Обидеть коллектора может каждый. Почему взыскатели жалуются на должников

Коллекторы все чаще обращаются в суды с исками о защите чести и достоинства. По оценке НАПКА, сегодня каждые 70 из 100 диалогов коллекторов и должников заканчиваются оскорблениями со стороны последних.

«Предлагали простить 70% долга»

Чем больше у неплательщика долгов, тем чаще он переходит на повышенный тон и оскорбления в адрес коллектора, рассказали Банки.ру в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА»). Согласно подсчетам ассоциации, если должник с одним долгом лишь в 25% случаев склонен к агрессии, то с двумя долгами и более — уже в 70%. Каждые 70 из 100 диалогов коллектора и должника заканчиваются оскорблением и принижением достоинства сотрудника агентства. Эта статистика подтверждается аудиозаписями, которые коллекторы обязаны вести, указывают в НАПКА. Однако до суда доходят лишь 5% случаев, требующих вмешательства, где коллектор пострадал от действий должников.

«При этом если посмотреть на статистику жалоб граждан на коллекторские агентства, являющиеся членами НАПКА, то на такие жалобы приходятся единицы обращений, каждое из которых сразу же становится предметом для проверки со стороны контрольного комитета СРО, — говорит президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев. — Вопреки мнению, что профессиональные коллекторы наносят вред и ущерб должникам, на практике мы видим совершенно другую ситуацию».

Недавно был зафиксирован случай, когда коллектор подал в суд на должника за моральное оскорбление и выиграл процесс. Так, жительница Пскова взяла в кредит технику, долг выплачивать не стала, уклонялась от выплат намеренно. Этот долг банк переуступил компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ). Должнице обещали в досудебном режиме простить 70% долга и предлагали оплатить оставшуюся сумму в удобном и посильном для нее графике. Однако она постоянно грубила, нецензурно выражалась. Коллектор подал на нее иск о защите чести и достоинства, суд встал на его сторону и присудил выплату моральной компенсации.

«Хочу привести в пример еще один недавний случай в Ярославской области, — рассказывает гендиректор ПКБ Павел Михмель. — Наш сотрудник приехал к должнице с предложением списания 70% долга, в то время как на нее открыто более пяти исполнительных производств, в том числе за осуществление мошеннических действий в отношении детей-инвалидов. На него было совершено нападение, был сожжен его автомобиль. Естественно, мы обратились в правоохранительные органы, ведется следствие».

«Переходят все границы дозволенного»

В других крупных коллекторских компаниях также указывают на то, что работать с должниками непросто. «Медиапространство заполнено историями о том, как коллекторы наносят ущерб должникам, принижают их достоинство и оскорбляют. Но практически нигде не говорится о том, что таким же образом ведут себя и должники, — говорит генеральный директор коллекторской компании «МБА Финансы» Федор Вахата. — Мы пока не подавали на должников в суд за некорректное общение, понимая, что чаще всего ими руководят эмоции, возможно, сложная жизненная ситуация, заложниками которой они оказались».

Коллекторы периодически сталкиваются со случаями, когда должники злоупотребляют своими правами и сообщают в контролирующие органы недостоверные сведения, отмечает генеральный директор компании «АктивБизнесКонсалт» Дмитрий Теплицкий. Например, должник направляет в различные государственные инстанции — ФССП, МВД, Роскомнадзор и так далее — ряд однотипных жалоб, в которых вводит контролирующие органы в заблуждение относительно методов взыскания. «Иногда должник указывает на то, что к нему приходил сотрудник агентства и оказывал психологическое воздействие. Однако в ходе проверки оказывается, что коммуникация с должником проводилась только с помощью телефонных переговоров и строго в рамках правового поля, а выездов представителей агентства вовсе не осуществлялось, — объясняет он. — Поскольку агентство хранит всю историю взаимодействия с должником, выявить фактическое положение дел можно, прослушав историю телефонных переговоров. По накопленной статистике мы видим, что подобные ситуации возникают, как правило, с «профессиональными должниками», которые имеют одновременно несколько кредитных обязательств в ряде финансовых организаций».

Гендиректор ПКБ указывает, что закон 230-ФЗ четко установил правила общения должников и коллекторов. Все нарушения, которые допускает в работе коллектор, являются предметом рассмотрения контролирующих органов. «Должники уже привыкли, что могут обратиться в ФССП и восстановить свои права, — отмечает он. — Но нельзя допускать перекоса в этом взаимодействии: 90% граждан, взявших деньги в кредит и не погашающих долг, считают себя правыми в ситуации невозврата. Когда к ним обращается кредитор, многие агрессивно реагируют — начиная от нецензурной брани и заканчивая нападением на сотрудника коллекторского агентства и порчей его имущества. Если должник неадекватно себя ведет — мы идем в полицию и суд».

По словам Павла Михмеля, летом 2019 года в ПКБ была создана собственная служба юридической поддержки и кадровой безопасности для сотрудников. Согласно статистике этой службы, имеющейся в распоряжении Банки.ру, в июле было зафиксировано 17 обращений сотрудников: пять по поводу нападений и 12 по поводу угроз. По восьми случаям были направлены заявления в полицию, прокуратуру и иски в суд. В сентябре было зарегистрировано 23 обращения, из которых 18 из-за словесных угроз и пять в связи с нападениями, в правоохранительные органы и суд было подано уже 11 заявлений.

«Некоторые должники переходят все границы дозволенного, — резюмирует Федор Вахата из «МБА Финансы». — Мы больше чем уверены, что в недалеком будущем мы и другие коллекторские компании будем чаще судиться с должниками именно по этому вопросу. Коллектор — это сотрудник компании, который выполняет свои обязанности на рабочем месте. Между прочим, у коллекторов есть кодекс этики и правила общения с должниками, которые они соблюдают неукоснительно. Почему бы не применить такие же правила и к должникам?»

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«Закон должен защищать интересы всех сторон»

В настоящее время готовится проект закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», который, как предполагается, должен устранить дисбаланс во взаимоотношениях взыскателей и должников и регулировать действия обеих сторон. Недавно СРО «НАПКА» опубликовала свои предложения в этот документ: запретить должникам врать коллекторам, унижать их честь и достоинство, использовать изначально указанный в переписке адрес электронной почты. В случае если взыскатель понесет из-за нарушений должника убытки, ему придется их возмещать.

«Ответственность — она должна быть, и неважно, кому причиняется вред — должнику или коллекторской компании, — считает председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерина Авдеева. — Более того, регулирование той или иной деятельности не должно препятствовать самой деятельности, я имею в виду ныне действующий закон 230-ФЗ. Поэтому если ограничения делают невозможной фактически саму деятельность, то, конечно же, это требует пересмотра». При этом она добавила, что жизнь и здоровье являются высшими ценностями и новый закон обязательно будет учитывать это.

Авдеева отмечает, что сегодня коллекторы могут себя защитить от хулиганских или преступных действий должников, если такие имеют место, в рамках гражданского, уголовного и административного законодательства. Но это также важно прописать в новом законе. «Люди читают законы и воспринимают их так, будто им все можно, им все должны, — возмущается она. — Они говорят: «Вы должны соблюдать все правила, а я буду на вас жаловаться, и как можно больше жаловаться». Вот это неправильный подход».

По ее словам, коллекторам стоит больше времени уделять переговорам с должниками для нахождения консенсуса, предлагать общепримирительные процедуры, у коллекторов, в отличие от кредитных организаций, гораздо больше вариантов для мировых соглашений. Но есть среди должников и те, с кем бесполезно вести переговоры, есть и мошенники. «Не хочется, чтобы новый закон вобрал в себя те недостатки, которые имеются в законе о защите прав потребителей, которым сейчас очень часто пользуются недобросовестные граждане, фактически терроризируя поставщиков товаров и услуг и требуя исполнения необоснованных требований, — отмечает Екатерина Авдеева. — Есть опасения, что в последующем может сложиться аналогичная ситуация и в работе с должниками. Здесь нужно быть очень внимательным, потому что закон должен защищать интересы всех сторон».

Новый закон может быть принят уже в 2020 году, сообщила Авдеева, которая входит в рабочую группу по работе с новым законопроектом. Первоначальный вариант документа должен быть подготовлен до конца текущего года, а в марте, после обсуждения и внесения поправок, он может быть представлен в правительство.

«Этот законопроект повлечет за собой изменения в других нормативно-правовых актах и законах, — обращает внимание она. — Ведь взысканием занимаются не только коллекторы — это и микрофинансовые организации, и банки, и управляющие компании. Поэтому нашей рабочей группой будем подходить комплексно, предлагая решения для регулирования всей сферы взыскания с учетом риск-ориентированного подхода и баланса интересов».

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru

