В июле в жизни финансового супермаркета Банки.ру произошло сразу несколько важных событий. У нас появилось мобильное приложение и стартовала новая рекламная кампания. Всё первое полугодие мы тоже усердно работали, чтобы сделать Банки.ру еще лучше для вас. Расскажем, что нового у нас произошло с начала года.
Мы продолжили улучшать наш сервис «Мастер подбора кредитов» — обновили дизайн выдачи и изменили вопросы, чтобы точнее подбирать для вас индивидуальные предложения с максимальной вероятностью одобрения.
В настоящее время в «Мастере подбора кредитов» доступны предложения более 100 банков, что позволяет сравнить и выбрать максимально подходящий под ваши требования продукт. К слову, сервис подбирает предложения не только по потребительским кредитам, но и по кредитным картам, ипотеке, микрозаймам, автокредитованию — в зависимости от вашего запроса и кредитного рейтинга.
Всего в первом полугодии наши пользователи оставили более 3 млн заявок на кредитные продукты. Лидерами по числу заявок стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан.
Мы помогаем вам не только подобрать кредит, но и оптимизировать расходы по текущим обязательствам — то есть выгодно рефинансировать уже имеющийся кредит. Рефинансирование поможет вам снизить долговую нагрузку через уменьшение кредитной ставки. Как правило, процесс рефинансирования через наши сервисы не занимает много времени: внести все необходимые данные, выбрать выгодное предложение со ставкой ниже, чем по текущему кредиту, оставить заявку и получить решение от банка — это дело 15 минут. Но благодаря этому можно сэкономить до 20% на процентах от вашего кредитного долга.
В первом полугодии 2021 года в России было выдано рекордное число ипотечных кредитов. Росла популярность и наших сервисов — только за II квартал было сделано более 1 млн персональных подборов по ипотеке. Чаще всего ипотеку через наш сервис традиционно оформляли в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Новосибирской и Свердловской областях.
В первом полугодии мы обновили дизайн раздела «Ипотека», теперь он стал более современным и понятным в использовании. При поиске предложений доступен расширенный фильтр по вашим целям и группировка предложений по банкам, то есть все предложения от одного банка теперь находятся вместе, их можно легко сравнить между собой.
Сейчас в базе Банки.ру доступно более 700 предложений по ипотечным кредитам. Среди них вы легко можете найти свое индивидуальное предложение на любые цели, будь то вторичное жилье или новостройка, семейная или льготная ипотека, ипотека на покупку, строительство загородного дома, гаража или машино-места, а также рефинансирование.
В последнее время заметно вырос спрос на семейную ипотеку, независимо от того, вторичное это жилье или новостройка. Действительно, семейная ипотека — довольно выгодная программа с низкими ставками, она может обойти по популярности льготную ипотечную программу, которая, к слову, по-прежнему действует, правда, уже с другими условиями.
За первое полугодие наши пользователи оставили несколько миллионов заявок на микрозаймы на сумму от 1 000 до 98 000 рублей (не включая займы под залог ПТС).
У нас постоянно действует ряд специальных предложений, которые доступны только для пользователей Банки.ру. В первом полугодии самым популярным среди них стало предложение на заем до 30 000 рублей под 0% и cash back от MoneyMan.
Мы регулярно проводим конкурсы. Так, в середине мая стартовал конкурс «3 приза по 50 000₽», и недавно мы подвели его итоги, каждый победитель получит от нас уведомление на указанные при регистрации электронный адрес и телефон. До конца года планируются еще конкурсы с денежными призами, чтобы не пропустить их, следите за нашими новостями.
Банки.ру продолжает развивать раздел «Инвестиции» и создавать новые сервисы, которые необходимы как начинающим, так и опытным инвесторам. В их числе — сервис по подбору сбережений, сервис подбора самых выгодных брокерских тарифов, уникальные спецпредложения, разработанные только для пользователей Банки.ру, каталог основных финансовых инструментов для новичков, обучение инвестициям. Сейчас наши сервисы позволяют узнать всю необходимую информацию для принятия решения о сохранении, приумножении сбережений и выбора посредника.
У нас появилось девять новых партнеров, и теперь на Банки.ру представлены все основные игроки рынка, в том числе Тинькофф Банк, «Сбер», ВТБ, Альфа-Банк.
В первом полугодии на фоне роста ставок существенно вырос интерес нашей аудитории к вкладам — число заявок на открытие вклада выросло в годовом выражении почти на треть. Сейчас пользователям Банки.ру доступно более 20 уникальных спецпредложений по вкладам — это улучшенные условия, доступные только по промокоду, полученному у нас на сайте. Самыми популярными из них стали за последнее время специальный вклад «Оптимальный» Кредит Европа Банка, а также вклады ХКБ «Выбор Банки.ру» и УБРиР «Летний Хит».
Мы провели акцию «Деньги к деньгам» для посетителей Банки.ру, планирующих оформить вклад. Общий призовой фонд составил 400 тыс. рублей, победителем стал 71 пользователь, все они уже получили свои денежные вознаграждения. Но мы на этом не останавливаемся. Безусловно, будут новые акции, и у каждого пользователя есть шанс получить денежный приз — нужно только подписаться на нашу рассылку, чтобы быть в курсе новостей.
Сервисы Банки.ру позволяют подобрать кредитные, дебетовые карты и карты рассрочки под ваш индивидуальный запрос — для этого достаточно правильно выбрать фильтр. Мы понимаем, что на банковском рынке очень много предложений с совершенно разными условиями и определиться с картой, которая подходит именно вам, достаточно сложно.
Очень часто пользователи задаются вопросом: что же выгоднее — карта рассрочки или кредитная? Мы советуем ориентироваться на ваши цели. Если необходим определенный товар (мебель, техника и т. д.), то отлично подойдет карта рассрочки, она поможет сэкономить на процентах, которые за вас заплатит магазин. Кредитная карта — это очень удобно, если у вас возникли непредвиденные расходы «здесь и сейчас»: вы получаете возможность воспользоваться деньгами банка и даже не платить проценты, если вернуть их в течение грейс-периода. У нас на сайте можно найти кредитную карту с грейс-периодом в 1 100 дней. Да-да, все верно — 1 100 дней! В среднем у большинства банков он составляет 100—120 дней. А если выбрать карту с кэшбэком, то на этом можно еще и заработать.
Среди дебетовых карт самыми популярными у пользователей Банки.ру за прошедшее полугодие оказались карты Тинькофф Банка, Хоум Кредит Банка и Ситибанка, а среди кредитных — карты «Тинькофф», «Сити» и Альфа-Банка.
В числе выгодных предложений по дебетовым картам для посетителей Банки.ру сейчас доступны специальные условия при оформлении дебетовой карты «Польза» от Хоум Кредит Банка с акцией «Кэшбэк на мороженое» от Хоум Кредит Банка, дебетовой карты «Все включено Platinum промо» от Фора-Банка, дебетовой «Кэшбэк карты» от Райффайзенбанка и дебетовой карты Tinkoff Black от Тинькофф Банка.
Во II квартале мы обновили главную страницу нашего сервиса и внедрили быструю пролонгацию полисов e-ОСАГО. Пользователи, которые имеют действующий полис СК «АльфаСтрахование» или «Ингосстраха», теперь могут продлить его в нашем сервисе за одну минуту — достаточно ввести номер машины, и мы сами заполним все нужные данные. Останется лишь их подтвердить и оплатить продление. В III квартале такая возможность появится и у клиентов других страховых. В офисе страховой компании на продление полиса потребуется гораздо больше времени.
В нашем «Мастере подбора ОСАГО» представлены все основные страховые компании, он помогает быстро сравнить цены, рассчитанные персонально под ваши параметры, во всех популярных страховщиках и купить полис напрямую в компании. Благодаря нашему сервису вы можете сэкономить до 30% от стоимости полиса.
Для клиентов — владельцев бизнеса у нас есть сервис по подбору расчетно-кассового обслуживания. Сервис позволяет сравнить тарифы более чем 20 банков и найти выгодный тариф под свои задачи, для этого достаточно ответить на несколько вопросов, и займет это не более 15 минут.
Во II квартале мы обновили сервис «Вопрос — ответ». Это сервис, который позволяет нашим посетителям обращаться к представителям различных банков и компаний и задавать вопросы, даже не являясь их клиентами. Топ-30 банков уже с нами!
С 3 февраля «Народный рейтинг» банков рассчитывается по обновленной методике: чем меньше у компании зачтенных отзывов, тем медленнее будет расти ее рейтинг. Количество отзывов в «Народном рейтинге» постоянно растет. Мы всегда стремимся отображать наиболее объективную картину рынка. В нашем сервисе уже оставили более 1 млн отзывов. Отдельно хочется отметить, что за первое полугодие 2021-го выросло количество позитивных отзывов — почти на 50%. И это не может не радовать — пользователи стали активно делиться и положительной обратной связью.
Мы опубликовали 5,5 тыс. новостей и 80 больших текстов. Самыми читаемыми из них во II квартале стали:
Топ-3 вкладов для пенсионеров. Разбор Банки.ру
«Тинькофф» предлагает платить «Долями». Мы заплатили. Разбор Банки.ру
Утечки персональных данных из банка: насколько это опасно и как защитить себя
Для сложных тем, которые не помещаются в одну публикацию, мы разработали новый жанр — сериалы. Весной вышла серия статей «Облигации против инфляции», она актуальна и сейчас. В сериальном формате мы освещали также еще одну популярную у россиян тему: сколько денег нужно собрать для пенсии и во что их разместить, чтобы они приносили приличный пассивный доход.
Подходит к завершению третий сезон нашего подкаста «Это к деньгам». Освоив азы инвестирования, ведущие устроили соревнование — кто лучше применит знания на практике. Все выпуски можно послушать здесь.
Мы выпустили два исследования: посчитали зарплаты банкиров и оценили, какой брокер лучше всего адаптировал приложение для планшета.
В III квартале вас ждет много интересного — не только по содержанию, но и по форме.
Мы продолжаем работать над развитием наших сервисов. Чтобы не пропускать интересные финансовые предложения и лайфхаки по финансовой грамотности, установите наше приложение, подписывайтесь на рассылки и следите за нами в социальных сетях. Банки.ру знает, где выгоднее!