Заемщику пошла карта. Как клиенты банков против своего желания становятся держателями дорогого пластика

При оформлении кредита в банке могут навязать не только «обязательные» страховки, но и другие продукты. Например, дебетовые карты. Иногда это обходится заемщикам очень дорого.

Вам и карты в руки

В начале октября пользователь Банки.ру под ником natashashk взяла потребительский кредит в Уральском Банке Реконструкции и Развития (УБРиР), а спустя несколько дней среди подписанных документов обнаружила платежку на 20 тыс. рублей — за выпуск дебетовой карты. Выяснилось, что сумма эта была сразу включена в тело кредита. «Взяла 50000 руб., а вернуть должна 70000 руб., и это не считая процентов, тоже порядка 20000 руб.! Банк дважды с меня получит 20000 руб.», — пишет natashashk в «Народном рейтинге» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подобных жалоб в «Народном рейтинге» десятки. Кому-то в отделении банка сотрудники заявили, что карта обязательная, кто-то не заметил заявления на ее открытие в кипе бумаг на подпись. Некотором заемщикам карта обошлась в 15 тыс. рублей, другие заплатили все 20 тыс.

«Клиенту могут быть предложены дополнительные продукты и пакетные предложения. Это общепринятая банковская практика», — объяснили в пресс-службе УБРиР. В рамках предложения клиент может выбрать карту со сроком действия один год (плата за выпуск — 15 тыс. рублей) или два года (плата за выпуск — 20 тыс. рублей). В пресс-службе перечисляют и преимущества карты: бесплатные интернет- и мобильный банк, СМС-информирование, бесплатный выпуск до пяти доверительных карт Visa Gold в рамках базового тарифного плана, услуга «Консьерж-сервис», бесплатное обслуживание в банкоматах партнеров (Альфа-Банк, банк «Ак Барс», ВУЗ-Банк), бесплатная выдача наличных в сторонних банкоматах при совершении операций на сумму свыше 1 тыс. рублей, повышенный кешбэк без выделения специальных категорий товаров.

«Решение о приобретении карты клиент принимает самостоятельно. Отказ от приобретения карты не может влиять на решение банка о выдаче кредита», — подчеркивают в УБРиР. По словам представителя банка, причиной отказа от оформленного продукта может быть как изменение решения самим клиентом, так и нарушения, допущенные сотрудниками при обслуживании. «По всем обращениям с жалобами на подобное поведение сотрудников проводятся внутренние проверки», — добавили в пресс-службе организации.

Тем не менее жалобы на навязывание дорогой дебетовой карты уже приобретают массовый характер. Так, только за последний месяц в «Народном рейтинге» появилось больше 20 негативных отзывов. Хотя, стоит отдать должное банку, в большинстве случаев после жалоб на сайте Банки.ру УБРиР возвращает деньги за карту, если клиент ею не пользовался.

Каждому по допуслугам



Навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитных продуктов — история довольно распространенная. Обычно клиенты попадаются на необязательном страховании, которое сотрудник банка убедил приобрести или о наличии которого «забыл» предупредить. «Из-за шумихи по поводу страховки последнюю «впаривают» уже чуть реже, зато отыгрываются на всевозможных «гарантированных ставках», «кредитных докторах». Выдают «в нагрузку» и карты», — отмечает заместитель руководителя направления интерактивных сервисов Банки.ру Елена Калинкина.

Ситуация с УБРиР в этом смысле не уникальная. В «Народном рейтинге» встречаются жалобы на навязывание дебетовых карт при получении кредита и в отношении других банков. Однако обычно карты к кредиту выдаются бесплатно, либо же стоимость их годового обслуживания относительно невысока. Особенностью истории с УБРиР является статусность выдаваемого «в нагрузку» пластика и, соответственно, цена за него.

Обычно необходимость открыть карту сотрудник банка объясняет тем, что именно на нее будет перечислена сумма займа. Обязать взять карту в придачу к кредиту банк не может, но может, например, предложить сниженную ставку при пользовании пластиком. Так, Совкомбанк предлагает перевести кредит на карту — при тратах не менее 80% средств безналичным путем ставка снижается на 10 процентных пунктов.

Иногда сотрудники банков убеждают клиентов, что открытие дебетовой карты обязательно при получении кредита. Обычно потом, после подачи жалобы, выясняется, что услуга была исключительно добровольной. Бывает, что банковские сотрудники обходятся и вовсе без объяснений, тайком подсовывая бланк заявления на выдачу карты в объемную папку с документами, обязательными к подписанию при оформлении кредитного договора.

Отвязаться от навязанного

С одной стороны, статья 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает обусловливать приобретение одних товаров (работ или услуг) обязательным приобретением других. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров, возмещаются продавцом в полном объеме. При этом закон «О потребительском кредите» в пункте 15 части 9 статьи 5 предусматривает, что индивидуальные условия договора займа все-таки могут содержать условия об услугах, оказываемых кредитором заемщику за отдельную плату и необходимых для заключения договора потребительского кредита.

«Загвоздка только в том, что такое регулирование по своему смыслу предназначено для продуктов, которые имеют непосредственную связь с кредитом, например — страхование, так как его наличие или отсутствие экономически оправдано и влияет на вероятность возврата кредита. В случае же с дебетовыми картами никакого экономического обоснования нет, кроме желания банка нажиться на этом», — поясняет руководитель юридической компании «Шипович и партнеры» Денис Шипович.

Главная проблема здесь в том, что факт навязывания сложно доказать. Клиент обычно не записывает разговор с сотрудниками банка на диктофон или камеру. А по подписанным им же документам выходит, что он все понимал и осознавал.

«Уж если попали в неприятную ситуацию, то доводите дело до конца. И жалобы в Центральный банк — одно из неплохих средств, чтобы пресечь недобросовестную практику банков», — добавляет Шипович. Кроме того, банк можно попробовать привлечь к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 КоАП, за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права потребителя.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru