Лот в мешке. О каких рисках не догадываются российские инвесторы в IPO

Участие в IPO — мечта любого инвестора, ведь за короткий срок можно заработать десятки процентов. Однако для клиентов российских брокеров это сопряжено со множеством нюансов.

В начале декабря состоится событие, которое, без преувеличения, ждут все инвесторы мира: размещение акций саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Это IPO может стать крупнейшим в истории фондового рынка: капитализация компании может составить 2 трлн долларов. В преддверии этого события некоторые российские брокеры начали предлагать своим клиентам поучаствовать в размещении. Что полезно знать российским инвесторам, планирующим участвовать в размещениях компаний на зарубежных фондовых рынках?

IPO повышенной доходности

В отличие от российского рынка, который давно не радует инвесторов крупными размещениями, на иностранных рынках IPO происходят с завидной регулярностью. В этом году на американских площадках, на долю которых приходится порядка трети всех сделок, начали торговаться акции уже более чем 120 компаний, при этом, по оценке Bloomberg, в среднем их котировки выросли на треть от цены размещения. Настоящим рекордсменом стал производитель искусственного мяса Beyond Meat, акции которого после старта торгов взлетели на 88%. Сейчас бумаги этой компании торгуются в три раза выше цены размещения.

Бумаги большинства крупных компаний, вышедших в этом году на рынок, также стоят гораздо выше первоначальной стоимости. По оценке аналитика компании QBF Александра Алексеевского, в текущем году акции компаний после размещения в среднем демонстрируют значительно более высокую доходность по сравнению с результатами IPO за прошлый год. «Отчасти это вызвано тем, что в 2019 году не наблюдалось столь существенного спада на фондовых рынках, как это было осенью 2018 года. Кроме того, в условиях замедления темпов роста мировой экономики и торговых разногласий между рядом крупных стран все меньшее количество компаний, которые не уверены в перспективах своего бизнеса, стремятся стать публичными», — написал он в обзоре .

По словам операционного директора ИК «Фридом Финанс» Галины Карякиной, среди успешных историй на рынке IPO много компаний из сегментов кибербезопасности, биотехнологий, информационных технологий. В июне этого года после размещения разработчика систем кибербезопасности компании Crowdstrike на NASDAQ стоимость ее акций поднялась с 34 до 65 долларов. К концу lock up (период заморозки операций с бумагами) цена поднялась еще выше, правда, потом снизилась, и сейчас бумаги Crowdstrike стоят около 56 долларов — по-прежнему выше цены размещения.

«Период, когда акционеру запрещается продавать купленный актив, может длиться от трех до шести месяцев. Естественно, за это время акция может существенно подвинуться от цены IPO», — говорит руководитель управления клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Правда, по его расчетам, в среднем с момента размещения до окончания lock up американские бумаги росли более чем на 15%.

Хотя есть и немало исключений: например, бумаги Uber и Lyft сейчас торгуются заметно ниже цены размещения. Не особо удачным для инвесторов можно назвать и размещение Pinterest. Интернет-сервис разместил свои акции в апреле на NYSE по 19 долларов, и буквально на старте они уже стоили 23,7 доллара. Но, пройдя пик стоимости (в августе акции стоили выше 36,5 доллара), их котировки опустились практически до цены IPO. Котировки компаний могут снижаться даже до истечения lock up, как это, например, случилось с бумагами Xiaomi или GreenSky. Поэтому, советует Карякина, инвестору, который намерен купить акции в момент IPO, стоит диверсифицировать портфель, чтобы их доля в портфеле составляла не более 10%.

То ли акция, то ли видение

Главная сложность для частного инвестора — сравнительно высокий порог входа для участия в сделке. Даже если речь идет о покупке акций на стадии подготовки (pre-IPO) или покупке акций у акционеров компании, которые хотели бы выйти из бизнеса, счет идет на сотни тысяч долларов или даже миллионы. Поэтому чаще всего приходится обращаться к брокеру, который может быть в числе андеррайтеров (продавцов) или иметь такое соглашение с контрагентом. Банки-букраннеры, формирующие книгу заявок и определяющие итоговую цену размещения, как правило, ориентируются на большие аллокации, а это автоматически означает, что получить акции для продажи могут только крупные участники рынка. Хотя зачастую организаторы IPO собирают заявки напрямую через биржу.

У отечественных инвесторов, не имеющих счета у крупного американского или европейского брокера, также есть возможность купить бумаги размещающихся на бирже компаний. Если речь идет о российском рынке, то особых проблем здесь нет: вы подаете заявку брокеру, который просто купит акции и зачислит их на ваш счет. С «иностранцами» все сложнее: не все даже уже торгующиеся западные компании имеют листинг в России, а в данном случае речь идет о новых эмитентах.

Как пример — размещение саудовской Saudi Aramco, в котором своим клиентам с капиталом от 50 тыс. долларов предлагает принять участие компания ITI Capital. В пресс-службе уверили, что весь процесс «будет прозрачным», а акции будут покупаться по цене IPO. Однако, каким образом будут учитываться права владельцев акций нефтяной компании, в ITI Capital не раскрывают. Там рассказали, что намерены инициировать в НРД процедуру квалификации этих акций, что предполагает получение листинга на одной из российских фондовых площадок. Сложность в том, что сделка Saudi Aramco, запланированная на начало декабря, пройдет на бирже Tadawul, единственной торговой площадке королевства, и согласно правилам эмитенту будет запрещено проводить дополнительный листинг акций в течение полугода после начала торгов на бирже. При этом розничные инвесторы в ходе IPO смогут купить не более 0,5% акций.

По правилам российского депозитария, принимать на обслуживание акции иностранных компаний он может при соблюдении нескольких условий: в частности, бумага должна соответствовать указанию ЦБ и учитываться в депозитариях, где у НРД есть корреспондентские счета. В ряде случаев депозитарий может отказаться принимать иностранные бумаги.

Чтобы привлечь клиентов к участию в размещениях, российские брокеры придумывают различные схемы, используя вместо акций производные инструменты или даже криптовалюты. Например, та же компания ITI Capital в июне предлагала инвесторам в России вложить деньги в токены на платформе OKONTO инвестфонда DVC Drive Tech Fund SP (управляющий — Da Vinci Capital), которые будут обеспечены привилегированными акциями Gett. Сделка планируется в I квартале 2020 года, после окончания lock up инвесторы смогут обменять криптовалюту на акции.

Другой российский брокер — «Фридом Финанс», который в этом году провел целую серию сделок, предложив клиентам купить акции Pinterest, Zoom, Levi's, Elastic и Shockwave Medical. Компания готова привлекать розничных инвесторов с капиталом от 2 тыс. долларов через торговую web-платформу Trader.net благодаря использованию производных инструментов. Судя по всему, их выпускает FFIN Brokerage Services, зарегистрированная в Белизе, с которой, по словам нескольких клиентов, участвовавших в IPO, они заключали соглашения. Как рассказал один из участников, после IPO на его счет были зачислены акции, которые, как ему объяснили, будут учитываться в депозитарии инвестиционной компании.

Чтобы дать доступ к акциям размещающихся на бирже эмитентов, достаточно выпустить форвард (внебиржевой контракт на поставку акций по определенной цене), который затем клиент может обменять на акции. По крайней мере, так может выглядеть традиционная схема с использованием производных, о которой упоминается на официальном сайте компании. Представители «Фридом Финанс» на момент публикации статьи не ответили на вопрос, обменивались ли форварды на акции и в каком депозитарии учитываются права инвесторов.

Кому выгодно IPO

Сейчас доступ к иностранным IPO российским инвесторам предоставляют всего 4—5 компаний, среди которых помимо упомянутых есть «Атон» и Тинькофф Банк, но скоро этот список может расшириться. По информации Банки.ру, сразу несколько крупных брокеров планируют запустить такие для своих клиентов в России. В частности, об этом рассказали в БКС и «Финаме». Представитель последней инвесткомпании сообщил, что возможность покупать акции размещающихся компаний появится у их клиентов уже в декабре.

Интерес к этой теме у участников рынка не случаен, ведь на покупке акций на IPO могут неплохо заработать не только инвесторы, но и сами брокеры. Причем, в отличие клиентов, заработок брокеров гарантирован. В среднем участие в сделке обходится в 5—6%, в эту сумму может входить не только комиссия за брокерское обслуживание, но и страховка в виде опциона на случай падения акций в период lock up. Все зависит от суммы, которую он готов вложить. Кроме того, брокеры могут зарабатывать на различных «скрытых» комиссиях вроде «вознаграждения за успех» или комиссии «за выход».

В период lock up у брокера также есть масса возможностей заработать на акциях клиента — например, используя бумаги для сделок РЕПО. Даже если сам эмитент не предполагает временной «заморозки» сделок со своими акциями, это могут сделать андеррайтеры, у которых есть договоренность с банками-организаторами не совершать крупные продажи, чтобы не обвалить цену. Клиент с небольшим капиталом, купивший акции у своего брокера, точно никогда об этом не узнает, однако по факту его обяжут не совершать сделок.

Главный риск для инвестора заключается в том, каким образом его брокер покупает акции, тем более если он сам не является андеррайтером сделки и не имеет права распределять бумаги среди других участников. В этом случае, по словам представителя крупной инвестиционной компании, брокеры обычно заключают субброкерское соглашение с такой компанией. Это означает, что ответственность за соблюдение прав инвесторов лежит на брокере, а букраннеры и андеррайтеры могут и не знать, кто выступает конечным бенефициаром сделки. Иногда, правда, по словам финансиста, организаторы размещения запрашивают такую информацию, но лишь для того, чтобы убедиться, что покупатель не входит в санкционный SDN-список. В большинстве же случаев владельцем акций числится либо иностранный контрагент брокера, либо компания, выпустившая производные на акции. Это создает дополнительный риск для инвестора, поскольку если за период lock up с брокером или эмитентом что-то случится, то доказать свои права на владение бумагами будет очень сложно.

Поэтому, рекомендуют эксперты, если вы решили купить акции на IPO, нужно внимательно смотреть на условия. Самое главное — четко понимать, когда брокер поставит бумаги на счет и в каком депозитарии они будут храниться. Кроме того, важно оценить риски просадок в период lock up. И наконец, выяснить, сколько и какие комиссии придется заплатить. Иначе может получиться так, что на очередном модном IPO заработают все, кроме вас.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru