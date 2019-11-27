оденьгахпросто: как сэкономить на покупке страховки не только в «черную пятницу»

Российские ретейлеры вслед за западными устраивают распродажи в конце ноября. Не остались в стороне и страховщики, обещая скидки от 30% до 70%. Но есть ли жизнь за пределами «черной пятницы»?



Если говорить о добровольных видах страхования, то стоимость полисов одних и тех же страховых продуктов может значительно отличаться не только у разных страховых компаний (СК), но даже у одной и той же, потому что зависит от каналов продаж. Страховщики продают полисы через собственные офисы и сайты, сайты-агрегаторы, агентов и брокеров СК, а также банки. У каждого свои плюсы и минусы, свои расходы, влияющие на цену полиса.

Чтобы продавать страховки, например, в офисе СК, под него нужно арендовать помещение, приобрести оргтехнику, оплачивать работу коммуникаций и коммунальные расходы, платить зарплату сотрудникам. Поэтому любая страховая закладывает расходы на делопроизводство в тариф, иногда они могут достигать половины стоимости полиса.

Продажи через брокеров и агентов тоже не бесплатные. Вознаграждение посредников по некоторым продуктам может составлять 20—40% от базовой цены полиса. Но в лидерах остаются банковские посредники, чьи комиссионные могут доходить до 90%. В них входят затраты банка на обучение сотрудников продаже страховых продуктов, расходы на кол-центр, непосредственно заработок банка. Поэтому страхование у брокера или агента может оказаться более выгодным, чем в банке. Но дороже, чем при прямой покупке на сайте СК или у агрегаторов, которые заключили договоры со страховщиками.

Как сэкономить на каско

Стоимость этого страхового продукта не регулируется государством, как тарифы ОСАГО, соответственно, является рыночной и зависит только от базового тарифа СК и расходов на продажу полиса. Дороже всего каско будет в банке, поскольку у этого канала продаж, как говорилось выше, самые высокие комиссии. Хотя они могут отличаться у разных банков: например, один продает в месяц два полиса, а второй — 20. Естественно, во втором страховщик будет больше заинтересован и предложит ему лучшие условия продаж. То есть даже в рамках одного канала стоимость полиса может варьироваться.

Сэкономить на каско можно, если приобрести его вместе с ОСАГО — у некоторых СК при совместной покупке действует специальная система скидок. Например, в рамках специального предложения на Банки.ру действующая скидка на каско в размере 15% вырастает до 24%. Кроме того, некоторые страховщики готовы предоставлять скидки уже действующим или своим бывшим клиентам, причем имевшим не обязательно полис автострахования, но и любой другой.

Но самой выгодной страховка каско окажется в автосалоне при покупке новой машины. Как правило, СК разрабатывают для них специальные программы с низкими тарифами, поскольку заинтересованы в крупных и постоянных поставщиках клиентов.

ОСАГО дешевым не бывает. Особенно слишком

В отличие от каско на полисы ОСАГО скидок практически не бывает. Сэкономить удастся только в том случае, если агент будет готов пожертвовать частью своего вознаграждения. Урезать его на 10—15% он согласится, если заинтересован наработать пул клиентов на будущее.

Но покупателю нужно быть начеку: если ему предлагают слишком большую скидку, велика вероятность мошенничества. Например, агент, оформив договор, впоследствии не сдаст его в СК, или аннулирует, или не проведет оплату, и полис окажется недействительным. Проверить актуальность страховки ОСАГО можно на сайте Российского союза автостраховщиков, в отличие от всех остальных полисов (как это сделать, см. здесь ) . Впрочем, даже если проверка даст негативный результат, то с деньгами-то клиент уже расстался. Так что гнаться за огромными скидками по ОСАГО опасно.

Чтобы понять, огромные они или нет, прежде чем покупать полис, лучше сравнить цены на ОСАГО у разных СК с помощью агрегаторов. Во-первых, удобно, потому что не нужно вводить информацию о машине на сайте каждого страховщика, во-вторых, агрегаторы работают напрямую с СК и имеют возможность безошибочно посчитать КБМ, влияющий на стоимость ОСАГО. И вероятность нарваться на мошенничество равна нулю.

Кстати, страхователю на заметку: если агент неправильно посчитал КБМ и коэффициент оказался завышенным, автомобилист имеет право обратиться в СК, предъявив предыдущий и действующий полисы, и страховщик внесет изменения. Но для этого придется обратиться в офис СК, чтобы написать заявление на перерасчет страховой премии.

Застрахованный тур

На полисы выезжающих за рубеж (ВЗР) скидки, как и на ОСАГО, получить сложно. Но по другой причине: стоимость этих полисов изначально невелика — за две недели в Европе придется заплатить в среднем 700—1 000 рублей, так что скидку в размере каких-то 100 рублей вряд ли можно будет считать достойным вознаграждением за потраченное на ее получение время.

Хотя сэкономить при покупке ВЗР все-таки реально. Во-первых, надо правильно выбрать продукт у добросовестного страховщика (это важно, потому что медуслуги за рубежом стоят недешево, а полис позволит получить помощь в трудной ситуации), во-вторых, указать в страховке не весь мир, а только государства, в которые собираешься отправиться. Лучше потратить время на их выбор из списка, чем платить более высокую цену за страны, поездки в которые страхуются с повышенным коэффициентом. В-третьих, экономию можно получить, правильно выбрав срок страхования: если зарубежные поездки не планируете совершать регулярно в течение года, то нет смысла покупать полис на 12 месяцев. Лучше заплатить по более высокому тарифу за две или три недели, которые намерен провести за рубежом. Либо выбрать страховку на 30 дней в течение года.

СК могут предлагать разные тарифы для разных партнеров, поэтому перед покупкой имеет смысл сравнить цены. Сайты-агрегаторы уже собрали такие предложения. Здесь же можно найти и «вкусные» предложения скидок от СК.

Поторгуйтесь со страховщиком

Сэкономить на покупке ипотечного полиса получится, если приобретать его напрямую в СК, а не через банк. Полис, оформленный менеджером банка, будет дороже по причине все той же комиссии, которую страховщик вынужден заложить в тариф. Но даже если вы приобрели страховку в банке, то на следующий год можете смело сменить СК на более выгодную. Главное, выбранная СК должна быть аккредитована в банке, срок страхования не должен прерываться. Поэтому заняться поиском нового страховщика стоит заранее. У банков, как правило, есть пул СК, с которыми они работают, и нужно только сравнить предложения каждой из них. Зачастую СК делают очень выгодные предложения. Например, на сайте Банки.ру действует спецпредложение от нашего партнера, по которому можно сэкономить до 40% на ипотечном страховании.

Помимо скидочных спецпредложений, существует еще способ снизить расходы на покупку полисов классического страхования (каско, страхование ипотеки, жизни и здоровья). Так, можно поторговаться со страховщиком. Например, если собираетесь застраховать недвижимость, то, сравнив стоимость полисов у разных СК, обратитесь к действующему страховщику и попросите скидку. Это нормальная практика, о которой не многие потребители знают. Если СК заинтересована сохранить клиента, то наверняка пойдет на уступки. Но не стоит недооценивать страховщика: участники рынка регулярно мониторят тарифы у конкурентов, так что пытаться блефовать, уверяя, что, мол, вам предложили цену вдвое ниже, не имеет смысла. Если, конечно, не можете представить доказательства.