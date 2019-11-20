оденьгахпросто: как получить возмещение от страховщика и не задолжать государству НДФЛ

Страховые выплаты освобождаются от налога, но штрафы и компенсации — нет. С них автовладельцу придется уплатить налог, даже если он эти выплаты не получал.



Жительница Краснодарского края Мария, попав в ДТП, решила не возиться с оформлением страхового случая самостоятельно, а поручить дело автоюристу, который вовремя оказался под рукой. Сразу же после аварии тот предложил потерпевшей выплату в 18 тыс. рублей. Как было не согласиться? Мария подписала документы, не особенно вчитываясь в содержание. А впоследствии обнаружила извещение о необходимости уплатить НДФЛ в размере 36 тыс. рублей.

Страховые компании не устают повторять, что, как никто другой, заинтересованы в быстром и досудебном урегулировании споров со страхователями. Статистика говорит об обратном: за четыре месяца работы финуполномоченного на ОСАГО приходится более 95% от общего количества обращений потребителей, треть из которых — о несогласии с размером страховой выплаты. За помощью автовладельцы продолжают обращаться к автоюристам, которые предлагают несколько способов оформления взаимоотношений. И все они не клиентоориентированные.

Чаще всего автоюристы предлагают попавшим в аварию автовладельцам переуступить им право требования возмещения от страховой компании по договору цессии. Подписывая его, автовладелец лишается права на получение каких-либо выплат, передавая его цессионарию, то есть автоюристу. В этом случае, по словам партнера юридической компании «Юстерс» Максима Чернавина, именно автоюрист будет указан во всех документах, в том числе и как получатель страховой выплаты.

Главный плюс для автомобилиста при переуступке права по договору цессии — в возможности незамедлительно получить деньги на ремонт автомобиля, без ожидания ответа от страховой компании и судебных разбирательств. Но есть и негатив. «Это необоснованное обогащение автоюриста, который, уплачивая потерпевшему минимальную сумму, получает от страховщика в разы больше, — говорит генеральный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов. — Кроме того, не стоит забывать, что деятельность автоюристов во многом носит теневой характер, что выражается в умолчании о возможности получения денежных средств в значительно большем объеме, чем необходимо для восстановления автомобиля, и о негативных налоговых последствиях для потерпевших».

НДФЛ не облагается только основная выплата по страховому договору, которая возмещает ущерб от аварии, то есть носит компенсационный характер. Все остальные выплаты, в том числе неустойки и штраф из-за нарушения страховой компанией прав потребителей, возмещение расходов на оплату услуг представителя в суде и прочее, не предусмотрены договорами страхования, а значит, не являются страховыми выплатами, и с них нужно будет уплатить НДФЛ в размере 13%. В случае подписанного договора классической цессии уплата налога становится обязанностью автоюриста.

Но у Марии ситуация, скорее всего, была другой.

Не цессией единой жив автоюрист

Второй способ оформления взаимоотношений автоюриста и клиента — представление интересов последнего в суде. «Автоюрист, как правило, рассказывает, что потерпевший полностью прав и суд удовлетворит его требования, но процесс судопроизводства и исполнения решения настолько долгий и сложный, что неизвестно, когда именно и сколько денег автовладелец получит от страховой компании, — рассказывает партнер и руководитель практики «Страхование» адвокатского бюро «КИАП» Дмитрий Шнайдман. — При этом нужно еще до начала судебного разбирательства оплатить услуги автоюриста. Но он готов войти в положение и не только не брать деньги, а даже, наоборот, заплатить сумму, которую потерпевший рассчитывает получить от страховой компании. Для этого требуется выдать автоюристу доверенность на представление интересов в судебных органах, с правом подписания иска, получения присужденных денежных средств и передоверия всех полномочий по доверенности». Причем, по словам адвоката Дмитрия Мосиенко, автоюрист зачастую даже готов понести расходы на нотариальное удостоверение этого документа у определенного нотариуса, лишь бы максимально удовлетворить потребности клиента.

Хотя ни о какой щедрости автоюриста речь не идет. Движет им желание максимально быстро извлечь из ситуации собственную выгоду. Действуя от имени потерпевшего, он направляет исковое заявление в суд, включая в него требования о взыскании всех возможных штрафов и неустоек. «С большой долей вероятности суд удовлетворит их в размере, значительно превышающем сумму, которую автоюрист заплатил клиенту, — говорит Дмитрий Мосиенко. — В этом ему зачастую помогают «прикормленные» оценщики, увеличивая стоимость повреждений». Далее от имени потерпевшего он получает исполнительный лист, обращается в банк либо службу судебных приставов за принудительным исполнением решения суда, указывая в качестве реквизитов для перечисления денег свой банковский счет. Деньги перечислены, дело закрыто.

Но не для автомобилиста. «Автомобилист должен понимать, что с точки зрения процессуального и налогового законодательства истцом (взыскателем, получателем денежных средств) является именно он, а не его представитель-автоюрист, даже если тот фактически получил выплату, — обращает внимание Дмитрий Шнайдман. — К числу возникающих из этого обязанностей относится и уплата налогов».

Скорее всего, Мария оформила на автоюриста именно доверенность и оказалась (формально) получателем вышеупомянутых платежей. Поэтому квитанция об уплате НДФЛ пришла собственнице авто.

Посчитаем НДФЛ

Но и договор цессии не освобождает автовладельца от налогов. Возьмем условную сумму убытка 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей штрафных санкций.

Ситуация 1: автомобилист самостоятельно реализовал свое право. Автомобилист получает 100 тыс. рублей возмещения от страховой компании, не облагаемых НДФЛ, и 43,5 тыс. рублей штрафных санкций (50 тыс. рублей за вычетом 13% НДФЛ). В сумме — 143,5 тыс. рублей. Потери составляют 4,4% от общей суммы требования.

Ситуация 2: автомобилист заключает договор цессии с автоюристом, продав ему за 120 тыс. рублей право требования от страховой компании возмещения на 150 тыс. рублей. Во-первых, автомобилист теряет 30 тыс. рублей на перепродаже. Во-вторых, платит НДФЛ с суммы продажи, то есть со 120 тыс. рублей, потому что они не являются выплатой по договору страхования. Из оставшихся 120 тыс. рублей вычитаем 15,6 тыс. рублей НДФЛ, в итоге на руки автовладелец получит 104,4 тыс. рублей, потеряв 30,4% от общей суммы требования.

Но и автоюристу не удастся избежать уплаты НДФЛ, потому что, действуя по доверенности, он не становится стороной договора страхования. Следовательно, получив от страховой компании 150 тыс. рублей, будет вынужден уплатить 19,5 тыс. рублей НДФЛ. С учетом ранее отданных автомобилисту 120 тыс. рублей доход автоюриста составит 11,5 тыс. рублей. Это даже меньше, чем средняя стоимость юридических услуг в размере 10% от цены иска в 150 тыс. рублей. Поэтому автоюристы используют любые способы, чтобы суммы штрафных выплат в несколько раз превышали размер основного требования.

Законодатель и правоприменители тоже принимают меры, чтобы страхование как отрасль финансовых услуг перестало быть источником извлечения необоснованной прибыли, а вернулось к своему первоначальному предназначению — обеспечивать защиту имущественных интересов страхователей. «Чтобы автоюристы по доверенности не получали причитающуюся клиенту выплату от страховой компании, оставляя ее себе в качестве «гонорара успеха», страховые компании теперь сообщают в ФНС обо всех таких выплатах, — говорит Максим Чернавин. — ФНС требует уплаты налога со всей выплаченной страховой компанией суммы денег, что делает такую схему работы невыгодной и даже разорительной».

Автомобилистам же юристы советуют тщательно подходить к выбору консультантов, рассчитывать на традиционные способы разрешения спорных ситуаций в судах и не пользоваться услугами тех, кто предлагает сомнительные схемы быстрого получения страхового возмещения. А еще сохранять контроль над «денежной» составляющей дела до его завершения, чтобы иметь «документальный след» всех финансовых операций и возможность доказать налоговому органу, какая часть выплаты от страховой компании досталась автовладельцу, а что было удержано автоюристом.