оденьгахпросто: налоговые вычеты и как их получить

Минфин разработал законопроект о налоговом вычете за фитнес-услуги. Депутаты ожидают, что уже летом 2020 года документ вступит в силу и россияне смогут частично компенсировать свои расходы на занятия спортом. Банки.ру напоминает, что такое налоговый вычет и за что еще можно вернуть уплаченный НДФЛ.

Если обобщить, то налоговый вычет — это часть дохода, которая не облагается НДФЛ. В некоторых случаях под налоговым вычетом подразумевается возврат ранее уплаченного налога. Так государство частично компенсирует расходы на покупку квартиры, проценты по ипотеке, обучение, лечение, благотворительность и долгосрочные инвестиции. Ограничивает эту компенсацию, во-первых, сумма уплаченного НДФЛ и, во-вторых, лимит, установленный для каждого вида налогового вычета.

Так в каких случаях государство готово вернуть часть налога? Налоговые вычеты можно условно разделить на пять типов: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Стандартные вычеты

Стандартный налоговый вычет могут получить родители несовершеннолетних детей, инвалиды, чернобыльцы, супруги погибших военнослужащих и т. д. Суть стандартного вычета заключается в том, что каждый месяц определенная сумма дохода не облагается налогом. Для этого достаточно подать работодателю письменное заявление с копиями документов, подтверждающих право на вычет.

Разберем, какую выгоду от стандартного вычета могла бы получить семья с тремя детьми младше 18 лет. Допустим, их мать зарабатывает ежемесячно 50 тыс. рублей. На первого и второго ребенка вычет составляет по 1 400 рублей, на третьего — 3 000 рублей. То есть каждый месяц работодатель будет отчислять НДФЛ 13% не с 50 тыс. рублей, а с 50 000 – 1 400*2 – 3 000 = 44 200 рублей.

То есть в налоговую работодатель будет перечислять 44 200*13% = 5 746 рублей.

Без вычета он должен был бы удерживать с зарплаты матери троих детей 50 000*13% = 6 500 рублей ежемесячно. То есть выгода для семьи — 754 рубля в месяц. На такой же вид вычета может претендовать и отец. Если один из родителей подпишет отказ от налогового вычета, то второй сможет получить его в двойном объеме.

Здесь, тем не менее, есть нюанс. Вычет на детей предоставляется до месяца, в котором суммарный доход налогоплательщика с начала года превысил 350 000 рублей. То есть в случае с матерью троих детей — с января до августа.

Если в течение года работодатель стандартный вычет не предоставлял, его можно будет получить при подаче налоговой декларации по НДФЛ по итогам года.

Имущественные вычеты

Гораздо более существенную сумму государство вернет, если вы купили недвижимость, участок или построили дом. Лимит налогового вычета в таком случае — 2 млн рублей. То есть вернуть вы сможете максимум 260 тыс. рублей — 13% от 2 млн, — даже если покупка обойдется дороже.

Как это происходит? Допустим, в 2017 году Александр купил квартиру за 5 млн рублей. Если ранее он не использовал налоговый вычет на другую недвижимость, то с этой он сможет вернуть 260 тыс. рублей. Но не сразу. Каждый год он будет получать от государства ровно столько, сколько за год заплатил в виде НДФЛ. Например, его годовой доход составил 60 000*12 = 720 000 рублей. С этой суммы он заплатил 13% НДФЛ, то есть 93 600 рублей за год. Тогда в 2018 году он получит 93 600 рублей, столько же — в 2019-м, а остаток в размере 72 800 рублей — в 2020 году.

Возврат будет еще больше, если квартиру вы купили в кредит. На уплаченные по ипотеке проценты есть отдельный налоговый вычет, его лимит составляет 3 млн рублей. То есть помимо 260 тыс. рублей за покупку квартиры вы сможете получить до 390 тыс. за расходы на обслуживание ипотечного долга.

Для получения вычета нужно подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Проще всего это сделать онлайн через портал Nalog.ru. За каждый год составляется отдельная декларация. К ней нужно приложить заявление на возврат налога с реквизитами, куда перевести излишне уплаченную сумму налога, и копии документов: о праве собственности, ипотечный договор, подтверждение оплаты, справка о доходах. С момента подачи декларации до возврата денег на счет может пройти до четырех месяцев.

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Социальные вычеты

Если вы еще не нашли налоговый вычет для себя, то рекомендуем поискать среди социальных. Так, вернуть часть уплаченного налога можно при расходах на следующее:

Благотворительность. Сюда входит денежная помощь благотворительным организациям, социально ориентированным некоммерческим организациям, НКО, работающим в области науки, здравоохранения, спорта, образования, или религиозным организациям. Лимит налогового вычета на благотворительность — 25% от полученного за год дохода. То есть при доходах в размере 400 тыс. рублей в год лимит вычета — 100 тыс. рублей. Допустим, вы перечислили благотворительной организации меньше этого лимита — 50 тыс. рублей. Тогда государство вернет 13% от 50 тыс. — 6 500 рублей. Обучение. Вернуть можно часть расходов как на свое обучение, так и на обучение своих детей (до 24 лет), подопечных и даже брата или сестры. Это могут быть траты на образование в вузе (дневная, вечерняя или заочная форма обучения), в школе, детском саду, на курсах повышения квалификации, в центре изучения иностранных языков, автошколе, а также музыкальных и детско-юношеских спортивных школах. Лимит налогового вычета при расходах на собственное образование, обучение брата или сестры — 120 тыс. рублей, на детей и подопечных — 50 тыс. рублей. Лечение и покупка медикаментов. Сюда входят медицинские услуги , в том числе дорогостоящие, оказанные вам, вашему супругу (супруге), родителям или детям, назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи, и страховые взносы по договору ДМС. Лимит вычета — 120 тыс. рублей. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственными пенсионными фондами, добровольного пенсионного страхования со страховыми организациями, добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет. Договор может быть заключен как в свою пользу, так и в пользу супруга, родителя или ребенка-инвалида. Лимит вычета также составляет 120 тыс. рублей. Расходы на накопительную часть пенсии. Вычет применяется только в том случае, если дополнительные взносы налогоплательщик уплатил за свой счет.

Если вы претендуете сразу на несколько вычетов, то имейте в виду, что налоговые вычеты за обучение, лечение, страхование и взносы на накопительную пенсию суммируются, но в совокупности они не могут превышать 120 тыс. рублей в год.

Инвестиционные вычеты

Инвестиционный налоговый вычет можно получить в трех случаях:

вы продали ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке и находившиеся в собственности более трех лет. В таком случае предельный размер налогового вычета определяется как количество лет нахождения ценных бумаг в собственности, умноженное на 3 млн рублей. К данному типу вычета не относятся сделки, совершенные на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС);

вы внесли деньги на ИИС и не забирали их минимум три года. С внесенных на ИИС средств можно получит вычет. Лимит вычета — 400 тыс. рублей в год. За один год можно вернуть 13% от внесенной на счет суммы, то есть не больше 52 тыс. рублей. Имейте в виду, что вернуть уплаченный налог можно в течение трех лет после отчетного периода. То есть, если вы открыли ИИС в 2019 году, подать декларацию и получить вычет за этот год вы сможете в 2020, 2021 или 2022-м;

вы внесли деньги на ИИС, не забирали минимум три года и получили доход от сделок. Можно вернуть налог, уплаченный с дохода по операциям на ИИС. Данный тип вычета не привязан к зарплате и может быть использован всеми, в том числе и индивидуальными предпринимателями, а также неработающими. Максимальной суммы вычета по этому виду не установлено: можно вернуть НДФЛ со всего дохода, полученную от операций по ИИС.

Второй и третий вид инвестиционных вычетов не могут применяться по одному и тому же счету: при подаче декларации с возвратом по ИИС придется между ними выбирать.

Профессиональные вычеты

Профессиональные вычеты стоят несколько особняком. Они предусмотрены, например, для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, занятых частной практикой, или для тех, кто получает доход за создание произведений науки, литературы и искусства. Профессиональные вычеты позволяют уменьшить налоговую базу на сумму документально подтвержденных расходов. В некоторых случаях индивидуальные предприниматели могут получить вычет в размере 20% от общей суммы полученного ими дохода.