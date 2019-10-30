оденьгахпросто: шесть способов начать откладывать деньги прямо сейчас

Две трети россиян не имеют сбережений, более того, половина из них не рассчитывает накопить какую-либо сумму в ближайший год, выяснил аналитический центр НАФИ. Расскажем о шести стратегиях, которые помогут начать откладывать деньги даже с небольших доходов.

Привычка, доведенная до автоматизма

Оцените, какую долю доходов вы можете безболезненно направлять на сбережения. Специалисты по личным финансам рекомендуют откладывать от 10% до 30% зарплаты. Самое главное правило в этой стратегии — сначала откладываем, затем тратим. Если выработать такую привычку сразу тяжело, можно открыть накопительный счет и настроить автопополнение в день перевода зарплаты или аванса — такую услугу предлагают многие крупные банки.

Разделяй и сберегай

Чтобы деньги откладывать, а не тратить, нужна мотивация. Для некоторых людей мотивации в виде растущей суммы на накопительном счете может оказаться недостаточно. Им следует продумать конкретные цели, на реализацию которых нужны деньги. Допустим, вы хотите купить машину, съездить в отпуск и отложить на учебу ребенка. Откройте несколько «копилок» или пополняемых вкладов и разделите по ним свои ежемесячные сбережения в соответствии с приоритетами и сроками до желаемой покупки. Чтобы копить было еще приятнее, счета в мобильном приложении можно красиво переименовать: «на Италию», «на машину мечты» и т. д.

Хороший старт

Начинать копить лучше всего с крупной суммы. Поэтому, получив премию, не торопитесь ее тратить, пусть это станет вашим начальным фондом сбережений. Хорошим стартом может стать получение налогового вычета или дохода от продажи ненужных вещей.

Приятная мелочь

Если расстаться сразу с большой частью зарплаты морально тяжело, попробуйте откладывать по чуть-чуть каждый день или с каждой покупки. Некоторые банки предлагают «копилки», которые будут пополняться на определенный процент с каждой вашей траты по карте. Еще один вариант — округлять сумму на карте в конце дня и «лишнее» переводить на накопительный счет или карту с процентом на остаток. Можно также придумать для себя челлендж — например, откладывать целый год, каждый день увеличивая отчисления на один рубль: от 1 рубля до 365. Так за год скопится почти 67 тыс.

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Копилка для кешбэка

Если откладывать вообще не с чего, заведите карту с кешбэком и все начисленные банком деньги отправляйте в «копилку». Выясните, на какую категорию товаров вы тратитесь больше всего: заправки, супермаркеты, аптеки, транспорт, одежда и обувь и т. д. Затем узнайте, какие банки предлагают повышенный кешбэк по этим категориям. Можно завести сразу несколько карт с разными категориями повышенного кешбэка, но внимательно ознакомьтесь с условиями каждого банка. Обычно кешбэк начисляется при определенной сумме трат по карте за месяц. Некоторые банки также могут наказывать за «злоупотребление» программой лояльности — например, если ваши покупки за месяц были исключительно по категориям с повышенным кешбэком.

Тотальный контроль

Этот способ подходит для самых усидчивых. Понадобится таблица в Excel и история операций по картам. Распределите все расходы за прошедший месяц по категориям и выясните, на чем и сколько можете сэкономить в следующем. Например, можно перейти на домашние обеды в контейнерах, пресечь импульсивные и ненужные покупки, найти более дешевые аналоги продуктов или отказаться от вредных привычек. Сумму, которую планируете сэкономить в следующем месяце, сразу же переведите в «копилку». Оставшееся старайтесь тратить строго согласно плану.