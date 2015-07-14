Не разглашай!

В России ужесточили наказание за разглашение банковской тайны Фото: Fotolia/ra2 studio

В Уголовный кодекс РФ внесены изменения, ужесточающие наказание за сбор и разглашение банковской тайны. Эксперты считают, что это закономерный шаг – кредитные организации не слишком успешно пресекают попытки сбора и разглашения банковской тайны. По их мнению, поправки заставят рядовых банковских работников более ответственно подходить к работе со сведениями, составляющими банковскую тайну.

Срок за информацию

Федеральный закон № 193-ФЗ «О внесении изменений в статью 183 Уголовного кодекса Российской Федерации» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 июня 2015 года. Изменения внесены в статью 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В частности, за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, штраф увеличен с 80 тыс. до 500 тыс. рублей, за разглашение – с 120 тыс. до 1 млн рублей, за те же деяния из корыстной заинтересованности или причинившие крупный ущерб – с 200 тыс. до 1,5 млн рублей. За незаконные разглашение или использование сведений, повлекшие тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Понятие банковской тайны закреплено в статье 26 закона «О банках и банковской деятельности». В частности, согласно закону, кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. «Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону», – говорится в законе.

Представители банков, опрошенные порталом Банки.ру, приветствуют ужесточение наказания, касающееся банковской тайны. «Безусловно, изменения важные», — прокомментировала заместитель директора юридического департамента Бинбанка Ирина Гудкова.

«На мой взгляд, эти изменения актуальны и своевременны. В условиях «сжатия» целых секторов финансового рынка и роста конкуренции на них существенно возрастают ценность информации о клиентах и, соответственно, количество желающих воспользоваться ей в корыстных целях. Это предъявляет новые требования как к банкам, так и к регулирующим органам по эффективному противодействию таким попыткам», — считает управляющий директор банка «БКС Премьер» Станислав Новиков. По его мнению, для того, чтобы сделать рынок более цивилизованным, прозрачным и отвечающим современным вызовам, необходимо повышать уровень обеспечения безопасности коммерческой тайны организаций и персональных данных, в том числе путем ужесточения ответственности за сбор и разглашение банковской тайны.

Начальник управления информационной безопасности Тройка-Д Банка Роман Хитров считает, что это закономерный шаг, тем более в свете вступивших изменений в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, ранее ЦБ опубликовал письмо «О вопросах определения бенефициарных владельцев» с приложением рекомендаций на эту тему Вольфсбергской группы (объединяет 11 ведущих банков мира. – Прим. ред.). Данное письмо регулятор подготовил в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, принятых группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Если ранее банки были обязаны только устанавливать конечного бенефициара компании-клиента, то в новом документе регулятор предлагает выявлять не только бенефициарного владельца, но и источник происхождения его средств. «В результате этих изменений увеличивается объем информации, обрабатываемой банками о своих клиентах, следовательно, увеличивается ответственность банка за ее безопасное хранение. Поэтому увеличение штрафов за сбор и разглашение банковской тайны в этом аспекте весьма закономерно», — считает Роман Хитров.

Юристы соглашаются, что изменения целесообразны. Как отмечает адвокат компании «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко, данные меры могут стать реальным и действенным инструментом для уменьшения случаев сбора и разглашения банковской тайны. «Данная проблема сейчас весьма актуальна, поэтому эти поправки действительно своевременны. Хотя, в принципе, не помешало бы их ввести еще несколько лет назад, поскольку проблема не новая», — считает Литвиненко.

«Угроза? Не слышали»

Собеседники портала по понятным причинам крайне неохотно комментируют попытки разглашения банковской тайны, заявляя, что конкретно в их организациях таких попыток не было. «Эта тема крайне негативная для банков», — признались обозревателю Банки.ру в банке из топ-20. «На сегодняшний день мы не сталкивались с успешными попытками сбора и разглашения сведений, составляющих банковскую тайну. Разумеется, в практике банков бывают случаи, в результате которых возможно возникновение угрозы утраты конфиденциальности информации», — говорит Роман Хитров.

Станислав Новиков сообщает, что «БКС Премьер» со случаями разглашения банковской тайны сталкивается крайне редко. По его словам, это связано с «продуманной системой защиты персональных данных клиентов». «Подробности такой системы мы не раскрываем, но могу сказать, что она основана на четком разделении прав доступа к данным, использовании механизмов криптозащиты и шифрования, а также мониторинге всех подозрительных событий во всех системах, содержащих клиентские данные», — добавляет Новиков.

Юристы же придерживаются другого мнения и указывают, что случаи незаконного сбора и разглашения банковской тайны, а также попыток этих действий в юридической практике присутствуют. Правда, отмечает Сергей Литвиненко, хотя случаев много, широкого распространения они не получили. «Проблема в том, что доказать данные факты весьма сложно. Многие просто не хотят сталкиваться с волокитой по таким делам, поэтому не слишком часто обращаются за юридической помощью в подобных ситуациях», — поясняет адвокат. Кроме того, он считает, что сами банки не слишком успешно пресекают попытки сбора и разглашения банковской тайны, а работа по этому направлению проводится довольно посредственно.

По словам Литвиненко, под угрозу разглашения чаще всего попадают сведения о размере кредита или депозита, размере задолженности перед банком, размере баланса счета. В целом в России ситуация с банковской тайной более проблемная, чем в других развитых странах. «Например, в США и странах ЕС банковская тайна охраняется тщательнее. В этих странах работника, разгласившего банковскую тайну, сразу уволят. Для России такие случаи крайне редки», — комментирует Литвиненко.

Как противостоять разглашению

По мнению Романа Хитрова, угроза разглашения банковской тайны возникает в нескольких случаях. Первый — потенциальные угрозы разглашения информации о клиентах работниками без наличия умысла, по их халатности. Например, попытки отправки информации, содержащей банковскую тайну, по незащищенным каналам связи, без использования средств шифрования. Как считает Хитров, достаточно эффективным методом противодействия в данном случае являются программные средства, анализирующие информацию, содержащуюся в письмах и вложениях к ним, а также в распечатываемых документах. «В случае если алгоритм, анализирующий информацию, сочтет, что действие с данной информацией может повлечь нарушение конфиденциальности, письмо отправителя или документ не выйдет за пределы банковской сети, а администраторы информационной безопасности проводят расследование этого события», — комментирует глава управления информационной безопасности Тройка-Д Банка.

Угроза потери конфиденциальности информации также может возникнуть вследствие успешной реализации атаки на инфраструктуру банка. Целью такой атаки, как правило, является несанкционированный доступ в сеть банка. «Хочу отметить, что банком ежемесячно регистрируется определенное количество атак в нашу сеть. Для того чтобы минимизировать такие угрозы, создается безопасная среда, состоящая из различных технических средств, предназначенных для анализа информационных потоков и реагирования на сетевые, вирусные атаки и различные аномалии», — поясняет Хитров.

При этом, считают эксперты, дополнительно ужесточать наказание за сбор и разглашение банковской тайны не стоит. «Не думаю, что дальнейшее ужесточение материального наказания будет иметь больший эффект. Ведь не существует предельного размера штрафа, делающего экономически нецелесообразным разглашение банковской тайны», — комментирует Хитров. По его словам, теоретически можно говорить о штрафах, кратных размеру понесенных в результате разглашения банковской тайны убытков. Но на практике взыскание такого штрафа со злоумышленника представляется малореальным.

Исполнительный директор консалтинговой компании Heads Никита Куликов также отмечает, что соотношение штрафа и того вреда, который может быть причинен разглашением тайны, несопоставим. К тому же, говорит он, институт банковской тайны во всем мире постепенно отмирает: США и другие страны начали активное движение в направлении отказа от банковской тайны. Так, Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об административной взаимопомощи в области налоговой политики подписали порядка 56 стран, в число которых входят Швейцария, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Люксембург, Голландия и т. д. – это фактически ознаменовало добровольный отказ от банковской тайны.

Ирина Гудкова из Бинбанка в свою очередь считает, что сами нормы, касающиеся вопросов банковской тайны, изложенные в Гражданском кодексе и законе о банковских тайнах, недостаточно информативны. «Данные нормы не менялись длительное время и, на мой взгляд, не учитывают реальную работу банков. Например, возможность передачи информации, составляющей банковскую тайну, с согласия самого клиента по аналогии с согласием на обработку персональных данных или обработка такой информации в рамках банковской группы, кроме случаев предоставления отчетности по статье 26 закона о банках и банковской деятельности», — говорит Гудкова.

Она склоняется к мнению, что целесообразно было бы законодательно закрепить более четкие ограничения и возможности по работе с банковской тайной, учитывающие экономические реалии в вопросах банковской интеграции. Также необходимы технологические новации в поддержке информационных банковских систем в целях совершенствования и оптимизации клиентского обслуживания, считает Гудкова.

«Основной упор банкам необходимо сделать не на наказание виновных, а на предотвращение подобных ситуаций», — резюмирует Станислав Новиков.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru