​Народный Bloomberg. Семь открытых источников данных для начинающего инвестора

Профессиональные трейдеры изучают эмитентов и ищут инвестидеи с помощью дорогих терминалов вроде Bloomberg или Eikon. Рассказываем, где искать финансовую информацию тем, кто не так сильно погружен в инвестирование.



Наверняка каждый, кто открыл брокерский счет и завел приложение на телефоне, обратил внимание, сколько разнообразной информации для инвестора в нем содержится. Помимо собственно котировок, разработчики стремятся впихнуть максимум полезного: от сведений о дивидендах и графика выплаты купонов до прогнозов и элементов технического анализа. Подробнее о приложениях для инвесторов можно почитать здесь.

К сожалению, чаще всего при выборе конкретной акции и облигации этого оказывается недостаточно. Поэтому многие инвесторы регулярно читают аналитику и отчеты компаний, пользуются форумами или подписываются на рассылку идей от брокеров. Однако если у вас не так много времени, чтобы следить за фондовым рынком, то можете сосредоточиться на нескольких интернет-сайтах, которые помогут оценить компанию, в бумаги которой вы планируете вложить деньги, и получить максимум информации в одном месте.

Конечно, список полезных ресурсов нельзя ограничить только уже приведенными. Инвестору, который решил подойти к процессу серьезно, безусловно, стоит разобраться с навигацией сайта Московской биржи , которая является самым надежным источником информации о размещаемых и уже обращающихся инструментах, следить за новостями информационных агентств, а также посещать сайты брокеров вроде finam.ru , где, например, можно отследить корреляцию различных акций или предстоящие корпоративные события.



Один из самых популярных сайтов у инвесторов, позволяющий читать новости, следить за котировками и смотреть, что происходит с показателями компаний. Причем не обязательно на английском, есть русскоязычная версия. Главное достоинство ресурса — широкий выбор рынков и активов, за которыми можно следить, включая товарные фьючерсы и криптовалюты. Содержит очень много информации для технического анализа. Очень качественная лента новостей и много аналитики, можно получить макроэкономические данные и обзоры рынков.

Минусы — отсутствие данных по корпоративным облигациям, а также явный крен в сторону рынка Forex. Подходит для тех, кто хотел бы следить за рыночными тенденциями и изучать основы биржевой торговли. Если вы держите портфель иностранных акций, возможно, вам лучше подойдет сайт Finviz.com, где, помимо рыночных показателей эмитентов, есть уникальный сервис screener, на котором можно, например, выбрать акции с самыми высокими дивидендами или посмотреть, у какой из IT-компаний самый большой показатель P/E, а также искать инвестиционные идеи, фильтруя эмитентов сразу по нескольким фундаментальным и техническим характеристикам.

Финансовый сервис от известного интернет-поисковика на вид незатейлив, но на самом деле позволяет узнать массу полезного о выбранной компании. Достаточно забить в строку поиска тикер или название компании, и вам выдадут ее основные показатели и график котировок. При желании одним кликом ее можно сравнить с другими представителями отрасли или рыночным индексом. Минус — отсутствие возможности структурировать новости и узкий выбор инструментов.

Более информативный в этом отношении ресурс finance.yahoo.com, у которого, помимо различных индексов и новостной ленты, есть, например, сервис, позволяющий выбирать компании и ранжировать их по определенному показателю, в том числе капитализации или изменению цены акций. Помимо акций, те же опции доступны для инвестиционных фондов и ETF. Как и у предыдущего сервиса, вся информация на английском языке.





Портал на платформе Microsoft больше напоминает страницу делового интернет-издания, где можно выбрать вклад или узнать, что происходит на рынке недвижимости. Очень много перепечаток из СМИ. Однако инвестору стоит сосредоточиться на единственной вкладке — «Рынки», где можно выбрать интересующую компанию и увидеть ее финансовые показатели и цифры из отчетности. Например, сколько дивидендов приходится на одну акцию. Также есть информация об основных бенефициарах и самых крупных держателях ее бумаг. Основные мультипликаторы перечислены в подразделе «Анализ».

Практически идеальная платформа для новичка, чтобы изучить основные показатели и мультипликаторы эмитентов, торгующихся на американских и российской биржах. Причем это не просто набор информации, здесь можно, например, сравнивать показатели компаний одного сектора. Или даже совсем разные компании. Удобно подана информация о дивидендных выплатах. Чтобы получить доступ, придется регистрироваться или авторизоваться через соцсети. Есть немного информации об облигациях, которые можно выбрать по сроку погашения, однако выбор эмитентов достаточно ограниченный — только 50 самых ликвидных бумаг.

Любители креативной графики получат несказанное удовольствие от путешествия по сайту. Количество диаграмм, рисунков, таблиц просто зашкаливает. По уровню наглядности подаваемой информации ресурс явно превосходит аналоги: цифр здесь минимум. Зато данных масса: в базе сайта 75 тыс. компаний по всему миру, включая рынки России и Польши. Компании представлены по пяти основным критериям: оценочная стоимость, дивиденды, финансовая устойчивость, эффективность и прогноз роста. Позволяет сравнивать компании и бумаги по основным параметрам, а также их сортировать. Причем для этого не обязательно вводить тикеры и выбирать параметры, достаточно воспользоваться специальным интерактивным фильтром в виде снежинки. Русскоязычной версии нет.

Проект питерской группы компаний с одноименным названием, который очень популярен среди специалистов по долговому рынку. Для начинающего он может показаться довольно сложным: какие-то кривые, непонятные индикаторы. Однако в этой кухне стоит разобраться, поскольку такого массива информации по выпускам рублевых облигаций и евробондов, комментариев и прогнозов ведущих инвестдомов, рэнкингов эмитентов в одном месте найти сложно. Отдельную ценность представляет календарь событий: погашения, оферты и выплаты купонов. Далеко не у всех брокеров такую информацию можно найти.

К сожалению, значительная часть всей этой полезной информации доступна только платным подписчикам. Например, данные о дефолтах или подробности конкретной эмиссии. Поэтому инвестору в облигации, возможно, придется посетить альтернативные сайты вроде RusBonds.ru или раздел «Облигации» на сайте Investfunds.ru.

Если вы хотите знать, что сейчас обсуждают трейдеры, вам сюда. Главное, понять их специфичный сленг. Ресурс целиком и полностью для тех, кто активно торгует и готов делиться своим опытом с другими. Есть также несколько живых чатов, где участники обсуждают различные инструменты, а также рейтинг брокеров (включая Forex) со ссылками на отзывы их клиентов. Для любителей фундаментального анализа также есть где разгуляться: можно выбрать и отсортировать компании по их рыночным показателям или на основе мультипликаторов, а также получить основные данные о выпусках облигаций. Если вам лень искать данные компаний на корпоративных сайтах, то здесь сможете найти как отчетность по РСБУ и МФО, так и производственные показатели.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru