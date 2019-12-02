Не просто займы. МФО нашли новый источник заработка

Пока ЦБ пытается урезать доходность микрокредитования, МФО перестраивают модель бизнеса. Теперь продажи допуслуг приносят им до 20% доходов. Как отразятся перемены на клиентах?

О том, что микрофинансовые организации меняют бизнес-модели в поиске новых источников прибыли, говорили на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности представители Банка России, саморегулируемой организации «МиР», сами участники рынка.



Одна из главных причин — ужесточение регулирования со стороны Банка России. С 1 июля максимальная ставка по займам «до зарплаты» (pay day loans, PDL-заем) ограничена 1% в день, то есть не более чем 365% годовых. А в случае невыплаты займа МФО вправе взыскать с должника сумму, не превышающую размер микрозайма более чем вдвое. До 2019 года ставки по займам у микрофинансовых организаций достигали 841% годовых. По итогам II квартала 2019 года выручка МФО, предоставляющих PDL-займы, снизилась на 7%. При этом доля задолженности, просроченной на 90 дней и более, в портфеле выросла по итогам II квартала до 27,3%, сравнявшись с пиковым значением 2017 года.

C 1 ноября микрофинансовые организации не вправе кредитовать население под залог жилой недвижимости. «Несмотря на то, что такая мера не была никем обоснована, а случаи злоупотребления, как было доказано, связаны исключительно с нелегальными кредиторами. Но на всякий случай меры предприняли в отношении всех — под одну гребенку», — заявила президент НАУМИР, директор СРО «МиР» Елена Стратьева, подчеркивая, что удар пришелся и по всем добросовестным участникам рынка.

В качестве альтернативы коротким и дорогим займам ЦБ предложил участникам рынка ввести спецпродукт — заем на сумму не более 10 тыс. рублей на срок до 15 дней с максимальной переплатой не более 3 тыс. рублей, без прямой ставки по займу. Однако заменить PDL данный продукт не смог, так и не став популярным ни у заемщиков, ни у самих микрофинансистов.

Еще одна инициатива регулятора вступила в силу для МФО с 1 октября 2019 года — теперь при принятии решения о предоставлении потребительского займа в размере 10 тыс. рублей и более микрофинансовые и микрокредитные компании обязаны рассчитывать значение показателя долговой нагрузки (ПДН) по каждому заемщику для включения в расчет норматива достаточности собственных средств. Если ПДН заемщика превышает 50%, компания несет допнагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа, а с 1 января 2020 года — 65%.

Вопрос подсчета ПДН сейчас самый злободневный, признавались в кулуарах конференции представители МФО. «Дело в том, что нет четко прописанных нюансов подсчета ПДН. С 1 октября 2020 года нас также ограничат с точки зрения получения данных о доходах заемщика — просто заявление о доходе перестанет работать, нам нужно будет либо официальное подтверждение доходов, либо для подсчета использовать среднедушевой доход, который делается на всех: пенсионеров, неработающих, матерей в декрете, и он занижен. Надеемся, что до октября 2020 года удастся устранить слепые зоны, иначе расчет ПДН станет фикцией, не отражающей реальную долговую нагрузку», — говорит генеральный директор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги», «Турбозайм» и др.) Андрей Клейменов.

Спрос убивает предложение

Пока ЦБ закручивает гайки, количество МФО послушно сокращается. За десять месяцев 2019 года число зарегистрированных в реестре ЦБ микрофинансовых организаций сократилось на 8%, до 1 843 компаний. Кроме того, как рассказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, с начала 2019 года компании сократили более 2 тыс. точек по выдаче PDL-займов.

При этом число заемщиков МФО, наоборот, выросло почти на четверть. На 30 сентября 2019 года их было около 11 млн человек, что, по словам зампреда ЦБ, «свидетельствует о востребованности микрофинансовых займов». Одновременно с начала 2019 года вырос и портфель микрозаймов, выданных российскими МФО, — более чем на 37 млрд рублей, достигнув 201 млрд рублей.

Трендом 2019 года стало также сокращение объема выдачи займов офлайн на 30% и наращивание онлайн-кредитования на 50%. «Все большее и большее количество компаний переходят на рынок займов онлайн. Для нас это очень важный фактор, который свидетельствует как минимум о двух вещах: идет борьба за сокращение расходов, поддержание маржи, второе — есть технологическая составляющая, которая позволяет это делать», — прокомментировал Чистюхин. Он заявил, что сегодня МФО «это не просто люди на коленках на бумаге что-то выдают», а компании, у которых есть программы на продукты, которые могут позволить себе хотя бы минимальные скоринговые системы.

Еще один тренд, который выделил Центробанк, — МФО все чаще предлагают дополнительные продукты. «В отдельных таких компаниях доля доходов от предоставления дополнительных продуктов превысила 10%, составляет от 10% до 20%. То есть порядка 20% — это доходы за счет дополнительных сервисов», — пояснил зампред ЦБ, добавив, что в ближайшее время эта цифра будет только расти.

Эка система!

Микрофинансовые организации подтверждают, что меняют бизнес-модель, используя модные термины «экосистема» и «финансовый супермаркет». Если ранее МФО специализировались только на выдаче займов и частично на привлечении инвестиций, то сегодня они идут на то, чтобы предложить клиентам целый ряд дополнительных услуг при оформлении займа, которые, по оценкам ЦБ, приносят МФО 10—20% всех доходов компании.

«В нашей компании это разнообразные страховки (выезжающих за рубеж, ОСАГО), налоговый вычет, теледоктор, личный адвокат, исправление кредитной истории, НПФ и даже скидки на подключение к онлайн-кинотеатрам», — рассказали в МФК «МигКредит». В сентябре компания запустила онлайн-сервис, который вместе с выбором предложения о займе формирует клиенту варианты коробочных продуктов. На сегодняшний день в эту «виртуальную коробку» входят телемедицина и юридические услуги. По итогам 2019 года доля комиссионных доходов в МФК должна составить примерно 239 млн рублей, что на 31% выше показателя прошлого года.

Генеральный директор компании MoneyMan Ирина Хорошко отмечает, что на данный момент компания предлагает в качестве допуслуги страховку. Услуга приносит 10% от всех доходов.

По словам Андрея Клейменова, трансформация Eqvanta из МФО в финансовый супермаркет началась еще в 2015 году, когда компания стала сотрудничать по агентской схеме со страховыми компаниями и мобильными операторами, предлагать клиентам страховые продукты, сим-карты. Сегодня ассортимент значительно расширился. «Так или иначе, это остаются околофинансовые продукты: страхование жизни и здоровья, жилья, от потери дохода, полисы ОСАГО. А также сервисные продукты: телемедицина, юридические консультации, помощь на дороге», — перечисляет Клейменов. Новое направление — займы для мигрантов, сопутствующий продукт — ДМС для мигрантов: как обязательное требование для получения патента, так и добровольный вид страхования. До конца года компания также запустит комплексные пакеты: единый пакет на телемедицину и юридические консультации. Доля допуслуг в доходах группы за последние месяцы варьируется от 9% до 11%.

Конкуренты банкам?

Изменение бизнес-модели для всех компаний финансового сектора — это необходимость в современных условиях. «Микрофинансы, если хотят выжить, будут менять бизнес-модель. А чтобы эта бизнес-модель была успешной, нужно сокращать расходы и развивать технологии», — считает председатель совета СРО «МиР», президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Как рассказали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), переход сервисов микрофинансовых организаций в онлайн — в целом позитивная тенденция. Все больше россиян предпочитают пользоваться дистанционными каналами обслуживания, указывает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. К тому же, по его мнению, сокращение числа физических точек МФО, особенно в местах большого скопления людей, может снижать количество спонтанных решений о получении микрокредитов.

В то же время, говорит аналитик, онлайн-работа с клиентами МФО требует существенных вложений в инфраструктуру для обеспечения безопасности, прежде всего — персональных данных, а также для предотвращения реализации киберугроз клиентским счетам. «МФО в этом плане могут несколько отставать от банков, так как последние начали активно усиливать соответствующую работу несколько лет назад, тогда как микрофинансовые организации только приступили к активной фазе усиления IT в бизнесе», — комментирует Гришунин.

Эльман Мехтиев, напротив, считает, что IT-системы в отличие от банковских более гибкие, их проще перенастроить оперативно, и в этом плюс для МФО. «Им проще перейти на микромодуль, микросервисные архитектуры, проще выйти в облако и за счет этого быстрее перестраиваться. А в некоторых банках план IT-работ расписан минимум на два года вперед», — поясняет глава НАПКА.

Правда, развитие экосистем МФО могут тормозить, как и прежде, пока не лучшая репутация рынка и рост числа жалоб. Так, в январе — октябре 2019 года число жалоб от потребителей финуслуг МФО выросло почти на 30% (23,4 тыс. жалоб) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные на конференции по микрофинансированию озвучил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

По оценкам Мехтиева, в течение 2020 года с рынка МФО могут уйти до 30% компаний. «Мы надеемся, что не больше 30% уйдут с рынка из-за того, что не смогут потянуть низкую маржу, регуляторное давление, поменявшиеся условия и прочее. Если взять всю совокупность факторов, то мы надеемся, что не больше 30% в количественном выражении. В объемах это будет существенно меньше», — заявил он.

В ходе игры-дебатов между рынком и регулятором на конференции один из участников в роли Центрального банка пошутил: «Мы вводим регулирование, а вы живы. Вводим снова — а вы живы...» В том, что МФО жили, живы и будут жить, сомнений нет, пожалуй, ни у кого. По прогнозам участников рынка и регулятора, спрос на микрозаймы будет только расти.

Рост ожидается и в сегменте дополнительных сервисов. Как подчеркнул на конференции Владимир Чистюхин, то, что 20% от доходов МФО приходится на допуслуги, «уже не малая цифра». «Я думаю, что в самое ближайшее время она будет расти. Мы очень большое количество времени уделяем вопросам развития разного рода маркетплейсов, экосистем. Становится понятно, что МФО, пусть в меньшем объеме, но включаются в создание локальных экосистем и, соответственно, пытаются предложить гражданам набор финансовых и нефинансовых услуг», — заявил зампред Банка России. Представители МФО официально размер вознаграждения от продажи допсервисов не раскрывают, но неофициально признают, что комиссионное вознаграждение составляет около 20% от стоимости финансовых продуктов, продаваемых по агентским.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru