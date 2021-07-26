2

«Мастер подбора кредитов»

Мы продолжили улучшать наш сервис «Мастер подбора кредитов» — обновили дизайн выдачи и изменили вопросы, чтобы точнее подбирать для вас индивидуальные предложения с максимальной вероятностью одобрения.

В настоящее время в «Мастере подбора кредитов» доступны предложения более 100 банков, что позволяет сравнить и выбрать максимально подходящий под ваши требования продукт. К слову, сервис подбирает предложения не только по потребительским кредитам, но и по кредитным картам, ипотеке, микрозаймам, автокредитованию — в зависимости от вашего запроса и кредитного рейтинга.

Всего в первом полугодии наши пользователи оставили более 3 млн заявок на кредитные продукты. Лидерами по числу заявок стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан.

Мы помогаем вам не только подобрать кредит, но и оптимизировать расходы по текущим обязательствам — то есть выгодно рефинансировать уже имеющийся кредит. Рефинансирование поможет вам снизить долговую нагрузку через уменьшение кредитной ставки. Как правило, процесс рефинансирования через наши сервисы не занимает много времени: внести все необходимые данные, выбрать выгодное предложение со ставкой ниже, чем по текущему кредиту, оставить заявку и получить решение от банка — это дело 15 минут. Но благодаря этому можно сэкономить до 20% на процентах от вашего кредитного долга.