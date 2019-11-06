оденьгахпросто: как воспользоваться «Помощником ОСАГО»

Мелкие ДТП по европротоколу теперь можно оформить за 15 минут в новом приложении «Помощник ОСАГО». Пока оно работает в тестовом режиме в пяти регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Республике Татарстан. Но воспользоваться сервисом могут и автовладельцы, чьи транспортные средства зарегистрированы в других субъектах РФ, а в ДТП попали на территориях пилотных регионов. Рассказываем, как это сделать.

С 1 ноября приложение, разработанное Российским союзом автостраховщиков (РСА) совместно с Центробанком и Минкомсвязью, доступно для бесплатного скачивания для iOS и Android. Причем сделать это лучше не после ДТП, а заблаговременно.

Чтобы воспользоваться «Помощником ОСАГО», необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, с которого подгружается информация: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис. Поэтому оба участника ДТП должны быть зарегистрированными и подтвержденными пользователями.

Оформлять с помощью приложения можно только ДТП по европротоколу, то есть если столкнулись два автомобиля, не травмированы сами водители и пассажиры, между участниками аварии нет разногласий по поводу произошедшего, оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО. Таких, по оценке РСА, более половины от общего количества ДТП. Для их оформления и раньше не требовалось вызывать на место аварии сотрудников ГИБДД — достаточно было заполнить бумажный бланк европротокола, а затем доставить его вместе с заявлением на выплату компенсации и схемой ДТП в страховую компанию. Теперь европротокол можно оформить в приложении, сократив время на оформление аварии, а значит, и пробки на проезжей части, освободить которую, кстати, водители обязаны за 30 минут.

Достаточно, чтобы мобильное приложение было установлено на смартфоне одного из участников ДТП. «Помощника ОСАГО» разработчики постарались сделать максимально полезным. Он напоминает о простых и всем известных требованиях, о которых почему-то забываешь в стрессовой ситуации: выключить двигатель, включить сигнал аварийной сигнализации на авто и установить соответствующий знак на дороге. После этого можно приступать к заполнению десяти страниц электронной формы европротокола, внося в них сначала информацию о первом и втором водителе, затем о полисах, которые система тут же проверяет в базе РСА на подлинность. По разным оценкам, у автомобилистов на руках 3—4 млн поддельных полисов, причем зачастую водители об этом даже не подозревают. Если у одного из участников «автогражданка» окажется поддельной, продолжить оформление ДТП система не позволит.

Далее нужно внести в приложение информацию о поврежденных деталях транспортных средств и нарисовать схему ДТП. Пока ее придется изобразить вручную, а затем сфотографировать и загрузить в приложение. В дальнейшем разработчики обещают автоматизировать или даже роботизировать эту функцию, используя геолокацию, чтобы участникам ДТП нужно было только расставить маркеры на карте. Появится конструктор ДТП для отображения схемы аварии в 2020 году. Тогда же «Помощника ОСАГО» планируют дополнить и функционалом для оформления каско, а также другими сервисами.

Следующий этап — фотофиксация не поделивших проезжую часть транспортных средств. Оформлять ДТП разрешается и без нее, но выгоднее все же сделать снимки, потому что их наличие дает автомобилистам право на получение выплаты от страховой компании в пределах максимального лимита — до 400 тыс. рублей. Если же фотофиксация отсутствует, лимит не превысит 100 тыс. рублей.

После того как в приложение внесли всю информацию о дорожном инциденте, участники аварии должны подписать форму. Для этого достаточно нажать кнопку «Подписать», и информация отправится в информационную базу РСА, а оттуда в страховые компании участников ДТП. На мобильное приложение автомобилиста придет уведомление об успешном завершении оформления ДТП.

Полученной информации страховщикам будет достаточно, чтобы начать разбираться с инцидентом. Но посетить офис все же придется, чтобы отвезти заявление на выплату компенсации. Это, по словам президента РСА Игоря Юргенса, барьер от мошенников, которые тоже не будут сидеть сложа руки, а наверняка придумают новые способы обмана страховых компаний.

После успешной апробации «Помощника ОСАГО» в пилотных регионах и исправления технических недоработок в нем приложением можно будет пользоваться на территории всей страны. Но когда это случится, в РСА пока ответить затрудняются.