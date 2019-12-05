​Здравствуй, рубль, Новый год! Как российская валюта встретит 2020-й

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала россиян копить в рублях и пообещала следить за инфляцией. Стоит ли верить регулятору, или лучше запастись валютой перед праздниками?



«Мы считаем, что населению должно быть выгодно хранить средства в национальной валюте, потому что население в основном зарабатывает и тратит в рублях. Для этого, чтобы у рубля не уменьшалась покупательная способность, должна быть низкая инфляция и низкие инфляционные ожидания населения», — заявила глава ЦБ в интервью телеканалу «Россия 24». И добавила, что граждане могут быть уверены в долгосрочной низкой инфляции. «Это надолго, что инфляция всегда будет под контролем у государства, у ЦБ», — пообещала она.

Стабильность напоказ

Последние пару месяцев рубль чувствует себя достаточно уверенно, игнорируя страхи по поводу мировой рецессии, колебания нефтяных цен и проблемы в экономиках развивающихся стран. Иностранцы, активно скупающие российские активы (доля нерезидентов на рынке гособлигаций выросла до 32%), подняли биржевые индексы к новым историческим максимумам. С начала года индекс российских акций поднялся на 22,26%.

«Стабильность на мировых финансовых и сырьевых площадках создает относительно благоприятные условия для активов и валют развивающихся рынков, что позволяет рублю оставаться в рамках диапазона 63,65—64,5 рубля за доллар», — говорит аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Даже слабый рост ВВП в этом году не мешает западным экспертам рассуждать об устойчивости нашей экономики. «Укрепление экономической политики, ставшее фактором, поспособствовавшим повышению рейтингов России и стран СНГ, продолжится в 2020 году», — оптимистично прогнозирует агентство Fitch Ratings. Новый импульс укреплению рубля может дать решение Банка России опустить ключевую ставку: многие аналитики ожидают, что уже на ближайшем заседании (13 декабря) она может быть понижена на 0,25—0,5 процентного пункта.

Но это лишь отчасти нивелирует риски ослабления рубля. Дело в том, что в конце года спрос на валюту традиционно выше. «В декабре многие факторы указывают на то, что рубль может ослабнуть. Это рост ликвидности в банковской системе, увеличение спроса на валюту со стороны населения, а также вывод денег зарубежными инвесторами по итогам удачного инвестиционного года», — указывает аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков. Меж тем, считает он, поводов для какого-то значимого обвала рубля нет. Поэтому совершенно не стоит спешить с тем, чтобы избавиться от рублей в пользу какой-либо валюты. С ним согласны большинство экспертов, опрошенных Банки.ру: общий консенсус-прогноз — 64—65 рублей за доллар на конец года.

Директор аналитического департамента компании «Регион» Валерий Вайсберг не исключает, что если регулятор подтвердит, что готов и дальше проводить мягкую денежно-кредитную политику, то это вызовет новую волну интереса инвесторов к российским активам, а рубль может даже укрепиться. Тем более что есть еще один фактор, который способен поддержать рубль, — сокращение квот на добычу нефти. Очередной саммит стран ОПЕК+, где может быть принято такое решение, пройдет в Вене 5—6 декабря.

«Сюрпризы» для рубля

Тем не менее доллар еще способен преподнести сюрпризы, ведь рубль, как ни крути, остается валютой, крайне уязвимой для внешних шоков. А поток спекулятивных денег на фондовый рынок легко может иссякнуть. «Иностранные инвесторы увеличили свое присутствие в российских активах до 32% в ноябре. Этот уровень выглядит рискованным с точки зрения стабильности рынка в случае негативного развития событий», — написала в обзоре экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. В частности, считает она, усиление политической нестабильности в Латинской Америке может ослабить расположенность инвесторов к активам развивающихся рынков и до некоторой степени спровоцировать отток иностранного капитала с российского рынка.

Снизить интерес к бумагам развивающихся стран могут и позабытые было инвесторами страхи возобновления торговой войны. Американский президент настроен решительно: наметившаяся было сделка с КНР может сорваться, 15 декабря могут быть введены пошлины в размере 15% в отношении китайского импорта на 160 млрд долларов. Если это произойдет, то, по прогнозам Дроздова, курс доллара может подскочить выше 65 рублей. Прогноз Альфа-Банка более жесткий: 70 рублей за доллар, правда, во второй половине 2020 года.

«Появление санкционных угроз в новостном фоне по рублю также может стать поводом для ослабления российской валюты», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. На фоне борьбы за президентское кресло американские сенаторы вновь вернулись к обсуждению новых антироссийских санкций. Обвинения все те же — вмешательство в выборы и участие в военных конфликтах. Поэтому, как выразился заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хэйл, администрация продолжит политику, направленную на то, чтобы Кремлю «приходилось платить» за вредоносную активность. По информации Bloomberg, законопроект о новых санкциях против России будет рассмотрен комитетом по иностранным делам сената 11 декабря. «Санкционная риторика против России может усилиться на фоне приближения выборов президента США, что не добавит оптимизма рублю», — констатирует аналитик Нордеа Банка Григорий Жирнов.

И еще один «сюрприз» для рубля в декабре приготовил Минфин, который намерен купить для ФНБ на рынке валюту на 195,5 млрд рублей (около 3 млрд долларов по текущему курсу). Это меньше, чем расходы в ноябре, но с учетом отложенных покупок итоговый объем декабрьских интервенций может быть больше. По расчетам Райффайзенбанка, декабрьские интервенции могут превысить 4 млрд долларов, притом что чистый приток валюты в страну составит 2—3 млрд долларов, то есть этого будет явно недостаточно для покрытия покупок. «Возникающий отток валютной ликвидности будет способствовать ослаблению рубля, однако оно, скорее всего, будет очень умеренным (мы не ждем превышения курсом доллара 66 рублей) по причине присутствующего в банковском секторе избытка валютной ликвидности», — делают вывод аналитики банка Станислав Мурашов и Денис Порывай. В информационно-аналитическом центре «Альпари» подсчитали, что, если бы не интервенции Министерства финансов, курс доллара сегодня составлял был примерно 50 рублей.

Покупать или нет?

Чтобы избежать рисков потери средств в период волатильности рубля, некоторые эксперты рекомендуют до конца года постепенно увеличивать свою позицию в валюте. «Хорошие уровни для покупки валюты — чуть ниже 64 рублей за доллар», — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Шансы купить доллар по такому курсу еще есть: в среду, 4 декабря, американская валюта опустилась до 63,86 рубля, евро на минимуме торговался по 70,71 рубля. Рубль поддержал рост нефтяных котировок, баррель Brent подорожал на 1,5%. На этом фоне Минфин успешно продал ОФЗ-ИН на 30 млрд рублей с более чем двукратной переподпиской.

Антон Покатович не исключает, что сейчас оптимальный момент для покупки валюты, особенно если она нужна на новогодние каникулы. Однако при этом он не советует делать ставку на сильное ослабление рубля и рекомендует сохранять позиции в рублевых инструментах. Например, в ОФЗ и корпоративных бондах, которые при снижении ставки ЦБ могут показать дальнейший рост и позволят инвесторам переиграть инфляцию. А вот долю в акциях эксперт увеличивать не советует. Несмотря на привлекательность многих бумаг с точки зрения будущих дивидендных выплат. «После бурного роста российского рынка акций в этом году нужно понимать, что в случае ухудшения геополитической конъюнктуры и подтверждения рисков рецессии мировой экономики динамика на рынке акций может резко измениться», — предупреждает Покатович.

Валерий Вайсберг также считает, что инвестиции в рублях еще могут принести хорошую доходность. По его словам, рост рынка еще не закончился, поэтому «полностью уходить в защитную гавань, в качестве которой часто выступает американский доллар, рановато». В качестве инструментов, которые позволят получить доходность выше рублевого банковского вклада, он рекомендует облигации крупных компаний со сроком обращения 1,5—2 года. «Такая стратегия позволит обогнать и инфляцию: в 2020 году рост цен ожидается в пределах 3,5—4%, в 2021 году — около 4%», — написал он в комментарии.

Тем, кто не верит в стабильность рубля, по мнению эксперта информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, для защиты от валютного риска стоит держать 60% накоплений в долларах, а остальное — в рублях. «И в этом, и в следующем году это оптимальная возможность для страхования валютного риска», — говорит она. Правда, выбор инструментов здесь не столь велик: евробонды (рекомендация Morgan Stanley), акции американских компаний и биржевые фонды.

А вот такой традиционный для многих россиян инструмент, как вклады, в следующем году может потерять остатки былой привлекательности. Доходность депозитов в долларах в 2020 году может заметно просесть на фоне снижения ставки ФРС и ужесточения требования ЦБ к банкам в части отчислений в фонд страхования. Обсуждается вариант, при котором банки будут делать дополнительные отчисления при превышении базового уровня доходности вкладов более чем на 1—1,5 п. п. Сейчас порог составляет 2—3 п. п.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru