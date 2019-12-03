Авто перезагрузка. Как не стать владельцем битого автомобиля

Свежее предложение от мошенников: очистить историю автомобиля, убрав информацию о ДТП из всех баз данных, в том числе ГИБДД. Кому это нужно и насколько реально?



Мошенничество с мошенниками

В Instagram-группе chestniy_vikup владельцы битых автомобилей и перекупщики получают предложения о помощи в «чистке истории авто в базах данных». Навсегда удалить информацию о страховых случаях из всех источников они предлагают за 25 тыс. рублей, потратив 1—2 дня. Удаление записей в базах аукционов битых автомобилей займет 2—3 недели и обойдется клиенту в 15 тыс. рублей. Информацию из базы ГИБДД об авариях обещают удалить навсегда за 1—3 дня, но стоить это будет 70 тыс. рублей.

Предложение наверняка заинтересует продавцов битых машин. Ведь первое, что сделает грамотный покупатель, — «пробьет» автомобиль на всех доступных ему ресурсах:

— ГИБДД : история регистрации, участие в ДТП, нахождение в розыске и наличие ограничений;

— ФССП : арест и ограничения;

— Российский союз автостраховщиков : страховой полис по госномеру авто;

— Федеральная нотариальная палата : находится ли автомобиль в залоге.

Помимо этих специализированных ресурсов, можно найти сервисы, которые аккумулируют всю информацию об авто в различных вариантах и предоставляют ее за деньги или бесплатно, например «Автотека» . По ним можно проследить в том числе предыдущие объявления о продаже, а значит, составить представление, сколько раз авто продавали и в каком состоянии.

Если прошлое автомобиля обновить во всех базах, это позволит продавцу попытаться выдать «дохлую рыбу» за крепко спящую, запросив за нее значительно большую цену, чем она стоит. Но реально ли это?

Руководитель компании «Автовист» Олег Степанов считает такие предложения мошенничеством. «Исправить информацию во всех базах и сервисах будет невозможно — их более десяти, — считает он. — К тому же независимые ресурсы периодически меняют алгоритмы работы — например, Авто.ру накапливает сведения, а AVInfoBot хранит предыдущие отчеты по автомобилю. У нас был случай, когда информации о ДТП в базе не было, но были фотографии разбитого авто, которые фигурировали в отчете по одному из ресурсов. Поэтому, когда проверку проводит профессионал, он запросит информацию не только в ГИБДД, но также истории обслуживания в сервисе, обращений в страховые компании, продублирует запросы в нескольких независимых системах, у официального дилера, где ранее обслуживалось авто. Найти людей, уполномоченных вносить изменения во все эти базы, уговорить их сделать это без всяких на то оснований и с рисками увольнения — практически нереальная задача».

Если интернет-ресурсы не кешируют информацию, а перенаправляют запрос пользователя, например, на сайт ГИБДД, то это упрощает работу мошенникам. Когда сведения о ДТП с него чудесным образом исчезнут, их уже не найдешь, потому что постепенно информация обновляется во всех ресурсах. Даже если она временно останется, то после обновления запроса удалится. Поэтому обнуление ее в базе ГИБДД, по словам источника Банки.ру, стоит гораздо больше, чем в выше процитированном объявлении мошенников. «Я знаю пример, когда информацию удалили за 150 тысяч рублей, — говорит он. — Но это единичные случаи, а не массовые. Что касается предложения с ценником вдвое меньшим, скорее всего, это мошенничество: деньги отдашь, а ожидаемого результата не увидишь».

Вторая жизнь «тоталя»

Помимо базы ГИБДД и ее производных, информация о битом авто может попасть в базы интернет-аукционов, на которых продаются машины, признанные страховой компанией «тотально уничтоженными».

Тотальная гибель автомобиля с точки зрения договора каско наступает, если сумма ущерба превышает 60—70% от его стоимости. Страховщику выгоднее списать такую машину в утиль, чем восстанавливать на СТО официального представителя. После того как автомобиль признается «погибшим», действие договора каско автоматически прекращается, и СК выплачивает автовладельцу полную страховую сумму за вычетом естественного износа автомобиля. После этого страховщик получает право на движимое имущество и выставляет его на специальном аукционе, где продают «годные остатки транспортного средства», или ГОТС.

Страхователь, конечно, может не согласиться с размером предложенной ему выплаты, оставить автомобиль себе и самостоятельно попытаться продать его. В этом случае он получит от страховщика разницу между суммой страховки и остаточной стоимостью автомобиля.

Так или иначе, машина попадет на один из интернет-аукционов, где реализуют «тоталь» и уцелевшие детали. Таких торговых площадок десятки, причем не только в России. Есть свои интернет-аукционы и у крупных страховых компаний, например у СК «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантии», ВСК. На них компании реализуют по 3—4 тыс. битых авто в год.

«Продажа «тоталя» через аукцион не обязательное требование, но страховой компании выгоднее реализовывать именно через него, — поделился с Банки.ру бывший работник одного из страховых аукционов. — В этом случае СК зарабатывает на повышении цены до 60% выплаченной автомобилисту страховой суммы. Бывает, одновременно торгуются до двух десятков покупателей, завышая первоначальную цену в несколько раз. Если еще и начальную цену выставить больше — например, не 300 тысяч рублей, которые выплатил страхователю, а 380 тысяч рублей, — можно не только часть убытков компенсировать, но и «наварить».

По его словам, работают многие аукционы непрозрачно и проходят преимущественно в закрытом режиме, как тендер: зарегистрированный участник видит только свою ставку, что не позволяет ему понять, продолжать торги или выходить, потому что деньги, потраченные на покупку плюс ремонт, не окупятся при продаже восстановленного авто. После окончания торгов по лоту система определяет победителя, чья ставка оказалась максимальной. Такая система торгов неудобна для покупателей, зато выгодна для организатора, который может вмешиваться в результат, а по сути, сам выбирает победителя, изменив итоги торгов по своему усмотрению. Существует и второй тип аукциона, который, по словам менеджера, применяется крайне редко. На нем участники видят начальную стоимость лота, ход торгов и максимальную ставку. Но опять же ничто не мешает организатору вручную завершить торги по лоту и признать победителем участника с максимальной на данный момент ставкой.

За участие в торгах покупатель должен заплатить организаторам аукциона абонентскую плату и внести депозит в размере от 10 тыс. до 120 тыс. рублей. Так что простых автомобилистов здесь не бывает: покупатель должен быть уверен в успешной перепродаже восстановленного авто.

Продам премиум дешево

«Перекупка ГОТС и восстановление автомобиля еще с советских времен и по нынешний день остается доходным бизнесом, несмотря на все криминальные сложности. Особенно если есть связи в страховой компании, — рассказывает координатор Национального агентства противодействия страховому мошенничеству Владимир Клеев. — Признанный страховой компанией тотально погибшим автомобиль не обязательно разбит так, что годится только на разбор. Просто страховая компания заниматься его восстановлением не будет — не ее профильная деятельность. Но есть много желающих купить и восстановить его».

По его словам, если автомобиль изначально был дорогостоящим и свежим по году выпуска, то, купив его «останки», например, за 500 тыс. рублей и примерно столько же вложив в «реинкарнацию», можно неплохо заработать. Несколько лет назад доход составлял несколько тысяч долларов, сейчас все зависит от автомобиля, но в среднем — от 50 тыс. рублей чистой прибыли.

«Два года назад, когда я занимался торгами, купить паспорт транспортного средства без отметки страховой компании, как нового собственника, стоило 5 тысяч рублей, — вспоминает бывший менеджер интернет-аукциона. — Причем предлагали их сами нечистые на руку сотрудники СК. Не покупателям «с улицы», конечно. Но их на торгах и не бывает — в страховых аукционах принимают участие в основном постоянные люди, связанные с сотрудниками этих СК. Они приобретают «тоталь» с чистым ПТС, восстанавливают «в гаражах» в 3—5 раз дешевле, чем на официальной СТО. Дальше выставляют на продажу машину от лица ее бывшего владельца (страховщик же в ПТС не вписан), подделывая его подпись».

Таким автомобилям и нужна «отбеленная» история, без ДТП и аукционов ГОТС. Но предложение удалить информацию с последних звучит, мягко говоря, странно. У аукционов нет единой информационной базы, сведения о торгах они никуда не передают. Значит, чтобы удалить запись о продаже, нужно знать, на каком аукционе машину продали, и искать пути выхода на его сотрудников или заинтересованных лиц в страховой компании, если площадка принадлежит СК. А поскольку эта информация и так закрыта для потенциальных покупателей «тоталя», то платить за ее удаление не имеет смысла. Независимые торговые площадки, которые работают открыто и на которых можно официально получить информацию о продаже ГОТС, страховые мошенники обходят стороной. Значит, и в этом случае деньги окажутся потраченными впустую.

Черный авторынок

Продавать восстановленный «тоталь» предпочитают, конечно же, не в столице, а в российской глубинке или странах СНГ, где покупатели не столь искушены в поиске информации.

«Спустя какое-то время «реинкарнированное» в России авто может обнаружиться, например, на дорогах Республики Беларусь или Казахстана, — говорит Владимир Клеев. — Либо купленный в России «тоталь» восстанавливают в Белоруссии, потому что там значительно дешевле, а затем продают в Казахстане. Не единичны случаи, когда в России «тоталят» и продают на аукционах машину, которая потом еще раз становится хламом в Белоруссии, хотя ее и после первого ДТП не восстанавливали. Схема выглядит так: в Белоруссию отправляют только документы на купленный на аукционе автомобиль, которые должны быть чистыми, а там подбирается угнанный «двойник», его и предоставляют в страховую компанию для осмотра, страхуют, затем «тоталят» второй раз, разбивая автомобиль-«двойник» и получая страховую выплату. То есть, не потратившись даже на ремонт, люди дважды получают страховое возмещение. Высший пилотаж, когда «двойника» в Белоруссии приобретают еще и в лизинг через местную компанию, то есть не потратившись даже на покупку, а затем признают тотально разбитой. Все такие схемы перемещения автомобилей никто не отслеживает, да и отследить их пока сложно, потому что в Белоруссии свои базы данных, не интегрированные с российскими».

Обнаружить, восстанавливали ли машину после ДТП, можно, только проверив автомобиль по базе калькуляций восстановительного ремонта Audtex . Сервис позволяет подобрать детали к автомобилю, а также их проверить, то есть по VIN автомобиля можно изучить список замененных деталей и были ли тотальные повреждения. Поскольку это немецкая компания, удалить информацию из ее базы невозможно из-за тройной защиты, в том числе от взлома. Но если калькуляцию ремонта производили на другом ресурсе, то информации об этом не останется нигде.

«Повышение доступности информации о транспортных средствах, ДТП, расчетах стоимости ремонта, аукционах и прочем сильно осложнило жизнь страховым мошенникам, — считает Владимир Клеев. — Причем без каких-либо дополнительных усилий со стороны государства и увеличения штата сотрудников полиции для выявления мошенничества в автостраховании. Открытое общество само себя сможет во многом контролировать».

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru