилегии придется заплатить

Воспользовался привилегиями от банка и стал налоговым должником. Как такое возможно и нужно ли платить НДФЛ с бонусов, кешбэка и подарков от банка?

Пользователь Банки.ру под ником facilitator в 2018 году был клиентом Альфа-Банка и пользовался привилегиями обладателя пакета «Максимум+». «А в этом году получил от налоговой прекрасное уведомление о том, что, оказывается, я им должен 13% от 13 890 рублей», — рассказал он в «Народном рейтинге».

Уведомление от ФНС пришло на основании декларации, которую в налоговую предоставил Альфа-Банк. В ней был указан доход пользователя, который он якобы получил от банка в качестве подарка. Уведомление вызвало недоумение у бывшего клиента Альфа-Банка: с каких пор за подарки, полученные по банковским программам лояльности, нужно самостоятельно платить налог?



Налог для особенных

Сейчас при выплате кешбэка или бонусов, как и при компенсации каких-либо услуг (трансферов или проходов в бизнес-залы), в большинстве случаев обязанности по уплате НДФЛ не возникает. Эту позицию в своих письмах неоднократно подтверждал Минфин. Но и здесь есть свои исключения.

НДФЛ платить нужно в таких случаях:

1) клиент присоединился к программе лояльности не на условиях публичной оферты (то есть условия его программы привилегий не распространяются на всех клиентов банка и не размещены на сайте банка или в других открытых источниках);

2) клиент присоединился на условиях публичной оферты, но предусмотренный срок для акцепта составляет менее 30 дней либо оферту возможно досрочно отозвать;

3) клиент состоит в трудовых отношениях с банком.

Получается, если клиент банка получает какие-либо преференции от банка в рамках программы лояльности, заключенной в индивидуальном порядке, то он от уплаты НДФЛ действующим законодательством не освобождается, объясняет партнер Law & Commerce Offer Антон Алексеев. В таком случае банк выступает налоговым агентом и должен сам удержать НДФЛ при выплатах клиенту, говорит юрист «КСК групп» Андрей Трубицын.

Тогда почему же бывшему клиенту Альфа-Банка придется платить самостоятельно?

Подарок сверх нормы

Альфа-Банк в ответ на жалобу facilitator указал, что клиент в 2018 году получил 12 трансферов по программе лояльности и за них НДФЛ платить было не нужно. При этом выяснилось, что дополнительно клиенту было предоставлено еще шесть трансферов — «в качестве подарка в знак проявления лояльности». Эти шесть трансферов оказались вне программы лояльности, а значит, стали доходом, подлежащим обложению НДФЛ.

Как объяснили в Альфа-Банке, при выплате клиенту денежных средств банк мог бы самостоятельно удержать НДФЛ. «Если банк предоставляет иные бонусы (например, оплачивает трансфер, VIP-зал и т. п.), у него нет возможности удержать НДФЛ, и в данном случае он обязан представить сведения о полученном клиентом доходе и сумме не удержанного НДФЛ в налоговый орган, а клиент обязан оплатить налог самостоятельно на основании полученного от налогового органа уведомления (статьи 226 и 228 НК РФ)», — отметили в кредитной организации.

Если же у банка отсутствует возможность выполнить обязательство налогового агента, он сообщает об этом налогоплательщику и отправляет соответствующее уведомление в налоговую инспекцию, подтверждает юрист BGP Litigation Анастасия Варсеева. Но, судя по всему, для facilitator это оказалось сюрпризом.

«Действительно, в качестве извинений за то, что при предыдущих заказах то машина не приезжала, то приезжала, но без детского кресла, то еще что-то, они дали то ли два, то ли три трансфера в качестве «компенсации». Но меня никогда не предупреждали, что эта так называемая компенсация повлечет за собой выплату НДФЛ», — рассказал бывший клиент Альфа-Банка в разговоре с Банки.ру.

В самой кредитной организации уверяют, что при заключении договора клиенту оказывается полноценная консультация. Случаи возникновения у физлиц облагаемых НДФЛ доходов при получении ими кешбэка, бонусов и компенсаций, по словам представителя банка, единичны.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru